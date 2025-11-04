БиржаDEX+
Altered State Machine ағымдағы бағасы: 0.00387604 USD. Нақты уақыттағы ASTO-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. ASTO баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!Altered State Machine ағымдағы бағасы: 0.00387604 USD. Нақты уақыттағы ASTO-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. ASTO баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

ASTO туралы толығырақ

ASTO Баға туралы ақпарат

ASTO деген не

ASTO Ресми веб-сайт

ASTO Токеномикасы

ASTO Баға болжамы

Altered State Machine Логотип

Altered State Machine Баға (ASTO)

Листингтен жойылды

1 ASTO-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

$0.00386738
-6.90%1D
Altered State Machine (ASTO) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 00:37:56 (UTC+8)

Altered State Machine (ASTO) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0.0038421
24 сағаттық төмен
$ 0.00415578
24 сағаттық жоғары

$ 0.0038421
$ 0.00415578
$ 0.890471
$ 0.0038421
+0.88%

-6.73%

-10.89%

-10.89%

Altered State Machine (ASTO) нақты уақыттағы баға $0.00387604. Соңғы 24 сағат ішінде ASTO мен $ 0.0038421 аралығында сауда жасалып, ал $ 0.00415578 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. ASTO үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0.890471, ал ең төменгісі — $ 0.0038421.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, ASTO соңғы бір сағатта +0.88% өзгерді, 24 сағат ішінде -6.73%, ал соңғы 7 күнде -10.89% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

Altered State Machine (ASTO) Нарықтық ақпарат

$ 1.12M
--
$ 7.16M
289.48M
1,852,288,699.0
Altered State Machine нарықтық капитализациясы $ 1.12M, тәуліктік сауда көлемі --. ASTO айналымдағы мөлшері 289.48M, жалпы мөлшері 1852288699.0. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 7.16M.

Altered State Machine (ASTO) Баға тарихы USD

Бүгін, Altered State Machine - USD баға өзгерісі $ -0.000279734100230219 болды.
Соңғы 30 күнде Altered State Machine - USD баға өзгерісі $ -0.0005423428 болды.
Соңғы 60 күнде Altered State Machine - USD баға өзгерісі $ -0.0017149969 болды.
Соңғы 90 күнде Altered State Machine - USD баға өзгерісі $ -0.004620283992395175 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ -0.000279734100230219-6.73%
30 күн$ -0.0005423428-13.99%
60 күн$ -0.0017149969-44.24%
90 күн$ -0.004620283992395175-54.37%

Altered State Machine (ASTO) деген не

ASTO is the official token ticker of the Altered State Token, the ERC-20 utility token native to the Altered State Machine protocol and ecosystem. As a governance token, ASTO is also your ticket to Governance of the ASM protocol via the ElderDAO, which is currently still in development.

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

Altered State Machine (ASTO) Ресурс

Ресми веб-сайт

Altered State Machine Баға болжамы (USD)

Altered State Machine (ASTO) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін Altered State Machine (ASTO) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: Altered State Machine.

Қазір Altered State Machine баға болжамын тексеріңіз!

ASTO - жергілікті валюталарға

Altered State Machine (ASTO) токеномикасы

Altered State Machine (ASTO) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. ASTO токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: Altered State Machine (ASTO) туралы басқа сұрақтар

Altered State Machine (ASTO) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі ASTO бағасы — 0.00387604 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
ASTO-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
ASTO-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0.00387604. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
Altered State Machine үшін нарықтық капитализация қандай?
ASTO үшін нарықтық капитализация: $ 1.12M USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
ASTO үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
ASTO айналымдағы ұсынысы: 289.48M USD.
ASTO үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
ASTO барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0.890471 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) ASTO бағасы қандай болды?
ASTO 0.0038421 USD ATL бағасына жетті.
ASTO үшін сауда көлемі қандай?
ASTO үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл ASTO өседі ме?
ASTO биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін ASTO баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 00:37:56 (UTC+8)

Altered State Machine (ASTO) Маңызды салалық жаңалықтар

Уақыт (UTC+8)ТүрАқпарат
11-03 17:18:56Сала жаңартулары
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00Сала жаңартулары
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Сала жаңартулары
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Сала жаңартулары
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Сала жаңартулары
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Сала жаңартулары
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

