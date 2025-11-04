Unit Pump (UPUMP) Баға болжамы (USD)

Unit Pump үшін 2026, 2027, 2028, 2030 және тағы басқа жылдарға баға болжамын алыңыз. Алдағы 5 жылда немесе одан да көп уақытта UPUMP қаншалықты өсетінін болжаңыз. Нарықтық трендтер мен болашақ баға сценарийлерін бірден болжаңыз.

Unit Pump бағасын болжау үшін -100 бен 1 000 арасында сан енгізіңіз.
%

* Жауапкершіліктен бас тарту: Барлық баға болжамдары пайдаланушы енгізуіне негізделген.

Unit Pump бағасын болжау
--
----
0.00%
USD
Нақты
Болжам
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 09:28:21 (UTC+8)

Unit Pump 2025–2050 жылдарға баға болжамы (USD)

Unit Pump (UPUMP) 2025 жылға баға болжамы (Осы жылы)

Сіздің болжамыңызға сәйкес, Unit Pump 0.00% өсуін көруі мүмкін. Ол 2025 жылы $ 0.003887 сауда бағасына жетуі мүмкін.

Unit Pump (UPUMP) 2026 жылға баға болжамы (Келесі жыл)

Сіздің болжамыңызға сәйкес, Unit Pump 5.00% өсуін көруі мүмкін. Ол 2026 жылы $ 0.004081 сауда бағасына жетуі мүмкін.

Unit Pump (UPUMP) 2027 жылға баға болжамы (2 жылдан кейін)

Баға болжау модуліне сәйкес, 2027 жылғы болжамды болашақ баға UPUMP $ 0.004285, ал өсу қарқыны 10.25%.

Unit Pump (UPUMP) 2028 жылға баға болжамы (3 жылдан кейін)

Баға болжау модуліне сәйкес, 2028 жылғы болжамды болашақ баға UPUMP $ 0.004500, ал өсу қарқыны 15.76%.

Unit Pump (UPUMP) 2029 жылға баға болжамы (4 жылдан кейін)

Жоғарыдағы баға болжау модуліне сәйкес, 2029 жылғы мақсатты баға UPUMP $ 0.004725 және өсу қарқыны 21.55%.

Unit Pump (UPUMP) 2030 жылға баға болжамы (5 жылдан кейін)

Жоғарыдағы баға болжау модуліне сәйкес, 2030 жылғы мақсатты баға UPUMP $ 0.004961 және өсу қарқыны 27.63%.

Unit Pump (UPUMP) 2040 жылға баға болжамы (15 жылдан кейін)

2040 жылы Unit Pump бағасы 107.89% өсуін көруі мүмкін. Ол $ 0.008081 сауда бағасына жетуі мүмкін.

Unit Pump (UPUMP) 2050 жылға баға болжамы (25 жылдан кейін)

2050 жылы Unit Pump бағасы 238.64% өсуін көруі мүмкін. Ол $ 0.013163 сауда бағасына жетуі мүмкін.

Жыл
Бағасы
Өсу
  • 2025
    $ 0.003887
    0.00%
  • 2026
    $ 0.004081
    5.00%
  • 2027
    $ 0.004285
    10.25%
  • 2028
    $ 0.004500
    15.76%
  • 2029
    $ 0.004725
    21.55%
  • 2030
    $ 0.004961
    27.63%
  • 2031
    $ 0.005209
    34.01%
  • 2032
    $ 0.005469
    40.71%
Жыл
Бағасы
Өсу
  • 2033
    $ 0.005743
    47.75%
  • 2034
    $ 0.006030
    55.13%
  • 2035
    $ 0.006332
    62.89%
  • 2036
    $ 0.006648
    71.03%
  • 2037
    $ 0.006981
    79.59%
  • 2038
    $ 0.007330
    88.56%
  • 2039
    $ 0.007696
    97.99%
  • 2040
    $ 0.008081
    107.89%
Көбірек көрсету

Бүгінге, ертеңге, осы аптаға және 30 күнге арналған қысқа мерзімді Unit Pump бағасы туралы болжам

Күні
Баға болжамы
Өсу
  • November 4, 2025(Бүгін)
    $ 0.003887
    0.00%
  • November 5, 2025(Ертең)
    $ 0.003887
    0.01%
  • November 11, 2025(Осы аптада)
    $ 0.003891
    0.10%
  • December 4, 2025(30 күн)
    $ 0.003903
    0.41%
Бүгінгі Unit Pump (UPUMP) бағасы туралы болжам

November 4, 2025(Бүгін) күніндегі UPUMP үшін болжанған баға: $0.003887. Бұл болжам берілген өсу пайызының есептелген нәтижесін көрсетеді, осылайша пайдаланушыларға бүгінгі күндегі ықтимал баға қозғалысының снэпшотын береді.

