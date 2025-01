USDEBT ( USDEBT ) とは何か

USDEBT stands as a distinctive meme token, intricately tied to a tangible, escalating global economic concern: the US National Debt. As the debt counter continues to climb relentlessly, the narrative fueling this unique meme token gains even more potency. Some experts go so far as to argue that the increasing national debt is the very bullish case for the broader world of cryptocurrency! USDEBT transcends the typical token. As a holder, you become a member of a community advocating for financial responsibility, and the transformative power of crypto. It's your chance to contribute to the evolution of our fiscal culture, embedding values of sustainability, accountability, and foresight.

