БиржаDEX+
Крипто сатып алНарықтарСпотФьючерстер500XEarnОқиғалар
Тағы
Blue Chip Blitz
BlockTrader365 ағымдағы бағасы: 0.03189255 USD. Нақты уақыттағы BT365-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. BT365 баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!BlockTrader365 ағымдағы бағасы: 0.03189255 USD. Нақты уақыттағы BT365-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. BT365 баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

BT365 туралы толығырақ

BT365 Баға туралы ақпарат

BT365 деген не

BT365 Whitepaper

BT365 Ресми веб-сайт

BT365 Токеномикасы

BT365 Баға болжамы

Ақша табу

Эйрдроп+

Жаңалықтар

Блог

Үйрену

BlockTrader365 Логотип

BlockTrader365 Баға (BT365)

Листингтен жойылды

1 BT365-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

$0.03189255
$0.03189255$0.03189255
+3.20%1D
mexc
Бұл токен деректері үшінші тараптардан алынған. MEXC тек ақпарат агрегаторы ретінде қызмет етеді. MEXC Spot нарығындағы басқа тізімделген токендермен танысыңыз!
USD
BlockTrader365 (BT365) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 00:47:29 (UTC+8)

BlockTrader365 (BT365) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0.03087613
$ 0.03087613$ 0.03087613
24 сағаттық төмен
$ 0.0318954
$ 0.0318954$ 0.0318954
24 сағаттық жоғары

$ 0.03087613
$ 0.03087613$ 0.03087613

$ 0.0318954
$ 0.0318954$ 0.0318954

$ 0.04230719
$ 0.04230719$ 0.04230719

$ 0.01739058
$ 0.01739058$ 0.01739058

-0.00%

+3.27%

+2.21%

+2.21%

BlockTrader365 (BT365) нақты уақыттағы баға $0.03189255. Соңғы 24 сағат ішінде BT365 мен $ 0.03087613 аралығында сауда жасалып, ал $ 0.0318954 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. BT365 үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0.04230719, ал ең төменгісі — $ 0.01739058.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, BT365 соңғы бір сағатта -0.00% өзгерді, 24 сағат ішінде +3.27%, ал соңғы 7 күнде +2.21% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

BlockTrader365 (BT365) Нарықтық ақпарат

$ 3.19M
$ 3.19M$ 3.19M

--
----

$ 3.19M
$ 3.19M$ 3.19M

100.00M
100.00M 100.00M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

BlockTrader365 нарықтық капитализациясы $ 3.19M, тәуліктік сауда көлемі --. BT365 айналымдағы мөлшері 100.00M, жалпы мөлшері 100000000.0. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 3.19M.

BlockTrader365 (BT365) Баға тарихы USD

Бүгін, BlockTrader365 - USD баға өзгерісі $ +0.00101031 болды.
Соңғы 30 күнде BlockTrader365 - USD баға өзгерісі $ +0.0044616082 болды.
Соңғы 60 күнде BlockTrader365 - USD баға өзгерісі $ +0.0037083190 болды.
Соңғы 90 күнде BlockTrader365 - USD баға өзгерісі $ +0.007445000728110646 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ +0.00101031+3.27%
30 күн$ +0.0044616082+13.99%
60 күн$ +0.0037083190+11.63%
90 күн$ +0.007445000728110646+30.45%

BlockTrader365 (BT365) деген не

BlockTrader365 and its platform token $BT365 enables users to make better trading decisions by only providing the most valuable onchain data about a token and its holders behavior. The platform charges a small fee for conduction transactions, which is used for buying back the $BT365 token. By holding the $BT365 token users can gain access to valuable onchain data, and get a boosted point score on the trading leaderboard.

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

BlockTrader365 (BT365) Ресурс

Whitepaper
Ресми веб-сайт

BlockTrader365 Баға болжамы (USD)

BlockTrader365 (BT365) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін BlockTrader365 (BT365) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: BlockTrader365.

Қазір BlockTrader365 баға болжамын тексеріңіз!

BT365 - жергілікті валюталарға

BlockTrader365 (BT365) токеномикасы

BlockTrader365 (BT365) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. BT365 токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: BlockTrader365 (BT365) туралы басқа сұрақтар

BlockTrader365 (BT365) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі BT365 бағасы — 0.03189255 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
BT365-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
BT365-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0.03189255. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
BlockTrader365 үшін нарықтық капитализация қандай?
BT365 үшін нарықтық капитализация: $ 3.19M USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
BT365 үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
BT365 айналымдағы ұсынысы: 100.00M USD.
BT365 үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
BT365 барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0.04230719 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) BT365 бағасы қандай болды?
BT365 0.01739058 USD ATL бағасына жетті.
BT365 үшін сауда көлемі қандай?
BT365 үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл BT365 өседі ме?
BT365 биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін BT365 баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 00:47:29 (UTC+8)

BlockTrader365 (BT365) Маңызды салалық жаңалықтар

Уақыт (UTC+8)ТүрАқпарат
11-03 17:18:56Сала жаңартулары
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00Сала жаңартулары
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Сала жаңартулары
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Сала жаңартулары
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Сала жаңартулары
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Сала жаңартулары
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

ЫСТЫҚ

Қазіргі уақытта нарықта елеулі назар аударылып жатқан трендтегі криптовалюталар

Bitcoin Логотип

Bitcoin

BTC

$106,613.84
$106,613.84$106,613.84

+0.81%

Ethereum Логотип

Ethereum

ETH

$3,615.62
$3,615.62$3,615.62

+0.74%

Solana Логотип

Solana

SOL

$168.59
$168.59$168.59

+1.10%

Aster Логотип

Aster

ASTER

$0.9689
$0.9689$0.9689

+2.88%

USDCoin Логотип

USDCoin

USDC

$1.0000
$1.0000$1.0000

+0.01%

TOP Volume

Ең жоғары сауда көлемі бар криптовалюталар

Bitcoin Логотип

Bitcoin

BTC

$106,613.84
$106,613.84$106,613.84

+0.81%

Ethereum Логотип

Ethereum

ETH

$3,615.62
$3,615.62$3,615.62

+0.74%

Solana Логотип

Solana

SOL

$168.59
$168.59$168.59

+1.10%

XRP Логотип

XRP

XRP

$2.3757
$2.3757$2.3757

+2.09%

Binance Coin Логотип

Binance Coin

BNB

$996.56
$996.56$996.56

+1.67%

Жаңадан қосылған

Саудалауға қолжетімді жақында листингі жасалған криптовалюталардың тізімі

Momentum Логотип

Momentum

MMT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Play AI Логотип

Play AI

PLAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Sentism Логотип

Sentism

SENTIS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Логотип

Kite AI

KITE

$0.0791
$0.0791$0.0791

+58.20%

TeaFi Логотип

TeaFi

TEAFI

$0.4000
$0.4000$0.4000

+33.33%

Үздік табыс иелері

Бүгінгі ең көп өскен криптовалюталар

PlayMindProtocol Логотип

PlayMindProtocol

PMIND

$0.06150
$0.06150$0.06150

+515.00%

OMNILABS Логотип

OMNILABS

OMNILABS

$0.0000000000002772
$0.0000000000002772$0.0000000000002772

+177.20%

Notevia Логотип

Notevia

NVA

$0.0000009500
$0.0000009500$0.0000009500

+138.57%

Ant Token Логотип

Ant Token

ANTY

$0.0000215
$0.0000215$0.0000215

+64.12%

Kite AI Логотип

Kite AI

KITE

$0.0791
$0.0791$0.0791

+58.20%