ASSDAQ ағымдағы бағасы: 0.00156046 USD. Нақты уақыттағы ASSDAQ-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. ASSDAQ баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

ASSDAQ Баға (ASSDAQ)

Листингтен жойылды

1 ASSDAQ-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

$0.00154276
$0.00154276$0.00154276
-7.00%1D
mexc
Бұл токен деректері үшінші тараптардан алынған. MEXC тек ақпарат агрегаторы ретінде қызмет етеді.
USD
ASSDAQ (ASSDAQ) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 00:39:40 (UTC+8)

ASSDAQ (ASSDAQ) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0.00151675
$ 0.00151675$ 0.00151675
24 сағаттық төмен
$ 0.00177096
$ 0.00177096$ 0.00177096
24 сағаттық жоғары

$ 0.00151675
$ 0.00151675$ 0.00151675

$ 0.00177096
$ 0.00177096$ 0.00177096

$ 0.01013732
$ 0.01013732$ 0.01013732

$ 0
$ 0$ 0

+1.96%

-5.96%

+1.28%

+1.28%

ASSDAQ (ASSDAQ) нақты уақыттағы баға $0.00156046. Соңғы 24 сағат ішінде ASSDAQ мен $ 0.00151675 аралығында сауда жасалып, ал $ 0.00177096 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. ASSDAQ үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0.01013732, ал ең төменгісі — $ 0.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, ASSDAQ соңғы бір сағатта +1.96% өзгерді, 24 сағат ішінде -5.96%, ал соңғы 7 күнде +1.28% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

ASSDAQ (ASSDAQ) Нарықтық ақпарат

$ 1.54M
$ 1.54M$ 1.54M

--
----

$ 1.54M
$ 1.54M$ 1.54M

999.94M
999.94M 999.94M

999,936,352.652213
999,936,352.652213 999,936,352.652213

ASSDAQ нарықтық капитализациясы $ 1.54M, тәуліктік сауда көлемі --. ASSDAQ айналымдағы мөлшері 999.94M, жалпы мөлшері 999936352.652213. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 1.54M.

ASSDAQ (ASSDAQ) Баға тарихы USD

Бүгін, ASSDAQ - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 30 күнде ASSDAQ - USD баға өзгерісі $ -0.0001433436 болды.
Соңғы 60 күнде ASSDAQ - USD баға өзгерісі $ -0.0008366097 болды.
Соңғы 90 күнде ASSDAQ - USD баға өзгерісі $ -0.007321429488812118 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ 0-5.96%
30 күн$ -0.0001433436-9.18%
60 күн$ -0.0008366097-53.61%
90 күн$ -0.007321429488812118-82.43%

ASSDAQ (ASSDAQ) деген не

Assdaq is a community driven initiative to rival traditional finance by flipping the Nasdaq. It brings like-minded individuals together via memetics and a sense community. It is a project that is not just a meme but actually a movement token. Assdaq's intent is to grab the attention of everyone in the web3 space quickly through its memetics and bring them swiftly together through something everyone can agree on.

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

ASSDAQ (ASSDAQ) Ресурс

Ресми веб-сайт

ASSDAQ Баға болжамы (USD)

ASSDAQ (ASSDAQ) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін ASSDAQ (ASSDAQ) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: ASSDAQ.

Қазір ASSDAQ баға болжамын тексеріңіз!

ASSDAQ - жергілікті валюталарға

ASSDAQ (ASSDAQ) токеномикасы

ASSDAQ (ASSDAQ) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. ASSDAQ токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: ASSDAQ (ASSDAQ) туралы басқа сұрақтар

ASSDAQ (ASSDAQ) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі ASSDAQ бағасы — 0.00156046 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
ASSDAQ-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
ASSDAQ-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0.00156046. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
ASSDAQ үшін нарықтық капитализация қандай?
ASSDAQ үшін нарықтық капитализация: $ 1.54M USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
ASSDAQ үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
ASSDAQ айналымдағы ұсынысы: 999.94M USD.
ASSDAQ үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
ASSDAQ барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0.01013732 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) ASSDAQ бағасы қандай болды?
ASSDAQ 0 USD ATL бағасына жетті.
ASSDAQ үшін сауда көлемі қандай?
ASSDAQ үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл ASSDAQ өседі ме?
ASSDAQ биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін ASSDAQ баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 00:39:40 (UTC+8)

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

