Dante Games ағымдағы бағасы: 0.01811 USD. Нақты уақыттағы DANTE-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. DANTE баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

DANTE туралы толығырақ

DANTE Баға туралы ақпарат

DANTE деген не

DANTE Whitepaper

DANTE Ресми веб-сайт

DANTE Токеномикасы

DANTE Баға болжамы

DANTE Тарих

DANTE Сатып алу нұсқаулығы

DANTE фиатқа айырбастау

DANTE Спот

Dante Games Логотип

Dante Games бағасы(DANTE)

1 DANTE-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

$0.0181
$0.0181
-3.92%1D
USD
Dante Games (DANTE) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-03 23:04:55 (UTC+8)

Dante Games (DANTE) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0.01806
$ 0.01806
24 сағаттық төмен
$ 0.01907
$ 0.01907
24 сағаттық жоғары

$ 0.01806
$ 0.01806

$ 0.01907
$ 0.01907

--
--

--
--

+0.22%

-3.92%

-11.32%

-11.32%

Dante Games (DANTE) нақты уақыттағы баға $ 0.01811. Соңғы 24 сағат ішінде DANTE мен $ 0.01806 аралығында сауда жасалып, ал $ 0.01907 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. DANTE үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — --, ал ең төменгісі — --.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, DANTE соңғы бір сағатта +0.22% өзгерді, 24 сағат ішінде -3.92%, ал соңғы 7 күнде -11.32% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

Dante Games (DANTE) Нарықтық ақпарат

--
--

$ 62.77K
$ 62.77K

$ 18.11M
$ 18.11M

--
--

1,000,000,000
1,000,000,000

IMMUTABLE

Dante Games нарықтық капитализациясы --, тәуліктік сауда көлемі $ 62.77K. DANTE айналымдағы мөлшері --, жалпы мөлшері 1000000000. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 18.11M.

Dante Games (DANTE) Баға тарихы USD

Dante Games Бүгінгі, 30 күн, 60 күн және 90 күндегі баға өзгерістерін қадағалаңыз:

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ -0.0007385-3.92%
30 күн$ -0.00495-21.47%
60 күн$ -0.00534-22.78%
90 күн$ -0.00481-20.99%
Бүгінгі Dante Games бағасының өзгеруі

Бүгін DANTE өзінің соңғы нарықтық белсенділігін көрсететін $ -0.0007385 (-3.92%) өзгерісін тіркеді.

Dante Games 30 күндік бағаның өзгеруі

Соңғы 30 күнде баға $ -0.00495 (-21.47%) мәніне өзгерді, бұл токеннің қысқа мерзімді өнімділігін көрсетеді.

Dante Games 60 күндік бағаның өзгеруі

Егер шолуды 60 күнге дейін кеңейтетін болсақ, онда DANTE $ -0.00534 (-22.78%) болып өзгерді, бұл оның қызметіне кең перспектива береді.

Dante Games 90 күндік бағаның өзгеруі

Егер сіз 90 күндік трендке сүйеніп, онда баға $ -0.00481 (-20.99%) өзгерді, бұл токендердің ұзақ мерзімді траекториясы туралы түсінік береді.

Dante Games (DANTE) барлық уақыттағы баға тарихы мен өзгерістерін ашқыңыз келе ме?

Dante Games Баға тарихы бетін қазір тексеріңіз

Dante Games (DANTE) деген не

Dante Games is an AI-powered gaming ecosystem redefining the future of GameFi. Our advanced AI Layer delivers intelligent gaming agents, dynamic esports tournaments, and seamless blockchain integration. We combine AAA-quality games with next-gen AI tools that empower players and developers, creating a universe of evolving, interconnected worlds where skill, strategy, and community drive real rewards. This is #GameFiReborn — a movement where AI meets gaming to unleash unstoppable fun, competition, and sustainable value.

Dante Games MEXC сайтында қол жетімді, бұл сізге токенді тікелей біздің платформада сатып алу, ұстау, тасымалдау және ставкаға қоюдың ыңғайлылығын қамтамасыз етеді. Сіз тәжірибелі инвестор болсаңыз да, криптовалюта әлеміне жаңадан келген болсаңыз да, MEXC пайдаланушыға ыңғайлы интерфейс пен Dante Games инвестицияларыңызды тиімді басқаруға арналған түрлі құралдарды ұсынады. Осы токен туралы толығырақ ақпарат алу үшін сізді цифрлық активті енгізу бетіне кіруге шақырамыз.

Сонымен қатар, сіз:
- Активтеріңізде қалай марпаттарды алуға болатынын көру үшін DANTE стейкингтің қолжетімділігін тексеріңіз.
- Соңғы нарықтық трендтер мен сарапшылардың пікірлері туралы хабардар болу үшін Dante Games біздің блогтағы шолулар мен талдауларды оқыңыз.

Біздің жан-жақты ресурстарымыз сіздің Dante Games сатып алу тәжірибеңізді біркелкі және ақпараттандыруға арналған, бұл сізге сенімді инвестициялау үшін қажетті барлық құралдар мен білімнің болуын қамтамасыз етеді.

Dante Games Баға болжамы (USD)

Dante Games (DANTE) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін Dante Games (DANTE) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: Dante Games.

Қазір Dante Games баға болжамын тексеріңіз!

Dante Games (DANTE) токеномикасы

Dante Games (DANTE) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. DANTE токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Қалай сатып алуға болады Dante Games (DANTE)

Dante Games қалай сатып алуға болатынын іздеп жүрсіз бе? Процесс қарапайым және қиындықсыз! Сіз MEXC сайтында біздің қадамдық сатып алу нұсқаулығымызды орындау арқылы Dante Games оңай сатып ала аласыз. Біз сізге егжей-тегжейлі нұсқаулар мен бейне туториялдарды ұсынамыз, олар MEXC-те тіркелуді және қол жетімді әртүрлі ыңғайлы төлем опцияларын пайдалануды көрсетеді.

476.56465
A$0.0277083
0.0137636
0.0155746
$0.01811
RM0.0758809
0.7613444
¥2.78894
ARS$26.2082487
1.4623825
1.6070814
Rp301.8332126
1.0645058
￡E.0.8556975
R$0.0968885
C$0.025354
2.2101444
26.1703988
$69.92271
R.0.3140274
0.7613444
T.Sh.44.49627
Bs4.00231
$17.0234
Rs5.1200592
9.5115531
฿0.5878506
NT$0.559599
د.إ0.0664637
Fr0.014488
HK$0.1407147
֏6.9279805
.د.م0.1686041
$0.335035
ريال0.0679125
Br2.7639482
KSh2.3387254
د.أ0.01283999
0.0668259
лв0.0798651
kr0.1718639
лв0.0306059
Ft6.0954638
0.3824832
د.ك0.00555977
0.0588575
Bs0.1255023
0.030787
SM0.1669742
0.0490781
Kz16.5085327
.د.ب0.00680936
$0.01811
kr0.1173528
L0.4761119
0.8319734
$0.313303
kr0.1836354
$0.0316925
B/.0.01811
K0.0762431
ر.ق0.0661015
дин.1.8441413
soʻm215.5952036
L1.52124
ƒ0.0324169
ƒ0.0324169
$0.03622
KM0.0306059
Fr53.40639
$0.023543
$0.01811
$2.9062928
72.7308466
Fr7.71486
393.6956443
රු5.5128651
L0.3064212
Ar81.576495
P0.14488
0.277083
MK31.386441
MT1.157229
रु2.5701712
128.43612
Fr26.31383
$0.1490453
0.2511857
$0.697235
$0.1582814
L0.313303
m0.063385
د.ت0.05351505
$0.1226047
Sh63.09524
Fr10.30459
$0.048897
Fr10.30459
Fr1.86533
P0.2430362
$0.0364011
$1.7336703
Fr3.22358
$1.1661029
د.ج2.3675203
$0.0411097
Fr157.46645
Q0.1387226
$3.7878876
kr2.28186

Dante Games Ресурс

Dante Games тереңірек түсіну үшін жобалық құжат, ресми веб-сайт және басқа жарияланымдар сияқты қосымша ресурстармен танысыңыз:

Whitepaper
Ресми Dante Games веб-сайт
Блок зерттеушісі

Адамдар сондай-ақ сұрайды: Dante Games туралы басқа сұрақтар

Dante Games (DANTE) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі DANTE бағасы — 0.01811 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
DANTE-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
DANTE-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0.01811. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
Dante Games үшін нарықтық капитализация қандай?
DANTE үшін нарықтық капитализация: -- USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
DANTE үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
DANTE айналымдағы ұсынысы: -- USD.
DANTE үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
DANTE барлық уақыттағы ең жоғары бағаға -- USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) DANTE бағасы қандай болды?
DANTE -- USD ATL бағасына жетті.
DANTE үшін сауда көлемі қандай?
DANTE үшін 24 сағаттық сауда көлемі: $ 62.77K USD.
Биыл DANTE өседі ме?
DANTE биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін DANTE баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-03 23:04:55 (UTC+8)

Dante Games (DANTE) Маңызды салалық жаңалықтар

Уақыт (UTC+8)ТүрАқпарат
11-03 17:18:56Сала жаңартулары
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00Сала жаңартулары
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Сала жаңартулары
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Сала жаңартулары
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Сала жаңартулары
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Сала жаңартулары
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

Соңғы жаңалықтар

Неліктен көптеген адамдар әлі де қайтқан кезде ақша жоғалтады?

October 6, 2025

Bitcoin Layer 2 Желілерінің өсуі: 2025 жылы Bitcoin-ның болашағын қайта құру технологиясын түсіну

October 6, 2025

2025 жылы альткойндар: TOTAL3 жаңа максимумға жеткенде, бірақ сіздің портфеліңіз қозғалып жатқан жоқ

October 5, 2025
Көбірек көру

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

Сома

DANTE

USD

1 DANTE = 0.01811 USD

Сома

DANTE
DANTE
USD
USD

1 DANTE = 0.01811 USD

DANTE/USDT
$0.0181
-3.92%

DANTE/USDT
$0.0181
$0.0181$0.0181
-3.92%

Бүгін MEXC-ке қосылыңыз

-- Спот мейкер комиссиясы, --Спот тейкер комиссиясы
-- Фьючерс мейкер комиссиясы, --фьючерстік тейкер комиссиясы

