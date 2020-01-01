ZEEBU (ZBU) токеномикасы

ZEEBU (ZBU) токеномикасы

Токен қамтуы, тарату моделі және өзекті нарық деректерін қоса, ZEEBU (ZBU) туралы негізгі ақпаратпен танысыңыз.
ZEEBU (ZBU) туралы ақпарат

Zeebu is World’s first loyalty Utility token created for Telecom Carrier Businesses. Zeebu loyalty utility token is an ERC 20 token designed to incentivize and reward Telecom Carriers participating in the Zeebu Ecosystem.

Ресми веб-сайт:
https://www.zeebu.com/
Whitepaper:
https://zeebu.gitbook.io/zeebu-whitepaper-2.0/Eo5Icop4mRkIyIwSDGM8
Block Explorer:
https://bscscan.com/token/0x4D3dc895a9EDb234DfA3e303A196c009dC918f84

ZEEBU (ZBU) токеномикасы мен бағасын талдау

ZEEBU (ZBU) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.

Нарық капитализациясы:
$ 493.99M
Жалпы қамтуы:
$ 1.98B
Айналымдағы қамту:
$ 258.97M
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
$ 3.78B
Осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіш:
$ 5.2177
Осы уақытқа дейінгі ең төменгі көрсеткіш:
$ 0.8050120236177957
Қазіргі баға:
$ 1.9075
ZEEBU (ZBU) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары

ZEEBU (ZBU) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.

Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:

Жалпы қамтуы:

Жасалған немесе жасалатын ZBU токендерінің ең көп саны.

Айналымдағы қамту:

Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.

Максимал қамту:

Барлығы қанша ZBU токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.

FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):

Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.

Инфляция деңгейі:

Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.

Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?

Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.

Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.

Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.

Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.

Енді сіз ZBU токеномикасын түсінген болсаңыз, ZBU токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!

Бар болғаны 1 USDT-мен крипто сатып алыңыз: Криптоға апарар ең оңай жол!

Дисклеймер

Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.