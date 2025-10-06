БиржаDEX+
Ibiza Final Boss ағымдағы бағасы: 0.0003278 USD. Нақты уақыттағы BOSS-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. BOSS баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

Ibiza Final Boss Логотип

Ibiza Final Boss бағасы(BOSS)

1 BOSS-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

$0.0003094
+10.42%1D
USD
Ibiza Final Boss (BOSS) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-03 22:54:00 (UTC+8)

Ibiza Final Boss (BOSS) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0.000254
24 сағаттық төмен
$ 0.000344
24 сағаттық жоғары

$ 0.000254
$ 0.000344
$ 0.04818861394228114
$ 0.000170877417044728
+6.11%

+10.42%

-31.38%

-31.38%

Ibiza Final Boss (BOSS) нақты уақыттағы баға $ 0.0003278. Соңғы 24 сағат ішінде BOSS мен $ 0.000254 аралығында сауда жасалып, ал $ 0.000344 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. BOSS үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0.04818861394228114, ал ең төменгісі — $ 0.000170877417044728.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, BOSS соңғы бір сағатта +6.11% өзгерді, 24 сағат ішінде +10.42%, ал соңғы 7 күнде -31.38% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

Ibiza Final Boss (BOSS) Нарықтық ақпарат

No.2733

$ 304.97K
$ 55.03K
$ 304.98K
930.35M
930,382,708.578407
930,350,080.208825
99.99%

SOL

Ibiza Final Boss нарықтық капитализациясы $ 304.97K, тәуліктік сауда көлемі $ 55.03K. BOSS айналымдағы мөлшері 930.35M, жалпы мөлшері 930350080.208825. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 304.98K.

Ibiza Final Boss (BOSS) Баға тарихы USD

Ibiza Final Boss Бүгінгі, 30 күн, 60 күн және 90 күндегі баға өзгерістерін қадағалаңыз:

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ +0.000029197+10.42%
30 күн$ -0.0010522-76.25%
60 күн$ -0.0027722-89.43%
90 күн$ -0.0046722-93.45%
Бүгінгі Ibiza Final Boss бағасының өзгеруі

Бүгін BOSS өзінің соңғы нарықтық белсенділігін көрсететін $ +0.000029197 (+10.42%) өзгерісін тіркеді.

Ibiza Final Boss 30 күндік бағаның өзгеруі

Соңғы 30 күнде баға $ -0.0010522 (-76.25%) мәніне өзгерді, бұл токеннің қысқа мерзімді өнімділігін көрсетеді.

Ibiza Final Boss 60 күндік бағаның өзгеруі

Егер шолуды 60 күнге дейін кеңейтетін болсақ, онда BOSS $ -0.0027722 (-89.43%) болып өзгерді, бұл оның қызметіне кең перспектива береді.

Ibiza Final Boss 90 күндік бағаның өзгеруі

Егер сіз 90 күндік трендке сүйеніп, онда баға $ -0.0046722 (-93.45%) өзгерді, бұл токендердің ұзақ мерзімді траекториясы туралы түсінік береді.

Ibiza Final Boss (BOSS) барлық уақыттағы баға тарихы мен өзгерістерін ашқыңыз келе ме?

Ibiza Final Boss Баға тарихы бетін қазір тексеріңіз

Ibiza Final Boss (BOSS) деген не

BOSS originated from a dance video of British tourist Jack Kay at a nightclub in Ibiza, Spain, using “BOSS/Final Boss” to craft a community narrative that blends authority with a festive atmosphere.

Ibiza Final Boss MEXC сайтында қол жетімді, бұл сізге токенді тікелей біздің платформада сатып алу, ұстау, тасымалдау және ставкаға қоюдың ыңғайлылығын қамтамасыз етеді. Сіз тәжірибелі инвестор болсаңыз да, криптовалюта әлеміне жаңадан келген болсаңыз да, MEXC пайдаланушыға ыңғайлы интерфейс пен Ibiza Final Boss инвестицияларыңызды тиімді басқаруға арналған түрлі құралдарды ұсынады. Осы токен туралы толығырақ ақпарат алу үшін сізді цифрлық активті енгізу бетіне кіруге шақырамыз.

Сонымен қатар, сіз:
- Активтеріңізде қалай марпаттарды алуға болатынын көру үшін BOSS стейкингтің қолжетімділігін тексеріңіз.
- Соңғы нарықтық трендтер мен сарапшылардың пікірлері туралы хабардар болу үшін Ibiza Final Boss біздің блогтағы шолулар мен талдауларды оқыңыз.

