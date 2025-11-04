БиржаDEX+
Bikera ағымдағы бағасы: 0.00002406 USD. Нақты уақыттағы IMERA-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. IMERA баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!Bikera ағымдағы бағасы: 0.00002406 USD. Нақты уақыттағы IMERA-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. IMERA баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

IMERA туралы толығырақ

IMERA Баға туралы ақпарат

IMERA деген не

IMERA Whitepaper

IMERA Ресми веб-сайт

IMERA Токеномикасы

IMERA Баға болжамы

Ақша табу

Эйрдроп+

Жаңалықтар

Блог

Үйрену

Bikera Логотип

Bikera Баға (IMERA)

Листингтен жойылды

1 IMERA-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

--
----
+3.40%1D
mexc
Бұл токен деректері үшінші тараптардан алынған. MEXC тек ақпарат агрегаторы ретінде қызмет етеді. MEXC Spot нарығындағы басқа тізімделген токендермен танысыңыз!
USD
Bikera (IMERA) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 03:04:05 (UTC+8)

Bikera (IMERA) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0.00002094
$ 0.00002094$ 0.00002094
24 сағаттық төмен
$ 0.00002439
$ 0.00002439$ 0.00002439
24 сағаттық жоғары

$ 0.00002094
$ 0.00002094$ 0.00002094

$ 0.00002439
$ 0.00002439$ 0.00002439

$ 0.00012013
$ 0.00012013$ 0.00012013

$ 0.0000199
$ 0.0000199$ 0.0000199

-1.06%

+3.90%

-31.38%

-31.38%

Bikera (IMERA) нақты уақыттағы баға $0.00002406. Соңғы 24 сағат ішінде IMERA мен $ 0.00002094 аралығында сауда жасалып, ал $ 0.00002439 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. IMERA үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0.00012013, ал ең төменгісі — $ 0.0000199.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, IMERA соңғы бір сағатта -1.06% өзгерді, 24 сағат ішінде +3.90%, ал соңғы 7 күнде -31.38% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

Bikera (IMERA) Нарықтық ақпарат

$ 24.06K
$ 24.06K$ 24.06K

--
----

$ 24.06K
$ 24.06K$ 24.06K

999.81M
999.81M 999.81M

999,806,438.486462
999,806,438.486462 999,806,438.486462

Bikera нарықтық капитализациясы $ 24.06K, тәуліктік сауда көлемі --. IMERA айналымдағы мөлшері 999.81M, жалпы мөлшері 999806438.486462. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 24.06K.

Bikera (IMERA) Баға тарихы USD

Бүгін, Bikera - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 30 күнде Bikera - USD баға өзгерісі $ -0.0000109783 болды.
Соңғы 60 күнде Bikera - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 90 күнде Bikera - USD баға өзгерісі $ 0 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ 0+3.90%
30 күн$ -0.0000109783-45.62%
60 күн$ 0--
90 күн$ 0--

Bikera (IMERA) деген не

Bikera is a blockchain-based mobility platform that rewards users for physical movement through tokenized incentives. The system combines IoT devices, decentralized consensus, and dual-token economics to create a sustainable "move-to-earn" ecosystem. iMERA is the public sale of the MERA token, launched on pump. XP is a token which will not hold value but is used to register km's driven on chain. The project is distributing tokens to reward people to use carbon neutral transportation in a decentralized manner. In the second stage we will be offering physical locks which allow for a bike sharing economy, logged with smart contracts on chain, still rewarding users and deployers for their efforts with block rewards.

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

Bikera (IMERA) Ресурс

Whitepaper
Ресми веб-сайт

Bikera Баға болжамы (USD)

Bikera (IMERA) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін Bikera (IMERA) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: Bikera.

Қазір Bikera баға болжамын тексеріңіз!

IMERA - жергілікті валюталарға

Bikera (IMERA) токеномикасы

Bikera (IMERA) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. IMERA токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: Bikera (IMERA) туралы басқа сұрақтар

Bikera (IMERA) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі IMERA бағасы — 0.00002406 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
IMERA-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
IMERA-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0.00002406. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
Bikera үшін нарықтық капитализация қандай?
IMERA үшін нарықтық капитализация: $ 24.06K USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
IMERA үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
IMERA айналымдағы ұсынысы: 999.81M USD.
IMERA үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
IMERA барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0.00012013 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) IMERA бағасы қандай болды?
IMERA 0.0000199 USD ATL бағасына жетті.
IMERA үшін сауда көлемі қандай?
IMERA үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл IMERA өседі ме?
IMERA биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін IMERA баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 03:04:05 (UTC+8)

Bikera (IMERA) Маңызды салалық жаңалықтар

Уақыт (UTC+8)ТүрАқпарат
11-03 17:18:56Сала жаңартулары
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00Сала жаңартулары
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Сала жаңартулары
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Сала жаңартулары
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Сала жаңартулары
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Сала жаңартулары
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

