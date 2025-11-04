CryptoLoots Баға (CLOOTS)
-1.95%
-12.92%
-36.09%
-36.09%
CryptoLoots (CLOOTS) нақты уақыттағы баға --. Соңғы 24 сағат ішінде CLOOTS мен $ 0 аралығында сауда жасалып, ал $ 0 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. CLOOTS үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0.00211204, ал ең төменгісі — $ 0.
Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, CLOOTS соңғы бір сағатта -1.95% өзгерді, 24 сағат ішінде -12.92%, ал соңғы 7 күнде -36.09% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.
CryptoLoots нарықтық капитализациясы $ 100.78K, тәуліктік сауда көлемі --. CLOOTS айналымдағы мөлшері 985.21M, жалпы мөлшері 985206138.46286. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 100.78K.
Бүгін, CryptoLoots - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 30 күнде CryptoLoots - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 60 күнде CryptoLoots - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 90 күнде CryptoLoots - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
|Кезең
|Өзгерту (USD)
|Өзгерту (%)
|Бүгін
|$ 0
|-12.92%
|30 күн
|$ 0
|+71.13%
|60 күн
|$ 0
|-16.50%
|90 күн
|$ 0
|--
CryptoLoots is an innovative web platform that brings the excitement of loot boxes into the world of cryptocurrencies. Through a roulette-style animation, each box offers the chance to win amazing prizes, such as cryptocurrencies or NFTs. The entire process is backed by a fully transparent algorithmic system linked to the EOS blockchain, ensuring a secure, fair, and verifiable experience for the user.
Cryptoloots
Copy
tokenomicsToken CryptoLoots
The CryptoLoots token is a token built on the Solana network, set to launch on the Letsbonk.fun platform on August 11, 2025. The main goal of this token is to boost visibility for the casino, reward token holders, and foster a united and passionate community.
The token will have a unique utility: holders will be able to stake it on our platform and receive rewards in USDT. These rewards will come from 10% of CryptoLoots' net revenue.
Another source of value for the CryptoLoots token is that an additional 10% of the net revenue from the CryptoLoots casino will be used to buy back tokens from the market and automatically burn them. This creates constant liquidity for the token, contributes to price appreciation, and reduces the total supply in circulation.
CryptoLoots (CLOOTS) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. CLOOTS токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!
