PEEZY туралы толығырақ

PEEZY Баға туралы ақпарат

PEEZY Whitepaper

PEEZY Ресми веб-сайт

PEEZY Токеномикасы

PEEZY Баға болжамы

PEEZY Тарих

PEEZY Сатып алу нұсқаулығы

PEEZY фиатқа айырбастау

PEEZY Спот

Peezy Логотип

Peezy бағасы(PEEZY)

1 PEEZY-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

$0.000002046
$0.000002046$0.000002046
+0.63%1D
USD
Peezy (PEEZY) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-10-05 22:45:14 (UTC+8)

Peezy (PEEZY) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0.000001974
$ 0.000001974$ 0.000001974
24 сағаттық төмен
$ 0.000002102
$ 0.000002102$ 0.000002102
24 сағаттық жоғары

$ 0.000001974
$ 0.000001974$ 0.000001974

$ 0.000002102
$ 0.000002102$ 0.000002102

$ 0.000017366930284222
$ 0.000017366930284222$ 0.000017366930284222

$ 0.000000008008476234
$ 0.000000008008476234$ 0.000000008008476234

+0.09%

+0.63%

-3.50%

-3.50%

Peezy (PEEZY) нақты уақыттағы баға $ 0.000002046. Соңғы 24 сағат ішінде PEEZY мен $ 0.000001974 аралығында сауда жасалып, ал $ 0.000002102 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. PEEZY үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0.000017366930284222, ал ең төменгісі — $ 0.000000008008476234.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, PEEZY соңғы бір сағатта +0.09% өзгерді, 24 сағат ішінде +0.63%, ал соңғы 7 күнде -3.50% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

Peezy (PEEZY) Нарықтық ақпарат

No.2464

$ 625.36K
$ 625.36K$ 625.36K

$ 101.63K
$ 101.63K$ 101.63K

$ 860.73K
$ 860.73K$ 860.73K

305.65B
305.65B 305.65B

420,690,000,000
420,690,000,000 420,690,000,000

359,709,061,786
359,709,061,786 359,709,061,786

72.65%

ETH

Peezy нарықтық капитализациясы $ 625.36K, тәуліктік сауда көлемі $ 101.63K. PEEZY айналымдағы мөлшері 305.65B, жалпы мөлшері 359709061786. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 860.73K.

Peezy (PEEZY) Баға тарихы USD

Peezy Бүгінгі, 30 күн, 60 күн және 90 күндегі баға өзгерістерін қадағалаңыз:

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ +0.00000001281+0.63%
30 күн$ -0.000000931-31.28%
60 күн$ -0.000002808-57.85%
90 күн$ -0.000003359-62.15%
Бүгінгі Peezy бағасының өзгеруі

Бүгін PEEZY өзінің соңғы нарықтық белсенділігін көрсететін $ +0.00000001281 (+0.63%) өзгерісін тіркеді.

Peezy 30 күндік бағаның өзгеруі

Соңғы 30 күнде баға $ -0.000000931 (-31.28%) мәніне өзгерді, бұл токеннің қысқа мерзімді өнімділігін көрсетеді.

Peezy 60 күндік бағаның өзгеруі

Егер шолуды 60 күнге дейін кеңейтетін болсақ, онда PEEZY $ -0.000002808 (-57.85%) болып өзгерді, бұл оның қызметіне кең перспектива береді.

Peezy 90 күндік бағаның өзгеруі

Егер сіз 90 күндік трендке сүйеніп, онда баға $ -0.000003359 (-62.15%) өзгерді, бұл токендердің ұзақ мерзімді траекториясы туралы түсінік береді.

Peezy (PEEZY) барлық уақыттағы баға тарихы мен өзгерістерін ашқыңыз келе ме?

Peezy Баға тарихы бетін қазір тексеріңіз

Peezy (PEEZY) деген не

Built on Ethereum, Peezy is everything Pepe wishes he could be. Cool, confident, and brave. A hip-hop frog with effortless style and main character energy.

Peezy MEXC сайтында қол жетімді, бұл сізге токенді тікелей біздің платформада сатып алу, ұстау, тасымалдау және ставкаға қоюдың ыңғайлылығын қамтамасыз етеді. Сіз тәжірибелі инвестор болсаңыз да, криптовалюта әлеміне жаңадан келген болсаңыз да, MEXC пайдаланушыға ыңғайлы интерфейс пен Peezy инвестицияларыңызды тиімді басқаруға арналған түрлі құралдарды ұсынады. Осы токен туралы толығырақ ақпарат алу үшін сізді цифрлық активті енгізу бетіне кіруге шақырамыз.

Сонымен қатар, сіз:
- Активтеріңізде қалай марпаттарды алуға болатынын көру үшін PEEZY стейкингтің қолжетімділігін тексеріңіз.
- Соңғы нарықтық трендтер мен сарапшылардың пікірлері туралы хабардар болу үшін Peezy біздің блогтағы шолулар мен талдауларды оқыңыз.

Біздің жан-жақты ресурстарымыз сіздің Peezy сатып алу тәжірибеңізді біркелкі және ақпараттандыруға арналған, бұл сізге сенімді инвестициялау үшін қажетті барлық құралдар мен білімнің болуын қамтамасыз етеді.

Peezy Баға болжамы (USD)

Peezy (PEEZY) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін Peezy (PEEZY) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: Peezy.

Қазір Peezy баға болжамын тексеріңіз!

Peezy (PEEZY) токеномикасы

Peezy (PEEZY) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. PEEZY токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Қалай сатып алуға болады Peezy (PEEZY)

Peezy қалай сатып алуға болатынын іздеп жүрсіз бе? Процесс қарапайым және қиындықсыз! Сіз MEXC сайтында біздің қадамдық сатып алу нұсқаулығымызды орындау арқылы Peezy оңай сатып ала аласыз. Біз сізге егжей-тегжейлі нұсқаулар мен бейне туториялдарды ұсынамыз, олар MEXC-те тіркелуді және қол жетімді әртүрлі ыңғайлы төлем опцияларын пайдалануды көрсетеді.

PEEZY - жергілікті валюталарға

Peezy Ресурс

Peezy тереңірек түсіну үшін жобалық құжат, ресми веб-сайт және басқа жарияланымдар сияқты қосымша ресурстармен танысыңыз:

Whitepaper
Ресми Peezy веб-сайт
Блок зерттеушісі

Адамдар сондай-ақ сұрайды: Peezy туралы басқа сұрақтар

Peezy (PEEZY) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі PEEZY бағасы — 0.000002046 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
PEEZY-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
PEEZY-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0.000002046. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
Peezy үшін нарықтық капитализация қандай?
PEEZY үшін нарықтық капитализация: $ 625.36K USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
PEEZY үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
PEEZY айналымдағы ұсынысы: 305.65B USD.
PEEZY үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
PEEZY барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0.000017366930284222 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) PEEZY бағасы қандай болды?
PEEZY 0.000000008008476234 USD ATL бағасына жетті.
PEEZY үшін сауда көлемі қандай?
PEEZY үшін 24 сағаттық сауда көлемі: $ 101.63K USD.
Биыл PEEZY өседі ме?
PEEZY биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін PEEZY баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-10-05 22:45:14 (UTC+8)

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

