Bonk Computer Token ағымдағы бағасы: 0 USD. Нақты уақыттағы BCT-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. BCT баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

BCT туралы толығырақ

BCT Баға туралы ақпарат

BCT деген не

BCT Ресми веб-сайт

BCT Токеномикасы

BCT Баға болжамы

Bonk Computer Token Логотип

Bonk Computer Token Баға (BCT)

Листингтен жойылды

1 BCT-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

--
----
-8.30%1D
mexc
Бұл токен деректері үшінші тараптардан алынған. MEXC тек ақпарат агрегаторы ретінде қызмет етеді. MEXC Spot нарығындағы басқа тізімделген токендермен танысыңыз!
USD
Bonk Computer Token (BCT) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 03:08:36 (UTC+8)

Bonk Computer Token (BCT) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0
$ 0$ 0
24 сағаттық төмен
$ 0
$ 0$ 0
24 сағаттық жоғары

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.37%

-8.38%

-16.37%

-16.37%

Bonk Computer Token (BCT) нақты уақыттағы баға --. Соңғы 24 сағат ішінде BCT мен $ 0 аралығында сауда жасалып, ал $ 0 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. BCT үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0, ал ең төменгісі — $ 0.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, BCT соңғы бір сағатта -0.37% өзгерді, 24 сағат ішінде -8.38%, ал соңғы 7 күнде -16.37% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

Bonk Computer Token (BCT) Нарықтық ақпарат

$ 9.08K
$ 9.08K$ 9.08K

--
----

$ 9.08K
$ 9.08K$ 9.08K

999.98M
999.98M 999.98M

999,976,673.570317
999,976,673.570317 999,976,673.570317

Bonk Computer Token нарықтық капитализациясы $ 9.08K, тәуліктік сауда көлемі --. BCT айналымдағы мөлшері 999.98M, жалпы мөлшері 999976673.570317. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 9.08K.

Bonk Computer Token (BCT) Баға тарихы USD

Бүгін, Bonk Computer Token - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 30 күнде Bonk Computer Token - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 60 күнде Bonk Computer Token - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 90 күнде Bonk Computer Token - USD баға өзгерісі $ 0 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ 0-8.38%
30 күн$ 0-37.62%
60 күн$ 0-73.90%
90 күн$ 0--

Bonk Computer Token (BCT) деген не

Bonk Computer is a browser-native community application built on Solana that provides access to secure, token-gated virtual machines. Using $BCT, and in some cases $BONK or $SOL, users can launch decentralized compute environments without creating accounts, access is granted through wallet holdings. The platform includes persistent storage, shared VM sessions, and real-time collaboration tools. Designed to operate without centralized infrastructure, Bonk Computer is built and maintained by its own community. The platform continues to expand through community development and open-source contributions.

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

Bonk Computer Token (BCT) Ресурс

Ресми веб-сайт

Bonk Computer Token Баға болжамы (USD)

Bonk Computer Token (BCT) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін Bonk Computer Token (BCT) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: Bonk Computer Token.

Қазір Bonk Computer Token баға болжамын тексеріңіз!

BCT - жергілікті валюталарға

Bonk Computer Token (BCT) токеномикасы

Bonk Computer Token (BCT) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. BCT токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: Bonk Computer Token (BCT) туралы басқа сұрақтар

Bonk Computer Token (BCT) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі BCT бағасы — 0 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
BCT-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
BCT-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
Bonk Computer Token үшін нарықтық капитализация қандай?
BCT үшін нарықтық капитализация: $ 9.08K USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
BCT үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
BCT айналымдағы ұсынысы: 999.98M USD.
BCT үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
BCT барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) BCT бағасы қандай болды?
BCT 0 USD ATL бағасына жетті.
BCT үшін сауда көлемі қандай?
BCT үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл BCT өседі ме?
BCT биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін BCT баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 03:08:36 (UTC+8)

Bonk Computer Token (BCT) Маңызды салалық жаңалықтар

Уақыт (UTC+8)ТүрАқпарат
11-03 17:18:56Сала жаңартулары
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00Сала жаңартулары
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Сала жаңартулары
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Сала жаңартулары
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Сала жаңартулары
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Сала жаңартулары
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

