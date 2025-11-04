БиржаDEX+
Крипто сатып алНарықтарСпотФьючерстер500XEarnОқиғалар
Тағы
Blue Chip Blitz
BLOXWAP ағымдағы бағасы: 0.00092833 USD. Нақты уақыттағы BLOXWAP-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. BLOXWAP баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!BLOXWAP ағымдағы бағасы: 0.00092833 USD. Нақты уақыттағы BLOXWAP-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. BLOXWAP баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

BLOXWAP туралы толығырақ

BLOXWAP Баға туралы ақпарат

BLOXWAP деген не

BLOXWAP Ресми веб-сайт

BLOXWAP Токеномикасы

BLOXWAP Баға болжамы

Ақша табу

Эйрдроп+

Жаңалықтар

Блог

Үйрену

BLOXWAP Логотип

BLOXWAP Баға (BLOXWAP)

Листингтен жойылды

1 BLOXWAP-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

$0.00092833
$0.00092833$0.00092833
-32.00%1D
mexc
Бұл токен деректері үшінші тараптардан алынған. MEXC тек ақпарат агрегаторы ретінде қызмет етеді. MEXC Spot нарығындағы басқа тізімделген токендермен танысыңыз!
USD
BLOXWAP (BLOXWAP) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 00:48:36 (UTC+8)

BLOXWAP (BLOXWAP) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0.00085006
$ 0.00085006$ 0.00085006
24 сағаттық төмен
$ 0.00144062
$ 0.00144062$ 0.00144062
24 сағаттық жоғары

$ 0.00085006
$ 0.00085006$ 0.00085006

$ 0.00144062
$ 0.00144062$ 0.00144062

$ 0.00230684
$ 0.00230684$ 0.00230684

$ 0.00033361
$ 0.00033361$ 0.00033361

+5.69%

-32.05%

-11.72%

-11.72%

BLOXWAP (BLOXWAP) нақты уақыттағы баға $0.00092833. Соңғы 24 сағат ішінде BLOXWAP мен $ 0.00085006 аралығында сауда жасалып, ал $ 0.00144062 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. BLOXWAP үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0.00230684, ал ең төменгісі — $ 0.00033361.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, BLOXWAP соңғы бір сағатта +5.69% өзгерді, 24 сағат ішінде -32.05%, ал соңғы 7 күнде -11.72% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

BLOXWAP (BLOXWAP) Нарықтық ақпарат

$ 912.82K
$ 912.82K$ 912.82K

--
----

$ 912.82K
$ 912.82K$ 912.82K

999.94M
999.94M 999.94M

999,937,064.405382
999,937,064.405382 999,937,064.405382

BLOXWAP нарықтық капитализациясы $ 912.82K, тәуліктік сауда көлемі --. BLOXWAP айналымдағы мөлшері 999.94M, жалпы мөлшері 999937064.405382. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 912.82K.

BLOXWAP (BLOXWAP) Баға тарихы USD

Бүгін, BLOXWAP - USD баға өзгерісі $ -0.000438031039469373 болды.
Соңғы 30 күнде BLOXWAP - USD баға өзгерісі $ -0.0002335811 болды.
Соңғы 60 күнде BLOXWAP - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 90 күнде BLOXWAP - USD баға өзгерісі $ 0 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ -0.000438031039469373-32.05%
30 күн$ -0.0002335811-25.16%
60 күн$ 0--
90 күн$ 0--

BLOXWAP (BLOXWAP) деген не

Bloxwap is a gamified DeFi protocol that converts real-time crypto markets into a “tap-to-play” prediction experience. Instead of using order books or decentralized exchange UIs, users deposit stablecoins and make $1 directional predictions (knock-in barrier options) on price movement with simple taps. ￼

Key mechanics: • PvP (Player vs Player): Users compete head-to-head by placing predictions; those whose predictions succeed split the pot for that time slice. ￼ • PvM (Player vs Market): Each tap is effectively a leveraged barrier option (e.g. up to 50×) that pays out if the price touches the barrier within the next second. ￼ • Under the hood: built on Solana, using Magicblock for ultra-fast block times, Pyth as a low-latency oracle (updates every ~10 ms), and integrates with Drift for perpetual/futures mechanics.
• Payouts and trading settle in stablecoins (USDC). ￼

Utility & purpose: • Low barrier to entry: anyone can participate by tapping, without needing to understand order books, charts, or complex UI. • Social / competitive appeal: users compete for high scores and directly trade with peers or the “market.” • Composability: leverage and barrier mechanics could enable extension into derivatives, structured products, or embedding into broader DeFi ecosystems.