Ертеңгі күнге арналған Unit Pump (UPUMP) бағасы туралы болжам

November 5, 2025(Ертең) үшін, 5% жылдық өсу деректерін пайдаланатын UPUMP үшін баға туралы болжам: $0.003887. Бұл нәтижелер таңдалған параметрлерге негізделген токен құнының жуықталған болжамын ұсынады.

Осы аптадағы Unit Pump (UPUMP) бағасы туралы болжам

November 11, 2025(Осы аптада) дейін, 5% жылдық өсу мөлшерлемесі пайдаланғанда, UPUMP үшін баға туралы болжам $0.003891 болады. Бұл апта сайынғы болжам алдағы күндердегі ықтимал баға трендтері туралы түсінік беру үшін бірдей өсу пайызына негізделе отырып есептеледі.

Unit Pump (UPUMP) бағасы туралы болжам, 30 күн

Алдағы 30 күнге қарасақ, UPUMP үшін болжалды баға $0.003903 болып табылады. Бұл болжам бір айдан кейін токен құнының қайда болуы мүмкін екенін бағалау үшін 5% жылдық өсу кірісі арқылы алынады.

Ағымдағы Unit Pump баға статистикасы

--
----

--

$ 123.96M
$ 123.96M$ 123.96M

31.90B
31.90B 31.90B

--
----

--

Соңғы UPUMP бағасы --. Оның 24 сағаттағы өзгерісі 0.00%, ал 24 сағаттық сауда көлемі --.
Сонымен қатар, UPUMP айналымдағы ұсынысы 31.90B және жалпы нарықтық капитализациясы $ 123.96M.

Unit Pump Тарихи баға

Unit Pump нақты уақыттағы баға бетінде жиналған соңғы деректерге сәйкес, Unit Pump ағымдағы бағасы — 0.003887 USD. Unit Pump(UPUMP) айналымдағы мөлшері — 31.90B UPUMP. Бұл оған $123,962,095 нарықтық капиталдануын береді.

Кезең
Өзгерту(%)
Өзгерту(USD)
Жоғары
Төмен
  • 24 сағат
    -8.67%
    $ -0.000369
    $ 0.004256
    $ 0.003778
  • 7 күн
    -18.75%
    $ -0.000728
    $ 0.006632
    $ 0.003779
  • 30 күн
    -40.97%
    $ -0.001592
    $ 0.006632
    $ 0.003779
24 сағаттық көрсеткіш

Соңғы 24 сағатта, Unit Pump токені $-0.000369 баға қозғалысын көрсетті. Бұл құндағы -8.67% өзгерісін көрсетеді.

7 күндік көрсеткіш

Соңғы 7 күнде, Unit Pump токені саудаланған ең жоғары баға $0.006632 және ең төмен баға $0.003779 болды. Ол -18.75% баға өзгерісіне куә болды. Бұл соңғы тренд UPUMP нарықтағы әрі қарай жылжу әлеуетін көрсетеді.

30 күндік көрсеткіш

Өткен айда, Unit Pump токені -40.97% өзгерісіне ұшырады. Бұл оның құнына шамамен $-0.001592 көрсетеді. Бұл жақын арада UPUMP бағаның одан әрі өзгеруінің куәсі болуы мүмкін екенін көрсетеді.

Unit Pump (UPUMP) бағаны болжау модулі қалай жұмыс істейді?

Unit Pump бағаны болжау модулі — өсу туралы болжамдарыңызға негізделген UPUMP токенінің ықтимал болашақ бағаларын болжауға көмектесуге арналған пайдаланушыға ыңғайлы құрал. Тәжірибелі трейдер немесе қызығушылық танытатын инвестор болсаңыз да, бұл модуль токеннің болашақ құнын болжаудың қарапайым және интерактивті жолын ұсынады.

