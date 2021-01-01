GMT (GMT) トケノミクス

GMT (GMT) トケノミクス

GMT (GMT) のトークン供給量、分配モデル、リアルタイムの市場データを含む重要なインサイトを発見しましょう。
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GMT (GMT) 情報

What is STEPN (GMT)? GMT is the governance token of STEPN with a limited supply of 6 billion tokens.

When should I buy STEPN (GMT)? Players buy GMTs to burn in the STEPN app in order to access features provided by STEPN, such as mint high-quality Sneakers, upgrade high-quality Gems and participate governance voting.

What is STEPN? STEPN is a Web3 lifestyle app with Social-Fi and Game-Fi elements. Users equipped with NFT Sneakers – walk, jog or run outdoors to earn tokens and NFTs. STEPN has a dual-token system, Users can earn GST

Player can choose to lease or trade their NFT Sneakers on the in-app Marketplace; users’ earnings are stored in the in-app Wallet, which has a built-in Swap function.

Who is behind STEPN? STEPN is created by Find Satoshi Lab, an Australian-based fintech studio. The team won the 2021 Solana Ignition Hackathon Gaming Track and is part of DeFi Alliance Gaming cohort.

公式ウェブサイト：
https://www.stepn.com/
Whitepaper：
https://whitepaper.stepn.com/

GMT (GMT) トケノミクス & 価格分析

GMT (GMT) の時価総額、供給詳細、FDV、価格履歴など、主要なトケノミクスと価格データをご覧ください。トークンの現在の価値と市場でのポジションを一目で理解できます。

時価総額：
$ 124.54M
$ 124.54M$ 124.54M
総供給量：
$ 5.10B
$ 5.10B$ 5.10B
循環供給量：
$ 2.93B
$ 2.93B$ 2.93B
FDV（完全希薄化後時価総額）：
$ 216.62M
$ 216.62M$ 216.62M
史上最高値：
$ 4.11
$ 4.11$ 4.11
過去最安値：
$ 0.03690885
$ 0.03690885$ 0.03690885
現在の価格：
$ 0.04245208
$ 0.04245208$ 0.04245208

GMT (GMT) トケノミクス：主要指標の解説とユースケース

GMT (GMT) のトケノミクスを理解することは、その長期的な価値、持続可能性、そして成長の可能性を分析する上で不可欠です。

主要指標とその計算方法：

総供給量：

これまでに発行された、または今後発行される GMT トークンの最大総数です。

循環供給量：

現在市場に出回っており、一般の人々が保有しているトークンの数です。

最大供給量：

GMT トークンの総発行上限です。

FDV（完全希薄化後時価総額）：

現在の価格 × 最大供給量として計算され、すべてのトークンが流通した場合の時価総額の予測を示します。

インフレ率：

新トークンの発行速度を反映し、希少性や長期的な価格変動に影響を与えます。

なぜこれらの指標がトレーダーにとって重要なのか？

高い 循環供給量 = 流動性の向上。

限られた 最大供給量 + 低い インフレ = 長期的な価格上昇の可能性を示唆します。

透明性の高い トークンの配布 = プロジェクトへの信頼向上と中央集権的なコントロールリスクの低減につながります。

高い FDV に対して現在の時価総額が低い = 過大評価の可能性を示すシグナルとなります。

GMT のトケノミクスを理解したところで、GMT トークンのライブ価格 も調べてみましょう！

GMT 価格予測

GMT の今後の動向が気になりますか？当社の GMT 価格予測ページでは、市場センチメント、過去のトレンド、テクニカル指標を組み合わせ、将来の見通しを提供しています。

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