AI Analysis Token ағымдағы бағасы: 0.365469 USD. Нақты уақыттағы AIAT-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. AIAT баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

AIAT туралы толығырақ

AIAT Баға туралы ақпарат

AIAT деген не

AIAT Whitepaper

AIAT Ресми веб-сайт

AIAT Токеномикасы

AIAT Баға болжамы

AI Analysis Token Логотип

AI Analysis Token Баға (AIAT)

Листингтен жойылды

1 AIAT-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

$0.365469
-0.40%1D
mexc
Бұл токен деректері үшінші тараптардан алынған.
USD
AI Analysis Token (AIAT) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 00:37:06 (UTC+8)

AI Analysis Token (AIAT) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0.362654
24 сағаттық төмен
$ 0.367743
24 сағаттық жоғары

$ 0.362654
$ 0.367743
$ 0.918633
$ 0.21345
+0.11%

-0.41%

-1.16%

-1.16%

AI Analysis Token (AIAT) нақты уақыттағы баға $0.365469. Соңғы 24 сағат ішінде AIAT мен $ 0.362654 аралығында сауда жасалып, ал $ 0.367743 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. AIAT үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0.918633, ал ең төменгісі — $ 0.21345.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, AIAT соңғы бір сағатта +0.11% өзгерді, 24 сағат ішінде -0.41%, ал соңғы 7 күнде -1.16% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

AI Analysis Token (AIAT) Нарықтық ақпарат

$ 40.33M
--
$ 182.73M
110.35M
500,000,000.0
AI Analysis Token нарықтық капитализациясы $ 40.33M, тәуліктік сауда көлемі --. AIAT айналымдағы мөлшері 110.35M, жалпы мөлшері 500000000.0. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 182.73M.

AI Analysis Token (AIAT) Баға тарихы USD

Бүгін, AI Analysis Token - USD баға өзгерісі $ -0.0015295836973339 болды.
Соңғы 30 күнде AI Analysis Token - USD баға өзгерісі $ +0.0443046739 болды.
Соңғы 60 күнде AI Analysis Token - USD баға өзгерісі $ +0.0286438156 болды.
Соңғы 90 күнде AI Analysis Token - USD баға өзгерісі $ +0.0654845021500475 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ -0.0015295836973339-0.41%
30 күн$ +0.0443046739+12.12%
60 күн$ +0.0286438156+7.84%
90 күн$ +0.0654845021500475+21.83%

AI Analysis Token (AIAT) деген не

Launched in 2023, AI Analysis was formed by a diverse team from around the world to create a Holistic ecosystem centred around the world of trading and the integration of cutting-edge artificial intelligence technology.

The origins of the project are rooted in the trading of financial instruments including the FOREX & Cryptocurrency markets. The concept of AI Analysis was created to provide a suite of services to synergistically enhance traders' capabilities across an array of markets with applications at both retail and institutional levels.

These services include the AI Signals service, which analyses financial instruments using a well-established and proven strategy to identify trading opportunities. The AI Analysis Exchange serves as the optimal platform for executing trades, offering low latency, deep liquidity, and tight spreads. The AI Analysis Mastercard provides user-friendly payment solutions, accepted worldwide, including at ATMs, ensuring seamless global transactions for a digital world.

These services are supported and underpinned by the AI Analysis Token (AIAT) providing critical utility across the ecosystem.

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

AI Analysis Token (AIAT) Ресурс

Whitepaper
Ресми веб-сайт

AI Analysis Token Баға болжамы (USD)

AI Analysis Token (AIAT) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін AI Analysis Token (AIAT) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: AI Analysis Token.

Қазір AI Analysis Token баға болжамын тексеріңіз!

AIAT - жергілікті валюталарға

AI Analysis Token (AIAT) токеномикасы

AI Analysis Token (AIAT) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. AIAT токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: AI Analysis Token (AIAT) туралы басқа сұрақтар

AI Analysis Token (AIAT) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі AIAT бағасы — 0.365469 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
AIAT-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
AIAT-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0.365469. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
AI Analysis Token үшін нарықтық капитализация қандай?
AIAT үшін нарықтық капитализация: $ 40.33M USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
AIAT үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
AIAT айналымдағы ұсынысы: 110.35M USD.
AIAT үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
AIAT барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0.918633 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) AIAT бағасы қандай болды?
AIAT 0.21345 USD ATL бағасына жетті.
AIAT үшін сауда көлемі қандай?
AIAT үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл AIAT өседі ме?
AIAT биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін AIAT баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 00:37:06 (UTC+8)

AI Analysis Token (AIAT) Маңызды салалық жаңалықтар

Уақыт (UTC+8)ТүрАқпарат
11-03 17:18:56Сала жаңартулары
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00Сала жаңартулары
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Сала жаңартулары
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Сала жаңартулары
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Сала жаңартулары
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Сала жаңартулары
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

