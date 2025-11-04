БиржаDEX+
Крипто сатып алНарықтарСпотФьючерстер500XEarnОқиғалар
Тағы
Blue Chip Blitz
Alpha Pay ағымдағы бағасы: 0.0000405 USD. Нақты уақыттағы ALPAY-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. ALPAY баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!Alpha Pay ағымдағы бағасы: 0.0000405 USD. Нақты уақыттағы ALPAY-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. ALPAY баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

ALPAY туралы толығырақ

ALPAY Баға туралы ақпарат

ALPAY деген не

ALPAY Ресми веб-сайт

ALPAY Токеномикасы

ALPAY Баға болжамы

Ақша табу

Эйрдроп+

Жаңалықтар

Блог

Үйрену

Alpha Pay Логотип

Alpha Pay Баға (ALPAY)

Листингтен жойылды

1 ALPAY-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

--
----
-51.50%1D
mexc
Бұл токен деректері үшінші тараптардан алынған. MEXC тек ақпарат агрегаторы ретінде қызмет етеді. MEXC Spot нарығындағы басқа тізімделген токендермен танысыңыз!
USD
Alpha Pay (ALPAY) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 02:52:04 (UTC+8)

Alpha Pay (ALPAY) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0.00003915
$ 0.00003915$ 0.00003915
24 сағаттық төмен
$ 0.00008752
$ 0.00008752$ 0.00008752
24 сағаттық жоғары

$ 0.00003915
$ 0.00003915$ 0.00003915

$ 0.00008752
$ 0.00008752$ 0.00008752

$ 0.00026297
$ 0.00026297$ 0.00026297

$ 0.00003915
$ 0.00003915$ 0.00003915

+2.77%

-51.54%

-60.97%

-60.97%

Alpha Pay (ALPAY) нақты уақыттағы баға $0.0000405. Соңғы 24 сағат ішінде ALPAY мен $ 0.00003915 аралығында сауда жасалып, ал $ 0.00008752 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. ALPAY үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0.00026297, ал ең төменгісі — $ 0.00003915.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, ALPAY соңғы бір сағатта +2.77% өзгерді, 24 сағат ішінде -51.54%, ал соңғы 7 күнде -60.97% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

Alpha Pay (ALPAY) Нарықтық ақпарат

$ 40.50K
$ 40.50K$ 40.50K

--
----

$ 40.50K
$ 40.50K$ 40.50K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Alpha Pay нарықтық капитализациясы $ 40.50K, тәуліктік сауда көлемі --. ALPAY айналымдағы мөлшері 1.00B, жалпы мөлшері 1000000000.0. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 40.50K.

Alpha Pay (ALPAY) Баға тарихы USD

Бүгін, Alpha Pay - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 30 күнде Alpha Pay - USD баға өзгерісі $ -0.0000296730 болды.
Соңғы 60 күнде Alpha Pay - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 90 күнде Alpha Pay - USD баға өзгерісі $ 0 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ 0-51.54%
30 күн$ -0.0000296730-73.26%
60 күн$ 0--
90 күн$ 0--

Alpha Pay (ALPAY) деген не

To create a seamless, inclusive, and cost-effective financial ecosystem that empowers users to transact, save, and engage with businesses and communities using Alpha Pay tokens. To revolutionize the world of finance with AI-powered smart payments, making transactions seamless, secure, and accessible to everyone globally. To empower individuals and businesses worldwide with futuristic payment solutions that redefine financial freedom and create economic opportunities for all.

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

Alpha Pay (ALPAY) Ресурс

Ресми веб-сайт

Alpha Pay Баға болжамы (USD)

Alpha Pay (ALPAY) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін Alpha Pay (ALPAY) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: Alpha Pay.

Қазір Alpha Pay баға болжамын тексеріңіз!

ALPAY - жергілікті валюталарға

Alpha Pay (ALPAY) токеномикасы

Alpha Pay (ALPAY) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. ALPAY токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: Alpha Pay (ALPAY) туралы басқа сұрақтар

Alpha Pay (ALPAY) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі ALPAY бағасы — 0.0000405 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
ALPAY-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
ALPAY-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0.0000405. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
Alpha Pay үшін нарықтық капитализация қандай?
ALPAY үшін нарықтық капитализация: $ 40.50K USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
ALPAY үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
ALPAY айналымдағы ұсынысы: 1.00B USD.
ALPAY үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
ALPAY барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0.00026297 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) ALPAY бағасы қандай болды?
ALPAY 0.00003915 USD ATL бағасына жетті.
ALPAY үшін сауда көлемі қандай?
ALPAY үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл ALPAY өседі ме?
ALPAY биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін ALPAY баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 02:52:04 (UTC+8)

Alpha Pay (ALPAY) Маңызды салалық жаңалықтар

Уақыт (UTC+8)ТүрАқпарат
11-03 17:18:56Сала жаңартулары
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00Сала жаңартулары
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Сала жаңартулары
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Сала жаңартулары
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Сала жаңартулары
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Сала жаңартулары
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

ЫСТЫҚ

Қазіргі уақытта нарықта елеулі назар аударылып жатқан трендтегі криптовалюталар

Bitcoin Логотип

Bitcoin

BTC

$107,174.76
$107,174.76$107,174.76

+1.35%

Ethereum Логотип

Ethereum

ETH

$3,647.81
$3,647.81$3,647.81

+1.63%

Solana Логотип

Solana

SOL

$168.38
$168.38$168.38

+0.98%

USDCoin Логотип

USDCoin

USDC

$1.0000
$1.0000$1.0000

+0.01%

Aster Логотип

Aster

ASTER

$0.9619
$0.9619$0.9619

+2.14%

TOP Volume

Ең жоғары сауда көлемі бар криптовалюталар

Bitcoin Логотип

Bitcoin

BTC

$107,174.76
$107,174.76$107,174.76

+1.35%

Ethereum Логотип

Ethereum

ETH

$3,647.81
$3,647.81$3,647.81

+1.63%

Solana Логотип

Solana

SOL

$168.38
$168.38$168.38

+0.98%

XRP Логотип

XRP

XRP

$2.3541
$2.3541$2.3541

+1.16%

Binance Coin Логотип

Binance Coin

BNB

$999.90
$999.90$999.90

+2.01%

Жаңадан қосылған

Саудалауға қолжетімді жақында листингі жасалған криптовалюталардың тізімі

Momentum Логотип

Momentum

MMT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Play AI Логотип

Play AI

PLAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Sentism Логотип

Sentism

SENTIS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Логотип

Kite AI

KITE

$0.0724
$0.0724$0.0724

+44.80%

TeaFi Логотип

TeaFi

TEAFI

$0.1706
$0.1706$0.1706

-43.13%

Үздік табыс иелері

Бүгінгі ең көп өскен криптовалюталар

PlayMindProtocol Логотип

PlayMindProtocol

PMIND

$0.04004
$0.04004$0.04004

+300.40%

Notevia Логотип

Notevia

NVA

$0.0000007494
$0.0000007494$0.0000007494

+88.19%

DramaBits Логотип

DramaBits

DRAMA

$0.000052
$0.000052$0.000052

+136.36%

OMNILABS Логотип

OMNILABS

OMNILABS

$0.0000000000001649
$0.0000000000001649$0.0000000000001649

+64.90%

Kite AI Логотип

Kite AI

KITE

$0.0724
$0.0724$0.0724

+44.80%