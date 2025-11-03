БиржаDEX+
401jK ағымдағы бағасы: 0.00506605 USD. Нақты уақыттағы 401JK-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. 401JK баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

401JK туралы толығырақ

401JK Баға туралы ақпарат

401JK деген не

401JK Ресми веб-сайт

401JK Токеномикасы

401JK Баға болжамы

401jK Логотип

401jK Баға (401JK)

Листингтен жойылды

1 401JK-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

$0.00506539
$0.00506539$0.00506539
-10.90%1D
mexc
USD
401jK (401JK) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-03 22:36:32 (UTC+8)

401jK (401JK) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0.00469917
$ 0.00469917$ 0.00469917
24 сағаттық төмен
$ 0.00575931
$ 0.00575931$ 0.00575931
24 сағаттық жоғары

$ 0.00469917
$ 0.00469917$ 0.00469917

$ 0.00575931
$ 0.00575931$ 0.00575931

$ 0.01195204
$ 0.01195204$ 0.01195204

$ 0.00007399
$ 0.00007399$ 0.00007399

+0.16%

-10.62%

+27.00%

+27.00%

401jK (401JK) нақты уақыттағы баға $0.00506605. Соңғы 24 сағат ішінде 401JK мен $ 0.00469917 аралығында сауда жасалып, ал $ 0.00575931 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. 401JK үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0.01195204, ал ең төменгісі — $ 0.00007399.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, 401JK соңғы бір сағатта +0.16% өзгерді, 24 сағат ішінде -10.62%, ал соңғы 7 күнде +27.00% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

401jK (401JK) Нарықтық ақпарат

$ 5.10M
$ 5.10M$ 5.10M

--
----

$ 5.10M
$ 5.10M$ 5.10M

999.34M
999.34M 999.34M

999,343,170.450096
999,343,170.450096 999,343,170.450096

401jK нарықтық капитализациясы $ 5.10M, тәуліктік сауда көлемі --. 401JK айналымдағы мөлшері 999.34M, жалпы мөлшері 999343170.450096. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 5.10M.

401jK (401JK) Баға тарихы USD

Бүгін, 401jK - USD баға өзгерісі $ -0.000602316708874972 болды.
Соңғы 30 күнде 401jK - USD баға өзгерісі $ +0.0006721888 болды.
Соңғы 60 күнде 401jK - USD баға өзгерісі $ +0.2448148484 болды.
Соңғы 90 күнде 401jK - USD баға өзгерісі $ 0 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ -0.000602316708874972-10.62%
30 күн$ +0.0006721888+13.27%
60 күн$ +0.2448148484+4,832.46%
90 күн$ 0--

401jK (401JK) деген не

The 401jk (just kidding) meme is a satirical punch in the gut in the face of the concept of retirement and also the 401k. The 401k total holdings are valued at around $12 trillion USD and it is the most popular retirement savings plan in the US. As time passes forevermore true retirement, or as we like to call it real freedom will only become much harder and harder for people to attain.

Through meme fueled laser focus and cyperphunk ideology the 401jK meme retirement fund token and community aim to point out the absurdities of how rigged our current system is, and how only insiders and those with power are starting the benefit from the increased centralization of cryptocurrency.........while also aiming to flip the $12 trillion USD 401k system to achieve freedom before our backs and knees are breaking.

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа.

401jK (401JK) Ресурс

401jK Баға болжамы (USD)

401jK (401JK) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін 401jK (401JK) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: 401jK.

Қазір 401jK баға болжамын тексеріңіз!

401JK - жергілікті валюталарға

401jK (401JK) токеномикасы

401jK (401JK) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. 401JK токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: 401jK (401JK) туралы басқа сұрақтар

401jK (401JK) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі 401JK бағасы — 0.00506605 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
401JK-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
401JK-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0.00506605. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
401jK үшін нарықтық капитализация қандай?
401JK үшін нарықтық капитализация: $ 5.10M USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
401JK үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
401JK айналымдағы ұсынысы: 999.34M USD.
401JK үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
401JK барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0.01195204 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) 401JK бағасы қандай болды?
401JK 0.00007399 USD ATL бағасына жетті.
401JK үшін сауда көлемі қандай?
401JK үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл 401JK өседі ме?
401JK биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін 401JK баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-03 22:36:32 (UTC+8)

