Bitrecs ағымдағы бағасы: 0.960487 USD. Нақты уақыттағы SN122-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. SN122 баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

SN122 туралы толығырақ

SN122 Баға туралы ақпарат

SN122 деген не

SN122 Whitepaper

SN122 Ресми веб-сайт

SN122 Токеномикасы

SN122 Баға болжамы

Bitrecs Логотип

Bitrecs Баға (SN122)

Листингтен жойылды

1 SN122-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

$0.959867
$0.959867$0.959867
+2.80%1D
mexc
Бұл токен деректері үшінші тараптардан алынған. MEXC тек ақпарат агрегаторы ретінде қызмет етеді. MEXC Spot нарығындағы басқа тізімделген токендермен танысыңыз!
USD
Bitrecs (SN122) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 03:05:14 (UTC+8)

Bitrecs (SN122) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0.894018
$ 0.894018$ 0.894018
24 сағаттық төмен
$ 0.992419
$ 0.992419$ 0.992419
24 сағаттық жоғары

$ 0.894018
$ 0.894018$ 0.894018

$ 0.992419
$ 0.992419$ 0.992419

$ 1.16
$ 1.16$ 1.16

$ 0.337554
$ 0.337554$ 0.337554

+0.25%

+2.91%

+47.06%

+47.06%

Bitrecs (SN122) нақты уақыттағы баға $0.960487. Соңғы 24 сағат ішінде SN122 мен $ 0.894018 аралығында сауда жасалып, ал $ 0.992419 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. SN122 үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 1.16, ал ең төменгісі — $ 0.337554.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, SN122 соңғы бір сағатта +0.25% өзгерді, 24 сағат ішінде +2.91%, ал соңғы 7 күнде +47.06% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

Bitrecs (SN122) Нарықтық ақпарат

$ 264.97K
$ 264.97K$ 264.97K

--
----

$ 20.16M
$ 20.16M$ 20.16M

276.05K
276.05K 276.05K

21,000,000.0
21,000,000.0 21,000,000.0

Bitrecs нарықтық капитализациясы $ 264.97K, тәуліктік сауда көлемі --. SN122 айналымдағы мөлшері 276.05K, жалпы мөлшері 21000000.0. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 20.16M.

Bitrecs (SN122) Баға тарихы USD

Бүгін, Bitrecs - USD баға өзгерісі $ +0.02711716 болды.
Соңғы 30 күнде Bitrecs - USD баға өзгерісі $ +1.0137773160 болды.
Соңғы 60 күнде Bitrecs - USD баға өзгерісі $ +1.1054340931 болды.
Соңғы 90 күнде Bitrecs - USD баға өзгерісі $ +0.4466784642957476 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ +0.02711716+2.91%
30 күн$ +1.0137773160+105.55%
60 күн$ +1.1054340931+115.09%
90 күн$ +0.4466784642957476+86.93%

Bitrecs (SN122) деген не

Bitrecs (subnet 122) is a protocol built on the Bittensor network that powers product recommendations specifically for ecommerce websites. Its primary function is to suggest existing product sets (SKUs) to online shoppers using simple rules like {1, 2, 3} >= {1, 2}, which appear as familiar sections such as "Similar to this" or "You may also like" on product pages.

The network leverages a consortium of large language model (LLM) calls from miners to generate a 'best guess' of what a customer might be interested in. Miners receive queries with shopper context, such as viewed products, cart contents, or browsing history, and use prompting techniques (e.g., "Suggest complementary products to X") to create personalized suggestions. Validators then evaluate these responses based on criteria like relevance, diversity, latency, and potential for increasing conversions, selecting the top recommendations. Feedback loops from real user interactions refine the system over time, improving accuracy and boosting average order value (AOV) for merchants, particularly Shopify store owners.

Bitrecs is entirely opt-in, with a simple plugin that merchants can easily adopt to enable subnet inference for predictions directly on their product pages. This decentralized approach ensures scalable, AI driven recommendations without relying on centralized data silos.

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

Bitrecs (SN122) Ресурс

Whitepaper
Ресми веб-сайт

Bitrecs Баға болжамы (USD)

Bitrecs (SN122) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін Bitrecs (SN122) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: Bitrecs.

Қазір Bitrecs баға болжамын тексеріңіз!

SN122 - жергілікті валюталарға

Bitrecs (SN122) токеномикасы

Bitrecs (SN122) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. SN122 токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: Bitrecs (SN122) туралы басқа сұрақтар

Bitrecs (SN122) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі SN122 бағасы — 0.960487 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
SN122-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
SN122-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0.960487. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
Bitrecs үшін нарықтық капитализация қандай?
SN122 үшін нарықтық капитализация: $ 264.97K USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
SN122 үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
SN122 айналымдағы ұсынысы: 276.05K USD.
SN122 үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
SN122 барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 1.16 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) SN122 бағасы қандай болды?
SN122 0.337554 USD ATL бағасына жетті.
SN122 үшін сауда көлемі қандай?
SN122 үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл SN122 өседі ме?
SN122 биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін SN122 баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 03:05:14 (UTC+8)

