AU79 ағымдағы бағасы: 0.01920181 USD. Нақты уақыттағы AU79-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. AU79 баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

AU79 туралы толығырақ

AU79 Баға туралы ақпарат

AU79 деген не

AU79 Ресми веб-сайт

AU79 Токеномикасы

AU79 Баға болжамы

AU79 Логотип

AU79 Баға (AU79)

Листингтен жойылды

Бұл токен деректері үшінші тараптардан алынған.
AU79 (AU79) нақты уақыттағы баға $0.01920181. Соңғы 24 сағат ішінде AU79 мен $ 0.01842874 аралығында сауда жасалып, ал $ 0.0247767 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. AU79 үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0.03850425, ал ең төменгісі — $ 0.00608277.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, AU79 соңғы бір сағатта -0.98% өзгерді, 24 сағат ішінде -8.49%, ал соңғы 7 күнде -13.34% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

AU79 (AU79) Нарықтық ақпарат

$ 19.32M
$ 19.32M$ 19.32M

--
----

$ 19.32M
$ 19.32M$ 19.32M

999.87M
999.87M 999.87M

999,871,241.5277224
999,871,241.5277224 999,871,241.5277224

AU79 нарықтық капитализациясы $ 19.32M, тәуліктік сауда көлемі --. AU79 айналымдағы мөлшері 999.87M, жалпы мөлшері 999871241.5277224. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 19.32M.

AU79 (AU79) Баға тарихы USD

Бүгін, AU79 - USD баға өзгерісі $ -0.0017818900510456 болды.
Соңғы 30 күнде AU79 - USD баға өзгерісі $ -0.0071487071 болды.
Соңғы 60 күнде AU79 - USD баға өзгерісі $ -0.0071413739 болды.
Соңғы 90 күнде AU79 - USD баға өзгерісі $ +0.011772974950817606 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ -0.0017818900510456-8.49%
30 күн$ -0.0071487071-37.22%
60 күн$ -0.0071413739-37.19%
90 күн$ +0.011772974950817606+158.48%

AU79 (AU79) деген не

AU79 = Symbolism + Story. There are 118 elements on the periodic table. Gold is number 79 — the most culturally powerful number in human history. But $AU79 isn't just chemistry, It's alchemical storytelling. A symbol every king, banker, and prepper has trusted for 5,000 years, Now re-coded for the digital age.

This isn't just a meme coin but It's a closed-loop narrative weapon engineered for belief.

Its Utility is store of Value and aim is to Flip the Gold Market.

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

AU79 (AU79) Ресурс

Ресми веб-сайт

AU79 Баға болжамы (USD)

AU79 (AU79) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін AU79 (AU79) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: AU79.

Қазір AU79 баға болжамын тексеріңіз!

AU79 - жергілікті валюталарға

AU79 (AU79) токеномикасы

AU79 (AU79) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. AU79 токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: AU79 (AU79) туралы басқа сұрақтар

AU79 (AU79) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі AU79 бағасы — 0.01920181 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
AU79-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
AU79-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0.01920181. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
AU79 үшін нарықтық капитализация қандай?
AU79 үшін нарықтық капитализация: $ 19.32M USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
AU79 үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
AU79 айналымдағы ұсынысы: 999.87M USD.
AU79 үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
AU79 барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0.03850425 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) AU79 бағасы қандай болды?
AU79 0.00608277 USD ATL бағасына жетті.
AU79 үшін сауда көлемі қандай?
AU79 үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл AU79 өседі ме?
AU79 биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін AU79 баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 00:40:19 (UTC+8)

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

