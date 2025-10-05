ANGL TOKEN ағымдағы бағасы: 0.00381047 USD. Нақты уақыттағы ANGL-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. ANGL баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!ANGL TOKEN ағымдағы бағасы: 0.00381047 USD. Нақты уақыттағы ANGL-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. ANGL баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

1 ANGL-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

$0.00381047
0.00%1D
USD
ANGL TOKEN (ANGL) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-10-05 22:27:46 (UTC+8)

ANGL TOKEN (ANGL) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0.00332667
24 сағаттық төмен
$ 0.00383102
24 сағаттық жоғары

$ 0.00332667
$ 0.00383102
$ 0.01037575
$ 0
+12.74%

+0.07%

+22.21%

+22.21%

ANGL TOKEN (ANGL) нақты уақыттағы баға $0.00381047. Соңғы 24 сағат ішінде ANGL мен $ 0.00332667 аралығында сауда жасалып, ал $ 0.00383102 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. ANGL үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0.01037575, ал ең төменгісі — $ 0.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, ANGL соңғы бір сағатта +12.74% өзгерді, 24 сағат ішінде +0.07%, ал соңғы 7 күнде +22.21% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

ANGL TOKEN (ANGL) Нарықтық ақпарат

$ 819.26K
$ 819.26K$ 819.26K

--
$ 3.81M
$ 3.81M$ 3.81M

215.00M
1,000,000,000.0
ANGL TOKEN нарықтық капитализациясы $ 819.26K, тәуліктік сауда көлемі --. ANGL айналымдағы мөлшері 215.00M, жалпы мөлшері 1000000000.0. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 3.81M.

ANGL TOKEN (ANGL) Баға тарихы USD

Бүгін, ANGL TOKEN - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 30 күнде ANGL TOKEN - USD баға өзгерісі $ +0.0000311441 болды.
Соңғы 60 күнде ANGL TOKEN - USD баға өзгерісі $ -0.0005098786 болды.
Соңғы 90 күнде ANGL TOKEN - USD баға өзгерісі $ -0.0028987975144088875 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ 0+0.07%
30 күн$ +0.0000311441+0.82%
60 күн$ -0.0005098786-13.38%
90 күн$ -0.0028987975144088875-43.20%

ANGL TOKEN (ANGL) деген не

$ANGL is a decentralized utility token that powers the Angel Twin ecosystem, combining artificial intelligence and blockchain to enable user ownership of AI-driven automation, content, and identity. It facilitates secure, real-time AI interactions while allowing individuals, creators, and businesses to monetize AI services and participate in the growing AI economy. The project aims to make AI accessible, transparent, and financially rewarding for global users.

ANGL TOKEN (ANGL) Ресурс

Whitepaper
Ресми веб-сайт

ANGL TOKEN Баға болжамы (USD)

ANGL TOKEN (ANGL) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін ANGL TOKEN (ANGL) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: ANGL TOKEN.

Қазір ANGL TOKEN баға болжамын тексеріңіз!

ANGL - жергілікті валюталарға

ANGL TOKEN (ANGL) токеномикасы

ANGL TOKEN (ANGL) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. ANGL токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: ANGL TOKEN (ANGL) туралы басқа сұрақтар

ANGL TOKEN (ANGL) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі ANGL бағасы — 0.00381047 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
ANGL-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
ANGL-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0.00381047. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
ANGL TOKEN үшін нарықтық капитализация қандай?
ANGL үшін нарықтық капитализация: $ 819.26K USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
ANGL үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
ANGL айналымдағы ұсынысы: 215.00M USD.
ANGL үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
ANGL барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0.01037575 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) ANGL бағасы қандай болды?
ANGL 0 USD ATL бағасына жетті.
ANGL үшін сауда көлемі қандай?
ANGL үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл ANGL өседі ме?
ANGL биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін ANGL баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-10-05 22:27:46 (UTC+8)

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.