Crypto Factor ағымдағы бағасы: 0.0120619 USD. Нақты уақыттағы CFR-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. CFR баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

CFR туралы толығырақ

CFR Баға туралы ақпарат

CFR деген не

CFR Whitepaper

CFR Ресми веб-сайт

CFR Токеномикасы

CFR Баға болжамы

Crypto Factor Логотип

Crypto Factor Баға (CFR)

Листингтен жойылды

1 CFR-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

$0.01202744
-11.00%1D
mexc
Бұл токен деректері үшінші тараптардан алынған. MEXC тек ақпарат агрегаторы ретінде қызмет етеді. MEXC Spot нарығындағы басқа тізімделген токендермен танысыңыз!
USD
Crypto Factor (CFR) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 00:54:36 (UTC+8)

Crypto Factor (CFR) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0.01173419
24 сағаттық төмен
$ 0.01356709
24 сағаттық жоғары

$ 0.01173419
$ 0.01356709
$ 0.0402748
$ 0.01107902
+0.99%

-10.62%

-9.99%

-9.99%

Crypto Factor (CFR) нақты уақыттағы баға $0.0120619. Соңғы 24 сағат ішінде CFR мен $ 0.01173419 аралығында сауда жасалып, ал $ 0.01356709 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. CFR үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0.0402748, ал ең төменгісі — $ 0.01107902.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, CFR соңғы бір сағатта +0.99% өзгерді, 24 сағат ішінде -10.62%, ал соңғы 7 күнде -9.99% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

Crypto Factor (CFR) Нарықтық ақпарат

$ 1.20M
--
$ 1.20M
100.00M
100,000,000.0
Crypto Factor нарықтық капитализациясы $ 1.20M, тәуліктік сауда көлемі --. CFR айналымдағы мөлшері 100.00M, жалпы мөлшері 100000000.0. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 1.20M.

Crypto Factor (CFR) Баға тарихы USD

Бүгін, Crypto Factor - USD баға өзгерісі $ -0.00143458046078144 болды.
Соңғы 30 күнде Crypto Factor - USD баға өзгерісі $ -0.0051007049 болды.
Соңғы 60 күнде Crypto Factor - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 90 күнде Crypto Factor - USD баға өзгерісі $ 0 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ -0.00143458046078144-10.62%
30 күн$ -0.0051007049-42.28%
60 күн$ 0--
90 күн$ 0--

Crypto Factor (CFR) деген не

Crypto Factor is a Web3 infrastructure platform focused on building token and data ecosystems. It provides modular infrastructure for token issuance, liquidity deployment, on-chain entities, and treasury management, as well as mechanisms such as staking, vesting, and asset-backing. The platform is powered by the Crypto Factor Token (CFR), which is used for fees, staking, and ecosystem operations. CFR is live on Polygon and actively traded on the QuickSwap decentralised exchange, establishing cross-chain market access. Through its InterChain protocol, Crypto Factor connects multiple blockchains including Partisia, Polygon, and DeFiChain, enabling secure cross-chain value transfer and interoperability. The project has been supported by grants from the Partisia Blockchain Foundation and Polygon Labs.

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

Crypto Factor (CFR) Ресурс

Whitepaper
Ресми веб-сайт

Crypto Factor Баға болжамы (USD)

Crypto Factor (CFR) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін Crypto Factor (CFR) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: Crypto Factor.

Қазір Crypto Factor баға болжамын тексеріңіз!

CFR - жергілікті валюталарға

Crypto Factor (CFR) токеномикасы

Crypto Factor (CFR) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. CFR токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: Crypto Factor (CFR) туралы басқа сұрақтар

Crypto Factor (CFR) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі CFR бағасы — 0.0120619 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
CFR-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
CFR-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0.0120619. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
Crypto Factor үшін нарықтық капитализация қандай?
CFR үшін нарықтық капитализация: $ 1.20M USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
CFR үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
CFR айналымдағы ұсынысы: 100.00M USD.
CFR үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
CFR барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0.0402748 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) CFR бағасы қандай болды?
CFR 0.01107902 USD ATL бағасына жетті.
CFR үшін сауда көлемі қандай?
CFR үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл CFR өседі ме?
CFR биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін CFR баға болжамын қарап көріңіз.
Crypto Factor (CFR) Маңызды салалық жаңалықтар

Уақыт (UTC+8)ТүрАқпарат
11-03 17:18:56Сала жаңартулары
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00Сала жаңартулары
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Сала жаңартулары
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Сала жаңартулары
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Сала жаңартулары
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Сала жаңартулары
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