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

BLOXWAP (BLOXWAP) Ресурс

Ресми веб-сайт

BLOXWAP Баға болжамы (USD)

BLOXWAP (BLOXWAP) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін BLOXWAP (BLOXWAP) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: BLOXWAP.

Қазір BLOXWAP баға болжамын тексеріңіз!

BLOXWAP - жергілікті валюталарға

BLOXWAP (BLOXWAP) токеномикасы

BLOXWAP (BLOXWAP) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. BLOXWAP токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: BLOXWAP (BLOXWAP) туралы басқа сұрақтар

BLOXWAP (BLOXWAP) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі BLOXWAP бағасы — 0.00092833 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
BLOXWAP-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
BLOXWAP-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0.00092833. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
BLOXWAP үшін нарықтық капитализация қандай?
BLOXWAP үшін нарықтық капитализация: $ 912.82K USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
BLOXWAP үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
BLOXWAP айналымдағы ұсынысы: 999.94M USD.
BLOXWAP үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
BLOXWAP барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0.00230684 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) BLOXWAP бағасы қандай болды?
BLOXWAP 0.00033361 USD ATL бағасына жетті.
BLOXWAP үшін сауда көлемі қандай?
BLOXWAP үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл BLOXWAP өседі ме?
BLOXWAP биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін BLOXWAP баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 00:48:36 (UTC+8)

BLOXWAP (BLOXWAP) Маңызды салалық жаңалықтар

Уақыт (UTC+8)ТүрАқпарат
11-03 17:18:56Сала жаңартулары
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00Сала жаңартулары
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Сала жаңартулары
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Сала жаңартулары
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Сала жаңартулары
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Сала жаңартулары
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

ЫСТЫҚ

Қазіргі уақытта нарықта елеулі назар аударылып жатқан трендтегі криптовалюталар

Bitcoin Логотип

Bitcoin

BTC

$106,501.13
$106,501.13$106,501.13

+0.71%

Ethereum Логотип

Ethereum

ETH

$3,610.94
$3,610.94$3,610.94

+0.61%

Solana Логотип

Solana

SOL

$168.17
$168.17$168.17

+0.85%

Aster Логотип

Aster

ASTER

$0.9680
$0.9680$0.9680

+2.79%

USDCoin Логотип

USDCoin

USDC

$1.0001
$1.0001$1.0001

+0.02%

TOP Volume

Ең жоғары сауда көлемі бар криптовалюталар

Bitcoin Логотип

Bitcoin

BTC

$106,501.13
$106,501.13$106,501.13

+0.71%

Ethereum Логотип

Ethereum

ETH

$3,610.94
$3,610.94$3,610.94

+0.61%

Solana Логотип

Solana

SOL

$168.17
$168.17$168.17

+0.85%

XRP Логотип

XRP

XRP

$2.3714
$2.3714$2.3714

+1.90%

Binance Coin Логотип

Binance Coin

BNB

$994.86
$994.86$994.86

+1.49%

Жаңадан қосылған

Саудалауға қолжетімді жақында листингі жасалған криптовалюталардың тізімі

Momentum Логотип

Momentum

MMT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Play AI Логотип

Play AI

PLAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Sentism Логотип

Sentism

SENTIS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Логотип

Kite AI

KITE

$0.0790
$0.0790$0.0790

+58.00%

TeaFi Логотип

TeaFi

TEAFI

$0.4000
$0.4000$0.4000

+33.33%

Үздік табыс иелері

Бүгінгі ең көп өскен криптовалюталар

PlayMindProtocol Логотип

PlayMindProtocol

PMIND

$0.06180
$0.06180$0.06180

+518.00%

OMNILABS Логотип

OMNILABS

OMNILABS

$0.0000000000002990
$0.0000000000002990$0.0000000000002990

+199.00%

Notevia Логотип

Notevia

NVA

$0.0000009500
$0.0000009500$0.0000009500

+138.57%

Kite AI Логотип

Kite AI

KITE

$0.0790
$0.0790$0.0790

+58.00%

Ant Token Логотип

Ant Token

ANTY

$0.0000212
$0.0000212$0.0000212

+61.83%