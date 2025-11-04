БиржаDEX+
BASEDD House ағымдағы бағасы: 0.0008652 USD. Нақты уақыттағы BASEDD-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. BASEDD баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

BASEDD туралы толығырақ

BASEDD Баға туралы ақпарат

BASEDD деген не

BASEDD Ресми веб-сайт

BASEDD Токеномикасы

BASEDD Баға болжамы

Ақша табу

Эйрдроп+

Жаңалықтар

Блог

Үйрену

BASEDD House Логотип

BASEDD House Баға (BASEDD)

Листингтен жойылды

1 BASEDD-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

$0.0008652
-2.60%1D
mexc
Бұл токен деректері үшінші тараптардан алынған.
USD
BASEDD House (BASEDD) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 00:42:28 (UTC+8)

BASEDD House (BASEDD) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0.00087356
24 сағаттық төмен
$ 0.00101346
24 сағаттық жоғары

$ 0.00087356
$ 0.00101346
$ 0.00924382
$ 0.00087523
-4.56%

-2.61%

-23.22%

-23.22%

BASEDD House (BASEDD) нақты уақыттағы баға $0.0008652. Соңғы 24 сағат ішінде BASEDD мен $ 0.00087356 аралығында сауда жасалып, ал $ 0.00101346 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. BASEDD үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0.00924382, ал ең төменгісі — $ 0.00087523.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, BASEDD соңғы бір сағатта -4.56% өзгерді, 24 сағат ішінде -2.61%, ал соңғы 7 күнде -23.22% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

BASEDD House (BASEDD) Нарықтық ақпарат

$ 886.72K
--
$ 886.72K
999.88M
999,878,465.829898
BASEDD House нарықтық капитализациясы $ 886.72K, тәуліктік сауда көлемі --. BASEDD айналымдағы мөлшері 999.88M, жалпы мөлшері 999878465.829898. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 886.72K.

BASEDD House (BASEDD) Баға тарихы USD

Бүгін, BASEDD House - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 30 күнде BASEDD House - USD баға өзгерісі $ -0.0005492106 болды.
Соңғы 60 күнде BASEDD House - USD баға өзгерісі $ -0.0006336919 болды.
Соңғы 90 күнде BASEDD House - USD баға өзгерісі $ -0.0006353545441317764 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ 0-2.61%
30 күн$ -0.0005492106-63.47%
60 күн$ -0.0006336919-73.24%
90 күн$ -0.0006353545441317764-42.34%

BASEDD House (BASEDD) деген не

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

BASEDD House (BASEDD) Ресурс

Ресми веб-сайт

BASEDD House Баға болжамы (USD)

BASEDD House (BASEDD) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін BASEDD House (BASEDD) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: BASEDD House.

Қазір BASEDD House баға болжамын тексеріңіз!

BASEDD - жергілікті валюталарға

BASEDD House (BASEDD) токеномикасы

BASEDD House (BASEDD) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. BASEDD токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: BASEDD House (BASEDD) туралы басқа сұрақтар

BASEDD House (BASEDD) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі BASEDD бағасы — 0.0008652 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
BASEDD-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
BASEDD-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0.0008652. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
BASEDD House үшін нарықтық капитализация қандай?
BASEDD үшін нарықтық капитализация: $ 886.72K USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
BASEDD үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
BASEDD айналымдағы ұсынысы: 999.88M USD.
BASEDD үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
BASEDD барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0.00924382 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) BASEDD бағасы қандай болды?
BASEDD 0.00087523 USD ATL бағасына жетті.
BASEDD үшін сауда көлемі қандай?
BASEDD үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл BASEDD өседі ме?
BASEDD биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін BASEDD баға болжамын қарап көріңіз.
BASEDD House (BASEDD) Маңызды салалық жаңалықтар

Уақыт (UTC+8)ТүрАқпарат
11-03 17:18:56Сала жаңартулары
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00Сала жаңартулары
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Сала жаңартулары
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Сала жаңартулары
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Сала жаңартулары
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Сала жаңартулары
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

