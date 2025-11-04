БиржаDEX+
AllUnity EUR ағымдағы бағасы: 1.15 USD. Нақты уақыттағы EURAU-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. EURAU баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

EURAU туралы толығырақ

EURAU Баға туралы ақпарат

EURAU деген не

EURAU Whitepaper

EURAU Ресми веб-сайт

EURAU Токеномикасы

EURAU Баға болжамы

AllUnity EUR Логотип

AllUnity EUR Баға (EURAU)

1 EURAU-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

0.00%1D
mexc
Бұл токен деректері үшінші тараптардан алынған.
USD
AllUnity EUR (EURAU) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 00:37:43 (UTC+8)

AllUnity EUR (EURAU) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
24 сағаттық төмен
24 сағаттық жоғары

+0.09%

-0.05%

-0.94%

-0.94%

AllUnity EUR (EURAU) нақты уақыттағы баға $1.15. Соңғы 24 сағат ішінде EURAU мен $ 1.15 аралығында сауда жасалып, ал $ 1.16 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. EURAU үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 1.19, ал ең төменгісі — $ 1.1.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, EURAU соңғы бір сағатта +0.09% өзгерді, 24 сағат ішінде -0.05%, ал соңғы 7 күнде -0.94% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

AllUnity EUR (EURAU) Нарықтық ақпарат

$ 20.32M
--
AllUnity EUR нарықтық капитализациясы $ 20.32M, тәуліктік сауда көлемі --. EURAU айналымдағы мөлшері 17.63M, жалпы мөлшері 17630279.33. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 20.32M.

AllUnity EUR (EURAU) Баға тарихы USD

Бүгін, AllUnity EUR - USD баға өзгерісі $ -0.000617667814095 болды.
Соңғы 30 күнде AllUnity EUR - USD баға өзгерісі $ -0.0211942700 болды.
Соңғы 60 күнде AllUnity EUR - USD баға өзгерісі $ -0.0114682600 болды.
Соңғы 90 күнде AllUnity EUR - USD баға өзгерісі $ 0 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ -0.000617667814095-0.05%
30 күн$ -0.0211942700-1.84%
60 күн$ -0.0114682600-0.99%
90 күн$ 0--

AllUnity EUR (EURAU) деген не

AllUnity EUR (EURAU) is a fully regulated euro-denominated stablecoin issued under the European Union’s Markets in Crypto-Assets Regulation (MiCAR). Launched on 31/07/2025, EURAU is designed to offer secure, programmable, and transparent euro liquidity for institutional and retail applications across public blockchain networks.

AllUnity GmbH, the issuer of EURAU, is a German company headquartered in Frankfurt and licensed as an electronic money institution (EMI) by the Federal Financial Supervisory Authority (BaFin). The company operates as a joint venture between DWS (Deutsche Bank), Flow Traders, and Galaxy Digital. This structure provides a strong institutional foundation for long-term compliance, infrastructure resilience, and adoption across financial markets.

EURAU is fully backed 1:1 by euro-denominated reserves, held with authorized credit institutions (multiple reserve banks) within the European Economic Area. The reserves are safeguarded under strict prudential standards and are not used for lending or investment purposes. On-chain issuance and redemption follow a verified flow with wallet and account whitelisting, designed to align with AML, KYC, and regulatory expectations. Users are able to mint and redeem EURAU through authorized partners and platforms, with an emphasis on transparency and auditability.

Technically, EURAU is deployed initially on Ethereum as an ERC-20 token. Future expansion includes Solana and other EVM-compatible chains. The smart contract architecture ensures upgradability through secure multisig control, subject to internal governance procedures. Minting and burning are controlled by permissioned wallets operated by regulated partners to prevent unauthorized issuance and maintain supply integrity.

The token aims to serve multiple use cases, including digital asset trading, payments, treasury solutions, and on-chain finance (DeFi). EURAU is designed to be accessible to exchanges, market makers, payment institutions, fintechs, and tokenized asset platforms looking to integrate euro liquidity in a compliant manner.

AllUnity maintains active collaborations with infrastructure providers, custodians, and trading venues, including confirmed listings with Gate.io and Bullish.com. The stablecoin plays a foundational role in building a euro-based financial ecosystem on public blockchain infrastructure, while staying fully aligned with European regulatory frameworks.

The project roadmap includes expanding interoperability across additional chains, supporting on/off ramps with banking partners, and enabling programmability for enterprise use cases.

The EURAU token contract address on Ethereum is: 0x4933A85b5b5466Fbaf179F72D3DE273c287EC2c2

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

AllUnity EUR (EURAU) Ресурс

Whitepaper
Ресми веб-сайт

AllUnity EUR Баға болжамы (USD)

AllUnity EUR (EURAU) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін AllUnity EUR (EURAU) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: AllUnity EUR.

Қазір AllUnity EUR баға болжамын тексеріңіз!

EURAU - жергілікті валюталарға

AllUnity EUR (EURAU) токеномикасы

AllUnity EUR (EURAU) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. EURAU токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: AllUnity EUR (EURAU) туралы басқа сұрақтар

AllUnity EUR (EURAU) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі EURAU бағасы — 1.15 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
EURAU-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
EURAU-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 1.15. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
AllUnity EUR үшін нарықтық капитализация қандай?
EURAU үшін нарықтық капитализация: $ 20.32M USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
EURAU үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
EURAU айналымдағы ұсынысы: 17.63M USD.
EURAU үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
EURAU барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 1.19 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) EURAU бағасы қандай болды?
EURAU 1.1 USD ATL бағасына жетті.
EURAU үшін сауда көлемі қандай?
EURAU үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл EURAU өседі ме?
EURAU биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін EURAU баға болжамын қарап көріңіз.
Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