Біздің жан-жақты ресурстарымыз сіздің Ibiza Final Boss сатып алу тәжірибеңізді біркелкі және ақпараттандыруға арналған, бұл сізге сенімді инвестициялау үшін қажетті барлық құралдар мен білімнің болуын қамтамасыз етеді.

Ibiza Final Boss Баға болжамы (USD)

Ibiza Final Boss (BOSS) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін Ibiza Final Boss (BOSS) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: Ibiza Final Boss.

Қазір Ibiza Final Boss баға болжамын тексеріңіз!

Ibiza Final Boss (BOSS) токеномикасы

Ibiza Final Boss (BOSS) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. BOSS токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Қалай сатып алуға болады Ibiza Final Boss (BOSS)

Ibiza Final Boss қалай сатып алуға болатынын іздеп жүрсіз бе? Процесс қарапайым және қиындықсыз! Сіз MEXC сайтында біздің қадамдық сатып алу нұсқаулығымызды орындау арқылы Ibiza Final Boss оңай сатып ала аласыз. Біз сізге егжей-тегжейлі нұсқаулар мен бейне туториялдарды ұсынамыз, олар MEXC-те тіркелуді және қол жетімді әртүрлі ыңғайлы төлем опцияларын пайдалануды көрсетеді.

BOSS - жергілікті валюталарға

1 Ibiza Final Boss(BOSS)-ден VND-ге
8.626057
1 Ibiza Final Boss(BOSS)-ден AUD-ге
A$0.000501534
1 Ibiza Final Boss(BOSS)-ден GBP-ге
0.000249128
1 Ibiza Final Boss(BOSS)-ден EUR-ге
0.000281908
1 Ibiza Final Boss(BOSS)-ден USD-ге
$0.0003278
1 Ibiza Final Boss(BOSS)-ден MYR-ге
RM0.001373482
1 Ibiza Final Boss(BOSS)-ден TRY-ге
0.013780712
1 Ibiza Final Boss(BOSS)-ден JPY-ге
¥0.0504812
1 Ibiza Final Boss(BOSS)-ден ARS-ге
ARS$0.473697224
1 Ibiza Final Boss(BOSS)-ден RUB-ге
0.026466572
1 Ibiza Final Boss(BOSS)-ден INR-ге
0.029098806
1 Ibiza Final Boss(BOSS)-ден IDR-ге
Rp5.463331148
1 Ibiza Final Boss(BOSS)-ден PHP-ге
0.019268084
1 Ibiza Final Boss(BOSS)-ден EGP-ге
￡E.0.01548855
1 Ibiza Final Boss(BOSS)-ден BRL-ге
R$0.00175373
1 Ibiza Final Boss(BOSS)-ден CAD-ге
C$0.00045892
1 Ibiza Final Boss(BOSS)-ден BDT-ге
0.040004712
1 Ibiza Final Boss(BOSS)-ден NGN-ге
0.473697224
1 Ibiza Final Boss(BOSS)-ден COP-ге
$1.2656358
1 Ibiza Final Boss(BOSS)-ден ZAR-ге
R.0.005684052
1 Ibiza Final Boss(BOSS)-ден UAH-ге
0.013780712
1 Ibiza Final Boss(BOSS)-ден TZS-ге
T.Sh.0.8054046
1 Ibiza Final Boss(BOSS)-ден VES-ге
Bs0.0724438
1 Ibiza Final Boss(BOSS)-ден CLP-ге
$0.308132
1 Ibiza Final Boss(BOSS)-ден PKR-ге
Rs0.092675616
1 Ibiza Final Boss(BOSS)-ден KZT-ге
0.172163838
1 Ibiza Final Boss(BOSS)-ден THB-ге
฿0.010640388
1 Ibiza Final Boss(BOSS)-ден TWD-ге
NT$0.010122464
1 Ibiza Final Boss(BOSS)-ден AED-ге
د.إ0.001203026
1 Ibiza Final Boss(BOSS)-ден CHF-ге
Fr0.00026224
1 Ibiza Final Boss(BOSS)-ден HKD-ге
HK$0.002547006
1 Ibiza Final Boss(BOSS)-ден AMD-ге
֏0.12539989
1 Ibiza Final Boss(BOSS)-ден MAD-ге
.د.م0.003051818
1 Ibiza Final Boss(BOSS)-ден MXN-ге
$0.006061022
1 Ibiza Final Boss(BOSS)-ден SAR-ге
ريال0.00122925
1 Ibiza Final Boss(BOSS)-ден ETB-ге
Br0.050028836
1 Ibiza Final Boss(BOSS)-ден KES-ге
KSh0.042332092
1 Ibiza Final Boss(BOSS)-ден JOD-ге
د.أ0.0002324102
1 Ibiza Final Boss(BOSS)-ден PLN-ге
0.001209582
1 Ibiza Final Boss(BOSS)-ден RON-ге
лв0.001445598
1 Ibiza Final Boss(BOSS)-ден SEK-ге
kr0.003110822
1 Ibiza Final Boss(BOSS)-ден BGN-ге
лв0.000553982
1 Ibiza Final Boss(BOSS)-ден HUF-ге
Ft0.110330924
