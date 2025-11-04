БиржаDEX+
AGENT BAPO ағымдағы бағасы: 0 USD. Нақты уақыттағы BAPO-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. BAPO баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

BAPO туралы толығырақ

BAPO Баға туралы ақпарат

BAPO деген не

BAPO Ресми веб-сайт

BAPO Токеномикасы

BAPO Баға болжамы

AGENT BAPO Логотип

AGENT BAPO Баға (BAPO)

Листингтен жойылды

1 BAPO-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

$0.00010013
$0.00010013$0.00010013
-5.30%1D
mexc
USD
AGENT BAPO (BAPO) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 02:48:48 (UTC+8)

AGENT BAPO (BAPO) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0
$ 0$ 0
24 сағаттық төмен
$ 0
$ 0$ 0
24 сағаттық жоғары

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00162005
$ 0.00162005$ 0.00162005

$ 0
$ 0$ 0

--

-5.38%

-17.83%

-17.83%

AGENT BAPO (BAPO) нақты уақыттағы баға --. Соңғы 24 сағат ішінде BAPO мен $ 0 аралығында сауда жасалып, ал $ 0 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. BAPO үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0.00162005, ал ең төменгісі — $ 0.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, BAPO соңғы бір сағатта -- өзгерді, 24 сағат ішінде -5.38%, ал соңғы 7 күнде -17.83% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

AGENT BAPO (BAPO) Нарықтық ақпарат

$ 10.01K
$ 10.01K$ 10.01K

--
----

$ 10.01K
$ 10.01K$ 10.01K

100.00M
100.00M 100.00M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

AGENT BAPO нарықтық капитализациясы $ 10.01K, тәуліктік сауда көлемі --. BAPO айналымдағы мөлшері 100.00M, жалпы мөлшері 100000000.0. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 10.01K.

AGENT BAPO (BAPO) Баға тарихы USD

Бүгін, AGENT BAPO - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 30 күнде AGENT BAPO - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 60 күнде AGENT BAPO - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 90 күнде AGENT BAPO - USD баға өзгерісі $ 0 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ 0-5.38%
30 күн$ 0-45.87%
60 күн$ 0-42.75%
90 күн$ 0--

AGENT BAPO (BAPO) деген не

Agent Bapo is a memecoin and an AI model that can generate art, music and videos. Utilising AI to be benifeted for users to help them in their projects and daily business, Bapo holders will have access for free to the dAPP without paying any subscriptions, for unholders and users outside the chain, there will be a small subscription per month in which bapo holders will benifit as a revenue share. More tools will be unlocked on our dAPP plus as part of the upcoming steps there will be a mini app that will be used in the new base app.

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

AGENT BAPO (BAPO) Ресурс

Ресми веб-сайт

AGENT BAPO Баға болжамы (USD)

AGENT BAPO (BAPO) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін AGENT BAPO (BAPO) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: AGENT BAPO.

Қазір AGENT BAPO баға болжамын тексеріңіз!

BAPO - жергілікті валюталарға

AGENT BAPO (BAPO) токеномикасы

AGENT BAPO (BAPO) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. BAPO токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: AGENT BAPO (BAPO) туралы басқа сұрақтар

AGENT BAPO (BAPO) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі BAPO бағасы — 0 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
BAPO-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
BAPO-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
AGENT BAPO үшін нарықтық капитализация қандай?
BAPO үшін нарықтық капитализация: $ 10.01K USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
BAPO үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
BAPO айналымдағы ұсынысы: 100.00M USD.
BAPO үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
BAPO барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0.00162005 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) BAPO бағасы қандай болды?
BAPO 0 USD ATL бағасына жетті.
BAPO үшін сауда көлемі қандай?
BAPO үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл BAPO өседі ме?
BAPO биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін BAPO баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 02:48:48 (UTC+8)

