CAIRE ағымдағы бағасы: 0.00143295 USD. Нақты уақыттағы CAIRE-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. CAIRE баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!CAIRE ағымдағы бағасы: 0.00143295 USD. Нақты уақыттағы CAIRE-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. CAIRE баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

CAIRE туралы толығырақ

CAIRE Баға туралы ақпарат

CAIRE Ресми веб-сайт

CAIRE Токеномикасы

CAIRE Баға болжамы

CAIRE Логотип

CAIRE Баға (CAIRE)

Листингтен жойылды

1 CAIRE-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

$0.00143295
+1.60%1D
mexc
Бұл токен деректері үшінші тараптардан алынған. MEXC тек ақпарат агрегаторы ретінде қызмет етеді. MEXC Spot нарығындағы басқа тізімделген токендермен танысыңыз!
USD
CAIRE (CAIRE) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-10-05 22:28:12 (UTC+8)

CAIRE (CAIRE) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0.00140604
24 сағаттық төмен
$ 0.00144062
24 сағаттық жоғары

$ 0.00140604
$ 0.00144062
$ 0.00675754
$ 0.00136258
--

+1.64%

+4.04%

+4.04%

CAIRE (CAIRE) нақты уақыттағы баға $0.00143295. Соңғы 24 сағат ішінде CAIRE мен $ 0.00140604 аралығында сауда жасалып, ал $ 0.00144062 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. CAIRE үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0.00675754, ал ең төменгісі — $ 0.00136258.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, CAIRE соңғы бір сағатта -- өзгерді, 24 сағат ішінде +1.64%, ал соңғы 7 күнде +4.04% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

CAIRE (CAIRE) Нарықтық ақпарат

$ 30.09K
--
----

$ 30.09K
21.00M
21,000,000.0
CAIRE нарықтық капитализациясы $ 30.09K, тәуліктік сауда көлемі --. CAIRE айналымдағы мөлшері 21.00M, жалпы мөлшері 21000000.0. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 30.09K.

CAIRE (CAIRE) Баға тарихы USD

Бүгін, CAIRE - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 30 күнде CAIRE - USD баға өзгерісі $ -0.0005731877 болды.
Соңғы 60 күнде CAIRE - USD баға өзгерісі $ -0.0003700796 болды.
Соңғы 90 күнде CAIRE - USD баға өзгерісі $ -0.0017394294842838946 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ 0+1.64%
30 күн$ -0.0005731877-40.00%
60 күн$ -0.0003700796-25.82%
90 күн$ -0.0017394294842838946-54.83%

CAIRE (CAIRE) деген не

CAIRE (C.A.I.R.E. – EQ42) is an on-chain mental health protocol focused on building accessible, AI-assisted telepsychiatry services for the decentralized world. The project leverages blockchain transparency and token-based governance to offer mental wellness tools, community-driven support, and long-term care solutions without centralized gatekeeping. Through $CAIRE, users can interact with emotional AI agents, participate in mental health campaigns, and contribute to a collective healing ecosystem. With over 33% of supply locked and a growing endorsement base, CAIRE is designed for sustainability, trust, and real-world impact. Our mission is to reduce stigma, increase access to emotional care, and pioneer the future of on-chain emotional intelligence.S

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

CAIRE (CAIRE) Ресурс

CAIRE Баға болжамы (USD)

CAIRE (CAIRE) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін CAIRE (CAIRE) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: CAIRE.

Қазір CAIRE баға болжамын тексеріңіз!

CAIRE - жергілікті валюталарға

CAIRE (CAIRE) токеномикасы

CAIRE (CAIRE) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. CAIRE токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: CAIRE (CAIRE) туралы басқа сұрақтар

CAIRE (CAIRE) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі CAIRE бағасы — 0.00143295 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
CAIRE-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
CAIRE-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0.00143295. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
CAIRE үшін нарықтық капитализация қандай?
CAIRE үшін нарықтық капитализация: $ 30.09K USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
CAIRE үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
CAIRE айналымдағы ұсынысы: 21.00M USD.
CAIRE үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
CAIRE барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0.00675754 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) CAIRE бағасы қандай болды?
CAIRE 0.00136258 USD ATL бағасына жетті.
CAIRE үшін сауда көлемі қандай?
CAIRE үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл CAIRE өседі ме?
CAIRE биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін CAIRE баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-10-05 22:28:12 (UTC+8)

