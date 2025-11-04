БиржаDEX+
ASK SPLAT ағымдағы бағасы: 0.00173503 USD. Нақты уақыттағы SPLAT-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. SPLAT баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

ASK SPLAT Баға (SPLAT)

1 SPLAT-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

$0.00173503
-14.80%1D
ASK SPLAT (SPLAT) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
ASK SPLAT (SPLAT) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0.00173518
24 сағаттық төмен
$ 0.00214064
24 сағаттық жоғары

$ 0.00173518
$ 0.00214064
$ 0.02859411
$ 0.00174719
-4.41%

-14.84%

-11.36%

-11.36%

ASK SPLAT (SPLAT) нақты уақыттағы баға $0.00173503. Соңғы 24 сағат ішінде SPLAT мен $ 0.00173518 аралығында сауда жасалып, ал $ 0.00214064 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. SPLAT үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0.02859411, ал ең төменгісі — $ 0.00174719.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, SPLAT соңғы бір сағатта -4.41% өзгерді, 24 сағат ішінде -14.84%, ал соңғы 7 күнде -11.36% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

ASK SPLAT (SPLAT) Нарықтық ақпарат

$ 1.14M
--
$ 1.66M
656.70M
956,696,300.0176251
ASK SPLAT нарықтық капитализациясы $ 1.14M, тәуліктік сауда көлемі --. SPLAT айналымдағы мөлшері 656.70M, жалпы мөлшері 956696300.0176251. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 1.66M.

ASK SPLAT (SPLAT) Баға тарихы USD

Бүгін, ASK SPLAT - USD баға өзгерісі $ -0.000302573039805759 болды.
Соңғы 30 күнде ASK SPLAT - USD баға өзгерісі $ -0.0013229395 болды.
Соңғы 60 күнде ASK SPLAT - USD баға өзгерісі $ -0.0015784216 болды.
Соңғы 90 күнде ASK SPLAT - USD баға өзгерісі $ 0 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ -0.000302573039805759-14.84%
30 күн$ -0.0013229395-76.24%
60 күн$ -0.0015784216-90.97%
90 күн$ 0--

ASK SPLAT (SPLAT) деген не

SPLAT is the first AI-powered crypto trading terminal built with traders, not against them. At its core, SPLAT combines real-time execution with an intelligent LLM (large language model) that acts as your trading companion. Whether you’re buying meme coins on Solana or trading perps on Hyperliquid, SPLAT bridges the gap between advanced tools and intuitive guidance.

Unlike most platforms that extract value from users, SPLAT flips the script. Every trade you make contributes directly back into the ecosystem — funding buybacks, staking rewards, and seasonal bonuses for the community. The vision is simple: a trading terminal where AI handles the heavy lifting, while users own the upside.

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

ASK SPLAT (SPLAT) Ресурс

Ресми веб-сайт

ASK SPLAT Баға болжамы (USD)

ASK SPLAT (SPLAT) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін ASK SPLAT (SPLAT) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: ASK SPLAT.

Қазір ASK SPLAT баға болжамын тексеріңіз!

SPLAT - жергілікті валюталарға

ASK SPLAT (SPLAT) токеномикасы

ASK SPLAT (SPLAT) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. SPLAT токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: ASK SPLAT (SPLAT) туралы басқа сұрақтар

ASK SPLAT (SPLAT) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі SPLAT бағасы — 0.00173503 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
SPLAT-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
SPLAT-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0.00173503. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
ASK SPLAT үшін нарықтық капитализация қандай?
SPLAT үшін нарықтық капитализация: $ 1.14M USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
SPLAT үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
SPLAT айналымдағы ұсынысы: 656.70M USD.
SPLAT үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
SPLAT барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0.02859411 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) SPLAT бағасы қандай болды?
SPLAT 0.00174719 USD ATL бағасына жетті.
SPLAT үшін сауда көлемі қандай?
SPLAT үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл SPLAT өседі ме?
SPLAT биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін SPLAT баға болжамын қарап көріңіз.
ASK SPLAT (SPLAT) Маңызды салалық жаңалықтар

Уақыт (UTC+8)ТүрАқпарат
11-03 17:18:56Сала жаңартулары
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00Сала жаңартулары
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Сала жаңартулары
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Сала жаңартулары
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Сала жаңартулары
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Сала жаңартулары
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

