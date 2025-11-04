БиржаDEX+
BONGO CAT ағымдағы бағасы: 0.00009946 USD. Нақты уақыттағы BONGO-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. BONGO баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

BONGO туралы толығырақ

BONGO Баға туралы ақпарат

BONGO деген не

BONGO Ресми веб-сайт

BONGO Токеномикасы

BONGO Баға болжамы

BONGO CAT Логотип

BONGO CAT Баға (BONGO)

Листингтен жойылды

1 BONGO-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

Бұл токен деректері үшінші тараптардан алынған.
BONGO CAT (BONGO) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 00:48:53 (UTC+8)

BONGO CAT (BONGO) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
BONGO CAT (BONGO) нақты уақыттағы баға $0.00009946. Соңғы 24 сағат ішінде BONGO мен $ 0.00009863 аралығында сауда жасалып, ал $ 0.00011384 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. BONGO үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0.142768, ал ең төменгісі — $ 0.00002101.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, BONGO соңғы бір сағатта -0.65% өзгерді, 24 сағат ішінде -10.31%, ал соңғы 7 күнде -18.86% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

BONGO CAT (BONGO) Нарықтық ақпарат

BONGO CAT нарықтық капитализациясы $ 99.43K, тәуліктік сауда көлемі --. BONGO айналымдағы мөлшері 999.68M, жалпы мөлшері 999683975.5196419. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 99.43K.

BONGO CAT (BONGO) Баға тарихы USD

Бүгін, BONGO CAT - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 30 күнде BONGO CAT - USD баға өзгерісі $ -0.0000980623 болды.
Соңғы 60 күнде BONGO CAT - USD баға өзгерісі $ -0.0000979969 болды.
Соңғы 90 күнде BONGO CAT - USD баға өзгерісі $ -0.008487837186660708 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ 0-10.31%
30 күн$ -0.0000980623-98.59%
60 күн$ -0.0000979969-98.52%
90 күн$ -0.008487837186660708-98.84%

BONGO CAT (BONGO) деген не

₍^. ̫.^₎ community take over ₍^. ̫.^₎ $BONGO on Solana ≽

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

BONGO CAT (BONGO) Ресурс

Ресми веб-сайт

BONGO CAT Баға болжамы (USD)

BONGO CAT (BONGO) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін BONGO CAT (BONGO) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: BONGO CAT.

Қазір BONGO CAT баға болжамын тексеріңіз!

BONGO - жергілікті валюталарға

BONGO CAT (BONGO) токеномикасы

BONGO CAT (BONGO) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. BONGO токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: BONGO CAT (BONGO) туралы басқа сұрақтар

BONGO CAT (BONGO) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі BONGO бағасы — 0.00009946 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
BONGO-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
BONGO-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0.00009946. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
BONGO CAT үшін нарықтық капитализация қандай?
BONGO үшін нарықтық капитализация: $ 99.43K USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
BONGO үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
BONGO айналымдағы ұсынысы: 999.68M USD.
BONGO үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
BONGO барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0.142768 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) BONGO бағасы қандай болды?
BONGO 0.00002101 USD ATL бағасына жетті.
BONGO үшін сауда көлемі қандай?
BONGO үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл BONGO өседі ме?
BONGO биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін BONGO баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 00:48:53 (UTC+8)

BONGO CAT (BONGO) Маңызды салалық жаңалықтар

Уақыт (UTC+8)ТүрАқпарат
11-03 17:18:56Сала жаңартулары
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00Сала жаңартулары
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Сала жаңартулары
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Сала жаңартулары
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Сала жаңартулары
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Сала жаңартулары
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

