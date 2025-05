Keep Network Тарихи баға

Keep Network нақты уақыттағы баға бетінде жиналған соңғы деректерге сәйкес, Keep Network ағымдағы бағасы — 0.086375 USD. Keep Network(KEEP) айналымдағы мөлшері — 549.72M KEEP. Бұл оған $47.49M нарықтық капиталдануын береді.

Кезең Өзгерту(%) Өзгерту(USD) Жоғары Төмен 24 сағат -1.84% $ -0.001622 $ 0.089396 $ 0.084695

7 күн -4.12% $ -0.003562 $ 0.093500 $ 0.073522

30 күн 18.20% $ 0.015723 $ 0.093500 $ 0.073522