1 Ibiza Final Boss(BOSS)-ден CZK-ге
0.006926414
1 Ibiza Final Boss(BOSS)-ден KWD-ге
د.ك0.0001006346
1 Ibiza Final Boss(BOSS)-ден ILS-ге
0.00106535
1 Ibiza Final Boss(BOSS)-ден BOB-ге
Bs0.002271654
1 Ibiza Final Boss(BOSS)-ден AZN-ге
0.00055726
1 Ibiza Final Boss(BOSS)-ден TJS-ге
SM0.003022316
1 Ibiza Final Boss(BOSS)-ден GEL-ге
0.000888338
1 Ibiza Final Boss(BOSS)-ден AOA-ге
Kz0.298812646
1 Ibiza Final Boss(BOSS)-ден BHD-ге
.د.ب0.0001232528
1 Ibiza Final Boss(BOSS)-ден BMD-ге
$0.0003278
1 Ibiza Final Boss(BOSS)-ден DKK-ге
kr0.002124144
1 Ibiza Final Boss(BOSS)-ден HNL-ге
L0.008617862
1 Ibiza Final Boss(BOSS)-ден MUR-ге
0.015059132
1 Ibiza Final Boss(BOSS)-ден NAD-ге
$0.00567094
1 Ibiza Final Boss(BOSS)-ден NOK-ге
kr0.003323892
1 Ibiza Final Boss(BOSS)-ден NZD-ге
$0.00057365
1 Ibiza Final Boss(BOSS)-ден PAB-ге
B/.0.0003278
1 Ibiza Final Boss(BOSS)-ден PGK-ге
K0.001380038
1 Ibiza Final Boss(BOSS)-ден QAR-ге
ر.ق0.00119647
1 Ibiza Final Boss(BOSS)-ден RSD-ге
дин.0.033379874
1 Ibiza Final Boss(BOSS)-ден UZS-ге
soʻm3.902380328
1 Ibiza Final Boss(BOSS)-ден ALL-ге
L0.0275352
1 Ibiza Final Boss(BOSS)-ден ANG-ге
ƒ0.000586762
1 Ibiza Final Boss(BOSS)-ден AWG-ге
ƒ0.000586762
1 Ibiza Final Boss(BOSS)-ден BBD-ге
$0.0006556
1 Ibiza Final Boss(BOSS)-ден BAM-ге
KM0.000553982
1 Ibiza Final Boss(BOSS)-ден BIF-ге
Fr0.9666822
1 Ibiza Final Boss(BOSS)-ден BND-ге
$0.00042614
1 Ibiza Final Boss(BOSS)-ден BSD-ге
$0.0003278
1 Ibiza Final Boss(BOSS)-ден JMD-ге
$0.052605344
1 Ibiza Final Boss(BOSS)-ден KHR-ге
1.316464468
1 Ibiza Final Boss(BOSS)-ден KMF-ге
Fr0.1396428
1 Ibiza Final Boss(BOSS)-ден LAK-ге
7.126086814
1 Ibiza Final Boss(BOSS)-ден LKR-ге
රු0.099785598
1 Ibiza Final Boss(BOSS)-ден MDL-ге
L0.005546376
1 Ibiza Final Boss(BOSS)-ден MGA-ге
Ar1.4765751
1 Ibiza Final Boss(BOSS)-ден MOP-ге
P0.0026224
1 Ibiza Final Boss(BOSS)-ден MVR-ге
0.00501534
1 Ibiza Final Boss(BOSS)-ден MWK-ге
MK0.56811018
1 Ibiza Final Boss(BOSS)-ден MZN-ге
MT0.02094642
1 Ibiza Final Boss(BOSS)-ден NPR-ге
रु0.046521376
1 Ibiza Final Boss(BOSS)-ден PYG-ге
2.3247576
1 Ibiza Final Boss(BOSS)-ден RWF-ге
Fr0.4762934
1 Ibiza Final Boss(BOSS)-ден SBD-ге
$0.002697794
1 Ibiza Final Boss(BOSS)-ден SCR-ге
0.00468754
1 Ibiza Final Boss(BOSS)-ден SRD-ге
$0.0126203
1 Ibiza Final Boss(BOSS)-ден SVC-ге
$0.002864972
1 Ibiza Final Boss(BOSS)-ден SZL-ге
L0.00567094
1 Ibiza Final Boss(BOSS)-ден TMT-ге
m0.0011473
1 Ibiza Final Boss(BOSS)-ден TND-ге
د.ت0.000968649
1 Ibiza Final Boss(BOSS)-ден TTD-ге
$0.002219206
1 Ibiza Final Boss(BOSS)-ден UGX-ге
Sh1.1420552
1 Ibiza Final Boss(BOSS)-ден XAF-ге
Fr0.1865182
1 Ibiza Final Boss(BOSS)-ден XCD-ге
$0.00088506
1 Ibiza Final Boss(BOSS)-ден XOF-ге
Fr0.1865182
1 Ibiza Final Boss(BOSS)-ден XPF-ге
Fr0.0337634
1 Ibiza Final Boss(BOSS)-ден BWP-ге
P0.004399076
1 Ibiza Final Boss(BOSS)-ден BZD-ге
$0.000658878
1 Ibiza Final Boss(BOSS)-ден CVE-ге
$0.031380294
1 Ibiza Final Boss(BOSS)-ден DJF-ге
Fr0.0583484
1 Ibiza Final Boss(BOSS)-ден DOP-ге
$0.021107042
1 Ibiza Final Boss(BOSS)-ден DZD-ге
د.ج0.042853294
1 Ibiza Final Boss(BOSS)-ден FJD-ге
$0.000744106
1 Ibiza Final Boss(BOSS)-ден GNF-ге
Fr2.850221
1 Ibiza Final Boss(BOSS)-ден GTQ-ге
Q0.002510948
1 Ibiza Final Boss(BOSS)-ден GYD-ге
$0.068562648
1 Ibiza Final Boss(BOSS)-ден ISK-ге
kr0.0413028

Ibiza Final Boss Ресурс

Ibiza Final Boss тереңірек түсіну үшін жобалық құжат, ресми веб-сайт және басқа жарияланымдар сияқты қосымша ресурстармен танысыңыз:

Ресми Ibiza Final Boss веб-сайт
Блок зерттеушісі

Адамдар сондай-ақ сұрайды: Ibiza Final Boss туралы басқа сұрақтар

Ibiza Final Boss (BOSS) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі BOSS бағасы — 0.0003278 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
BOSS-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
BOSS-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0.0003278. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
Ibiza Final Boss үшін нарықтық капитализация қандай?
BOSS үшін нарықтық капитализация: $ 304.97K USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
BOSS үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
BOSS айналымдағы ұсынысы: 930.35M USD.
BOSS үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
BOSS барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0.04818861394228114 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) BOSS бағасы қандай болды?
BOSS 0.000170877417044728 USD ATL бағасына жетті.
BOSS үшін сауда көлемі қандай?
BOSS үшін 24 сағаттық сауда көлемі: $ 55.03K USD.
Биыл BOSS өседі ме?
BOSS биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін BOSS баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-03 22:54:00 (UTC+8)

Ibiza Final Boss (BOSS) Маңызды салалық жаңалықтар

Уақыт (UTC+8)ТүрАқпарат
11-03 17:18:56Сала жаңартулары
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00Сала жаңартулары
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Сала жаңартулары
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Сала жаңартулары
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Сала жаңартулары
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Сала жаңартулары
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

Соңғы жаңалықтар

Неліктен көптеген адамдар әлі де қайтқан кезде ақша жоғалтады?

October 6, 2025

Bitcoin Layer 2 Желілерінің өсуі: 2025 жылы Bitcoin-ның болашағын қайта құру технологиясын түсіну

October 6, 2025

2025 жылы альткойндар: TOTAL3 жаңа максимумға жеткенде, бірақ сіздің портфеліңіз қозғалып жатқан жоқ

October 5, 2025
Көбірек көру

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

