Buttcoin ағымдағы бағасы: 0.00070899 USD. Нақты уақыттағы BUTTCOIN-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. BUTTCOIN баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!Buttcoin ағымдағы бағасы: 0.00070899 USD. Нақты уақыттағы BUTTCOIN-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. BUTTCOIN баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

Buttcoin Баға (BUTTCOIN)

Листингтен жойылды

1 BUTTCOIN-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

$0.00070853
$0.00070853$0.00070853
-7.60%1D
mexc
USD
Buttcoin (BUTTCOIN) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Buttcoin (BUTTCOIN) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0.00068459
$ 0.00068459$ 0.00068459
24 сағаттық төмен
$ 0.00080972
$ 0.00080972$ 0.00080972
24 сағаттық жоғары

$ 0.00068459
$ 0.00068459$ 0.00068459

$ 0.00080972
$ 0.00080972$ 0.00080972

$ 0.02947911
$ 0.02947911$ 0.02947911

$ 0.00068459
$ 0.00068459$ 0.00068459

+2.89%

-7.53%

-24.13%

-24.13%

Buttcoin (BUTTCOIN) нақты уақыттағы баға $0.00070899. Соңғы 24 сағат ішінде BUTTCOIN мен $ 0.00068459 аралығында сауда жасалып, ал $ 0.00080972 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. BUTTCOIN үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0.02947911, ал ең төменгісі — $ 0.00068459.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, BUTTCOIN соңғы бір сағатта +2.89% өзгерді, 24 сағат ішінде -7.53%, ал соңғы 7 күнде -24.13% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

Buttcoin (BUTTCOIN) Нарықтық ақпарат

$ 707.49K
$ 707.49K$ 707.49K

--
----

$ 707.49K
$ 707.49K$ 707.49K

998.78M
998.78M 998.78M

998,782,943.333166
998,782,943.333166 998,782,943.333166

Buttcoin нарықтық капитализациясы $ 707.49K, тәуліктік сауда көлемі --. BUTTCOIN айналымдағы мөлшері 998.78M, жалпы мөлшері 998782943.333166. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 707.49K.

Buttcoin (BUTTCOIN) Баға тарихы USD

Бүгін, Buttcoin - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 30 күнде Buttcoin - USD баға өзгерісі $ -0.0003226551 болды.
Соңғы 60 күнде Buttcoin - USD баға өзгерісі $ -0.0003434192 болды.
Соңғы 90 күнде Buttcoin - USD баға өзгерісі $ -0.0012589698855835254 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ 0-7.53%
30 күн$ -0.0003226551-45.50%
60 күн$ -0.0003434192-48.43%
90 күн$ -0.0012589698855835254-63.97%

Buttcoin (BUTTCOIN) деген не

“Buttcoin - The Next Bitcoin” is the memecoin version of Bitcoin. Launched on January 30, 2025, on Pump.fun, it’s a community-owned memecoin on Solana. The idea was inspired by a 4:20 minutes long YouTube video from 2013 called "The Next Bitcoin?" by James D. McMurray.

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

Buttcoin (BUTTCOIN) Ресурс

Ресми веб-сайт

Buttcoin Баға болжамы (USD)

Buttcoin (BUTTCOIN) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін Buttcoin (BUTTCOIN) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: Buttcoin.

Қазір Buttcoin баға болжамын тексеріңіз!

BUTTCOIN - жергілікті валюталарға

Buttcoin (BUTTCOIN) токеномикасы

Buttcoin (BUTTCOIN) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. BUTTCOIN токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: Buttcoin (BUTTCOIN) туралы басқа сұрақтар

Buttcoin (BUTTCOIN) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі BUTTCOIN бағасы — 0.00070899 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
BUTTCOIN-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
BUTTCOIN-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0.00070899. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
Buttcoin үшін нарықтық капитализация қандай?
BUTTCOIN үшін нарықтық капитализация: $ 707.49K USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
BUTTCOIN үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
BUTTCOIN айналымдағы ұсынысы: 998.78M USD.
BUTTCOIN үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
BUTTCOIN барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0.02947911 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) BUTTCOIN бағасы қандай болды?
BUTTCOIN 0.00068459 USD ATL бағасына жетті.
BUTTCOIN үшін сауда көлемі қандай?
BUTTCOIN үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл BUTTCOIN өседі ме?
BUTTCOIN биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін BUTTCOIN баға болжамын қарап көріңіз.
Buttcoin (BUTTCOIN) Маңызды салалық жаңалықтар

Уақыт (UTC+8)ТүрАқпарат
11-03 17:18:56Сала жаңартулары
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00Сала жаңартулары
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Сала жаңартулары
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Сала жаңартулары
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Сала жаңартулары
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Сала жаңартулары
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