1. Өсу туралы болжамыңызды енгізіңіз

Нарық туралы болжамыңызға байланысты, оң немесе теріс болуы мүмкін қалаған өсу пайызын енгізуден бастаңыз. Бұл келесі жылға, бес жылға немесе тіпті ондаған жылдарға сіз күтетін Unit Pump бағаларын көрсетуі мүмкін.

2. Болашақ бағаны есептеу

Өсу жылдамдығын енгізгеннен кейін «Есептеу» түймесін басыңыз. Модуль UPUMP токенінің болжалды болашақ бағасын лезде есептейді. Бұл болжамыңыз уақыт өте келе токеннің құнына қалай әсер ететінінің анық визуализациямен береді.

3. Әртүрлі сценарийлерді зерттеу

Әртүрлі нарықтық жағдайлар Unit Pump бағасына қалай әсер ететінін көру үшін әртүрлі өсу жылдамдықтарымен эксперименттер жасай аласыз. Бұл икемділік оптимистік және консервативті болжамдарды талдауға мүмкіндік береді. Бұл сізге көбірек хабардар шешімдер қабылдауға көмектеседі.

4. Пайдаланушылардың көңіл-күйі және қауымдастық инсайттары

Сонымен қатар бұл модуль пайдаланушылардың көңіл-күй деректерін біріктіреді. Бұл болжамдарыңызды басқа пайдаланушылардың болжамдарымен салыстыруға мүмкіндік береді. Бұл ұжымдық деректер қауымдастықтың UPUMP болашағын қалай қабылдайтыны туралы құнды инсайтты ұсынады.

Бағаны болжауға арналған техникалық индикаторлар

Болжамның дәлдігін арттыру үшін бұл модуль әртүрлі техникалық индикаторлар мен нарық деректерін пайдаланады. Олар мыналарды қамтиды:

Экспоненциалды жылжымалы орташа мәндер (EMA): Флуктуацияларды тегістеу және ықтимал тренд бағытының өзгерулері туралы инсайт беру арқылы токен бағасының трендін бақылауға көмектеседі.

Боллинджер жолақтары: Нарықтың құбылмалылығын өлшейді және ықтимал артық сатып алу немесе артық сату жағдайларын анықтайды.

Салыстырмалы күш индексі (RSI): Бұл бұқалық немесе аюлық кезең екенін анықтау үшін UPUMP импульсін бағалайды.

Жылжымалы орташа конвергенция/дивергенциясы (MACD): Ықтимал кіру және шығу нүктелерін анықтау үшін баға қозғалыстарының күші мен бағытын бағалайды. Бұл индикаторларды нақты уақыттағы нарық деректерімен біріктіру арқылы, бұл модуль динамикалық бағаларды болжауды қамтамасыз етеді және Unit Pump болашақ әлеуеті туралы тереңірек инсайттар алуға көмектеседі.

UPUMP бағасын болжау неліктен маңызды?

UPUMP Баға болжамы бірнеше себептерге байланысты өте маңызды және инвесторлар олармен әртүрлі мақсаттарда айналысады:

Инвестициялық стратегияны әзірлеу: Болжамдар инвесторларға стратегияларды құруға көмектеседі. Болашақ бағаларды есептей отырып, олар криптовалютаны қашан сатып алу, сату немесе ұстау керектігін шеше алады.

Тәуекелді бағалау: Бағаның ықтимал қозғалысын түсіну инвесторларға белгілі бір криптовалюта активімен байланысты тәуекелді бағалауға мүмкіндік береді. Бұл ықтимал шығындарды басқару және азайту үшін өте маңызды.

Нарықты талдау: Болжамдар көбінесе нарықтық үрдістерді, жаңалықтарды және тарихи деректерді талдауды қамтиды. Бұл жан-жақты талдау инвесторларға нарық динамикасын және бағаның өзгеруіне әсер ететін факторларды түсінуге көмектеседі.

Портфельді әртараптандыру: Қандай криптовалюталардың жақсы жұмыс істейтінін болжау арқылы инвесторлар өз портфельдерін сәйкесінше әртараптандырып, тәуекелді әртүрлі активтерге тарата алады.

Ұзақ мерзімді жоспарлау: Ұзақ мерзімді табыстарды іздейтін инвесторлар болашақ өсу әлеуеті бар криптовалюталарды анықтау үшін болжамдарға сүйенеді.

Психологиялық дайындық: Ықтимал баға сценарийлерін білу инвесторларды эмоционалды және қаржылық нарықтағы құбылмалылыққа дайындайды.

Қоғамдастықтың қатысуы: Криптовалюта бағасының болжамдары көбінесе инвесторлар қауымдастығында талқылауларды тудырады, бұл нарықтық үрдістер туралы кеңірек түсінуге және ұжымдық даналыққа әкеледі.

Жиі қойылатын сұрақтар (ЖҚС):

UPUMP қазір инвестицияға тұрарлық па?
Сіздің болжамыңызға сәйкес, UPUMP жетіп, undefined кезінде -- болады, бұл оны қарастыруға тұрарлық токен етеді.
Келесі айда UPUMP бағасы қандай болады?
Unit Pump (UPUMP) баға болжау құралына сәйкес, болжамды UPUMP бағасы undefined күні -- жетеді.
2026 жылы UPUMP қанша тұрады?
1 Unit Pump (UPUMP) бағасы бүгін --. Жоғарыдағы болжау модуліне сәйкес, UPUMP 0.00% өсіп, 2026 жылы -- жетеді.
2027 жылы болжамды UPUMP бағасы қандай?
Unit Pump (UPUMP) жыл сайын 0.00% өседі деп болжануда, 2027 жылы -- бағасына жетіп, 1 UPUMP болады.
2028 жылы болжамды UPUMP бағасы қандай?
Сіздің баға болжауыңызға сәйкес, Unit Pump (UPUMP) 0.00% өсім көреді, 2028 жылы болжамды баға нысанасы --.
2029 жылы болжамды UPUMP бағасы қандай?
Сіздің баға болжауыңызға сәйкес, Unit Pump (UPUMP) 0.00% өсім көреді, 2029 жылы болжамды баға нысанасы --.
2030 жылы UPUMP қанша тұрады?
1 Unit Pump (UPUMP) бағасы бүгін --. Жоғарыдағы болжау модуліне сәйкес, UPUMP 0.00% өсіп, 2030 жылы -- жетеді.
2040 жылға арналған UPUMP баға болжамы қандай?
Unit Pump (UPUMP) жыл сайын 0.00% өседі деп болжануда, 2040 жылы -- бағасына жетіп, 1 UPUMP болады.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 09:28:21 (UTC+8)

Дисклеймер

Криптовалюта бағасын болжау беттерінде жарияланған мазмұн MEXC пайдаланушылары және/немесе басқа үшінші тарап көздері бізге берген ақпарат пен кері байланысқа негізделген. Ол сізге «сол қалпында» негізінде тек ақпараттық және иллюстрациялық мақсаттар үшін, қандай да бір өкілдік немесе кепілдіксіз ұсынылады. Ұсынылған баға болжамдарының дәл болмауы мүмкін екенін және оны осылай қарастыруға болмайтынын ескеру маңызды. Болашақ бағалар ұсынылған болжамдардан айтарлықтай ерекшеленуі мүмкін, сондықтан оларға инвестициялық шешімдерге сенуге болмайды.

Сонымен қатар, бұл мазмұн қаржылық кеңес ретінде түсіндірілмеуі керек және ол қандай да бір нақты өнімді немесе қызметті сатып алуды ұсынуға арналмаған. MEXC криптовалюта бағасын болжау беттерінде жарияланған кез келген мазмұнға сілтеме жасау, пайдалану және/немесе оған сену нәтижесінде кез келген шығын үшін сіздің алдыңызда жауап бермейді. Сандық актив бағасы жоғары нарықтық тәуекелге және баға құбылмалылығына ұшырайтынын білу маңызды. Инвестицияларыңыздың құны төмендеуі де, өсуі де мүмкін және бастапқыда инвестицияланған соманы қайтаруға кепілдік жоқ. Сайып келгенде, сіз өзіңіздің инвестициялық шешімдеріңізге тек өзіңіз жауаптысыз және MEXC сіз шегуі мүмкін шығындар үшін жауап бермейді. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді болжамы емес екенін есте сақтаңыз. Сіз тек өзіңіз білетін өнімдерге инвестициялауыңыз керек және олармен байланысты тәуекелдерді түсінуіңіз керек. Кез келген инвестициялық шешім қабылдамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырыңыз және тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз.