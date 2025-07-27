VSYSとは？デジタル資産の概要

VSYSコインは、幅広い用途にわたるスケーラブルで高性能なクラウドデータベースサービスを提供することに焦点を当てたV Systems分散プラットフォームを支えるブロックチェーンベースの暗号通貨です。2019年1月にローンチされたVSYSは、ブロックチェーン分野における従来のデータベースおよびクラウドインフラの制約に対処するために開発されました。革新的なスーパーノードプルーフオブステーク（SPoS）コンセンサスアルゴリズムにより、VSYSトークンはユーザーが分散型アプリケーション（dApps）を効率的に展開し、デジタル資産を管理することを可能にし、開発者や企業にとってのセキュリティ、スケーラビリティ、コスト効率を確保します。
V Systemsコインは、オリジナルのプルーフオブステーク（PoS）コンセンサスメカニズムを発明したことで知られる著名なブロックチェーンアーキテクトであるSunny Kingによって2019年に設立されました。Sunny Kingのブロックチェーン技術と暗号学に関する豊富な経験は、プロジェクトのビジョン、つまり分散型クラウドデータベースのための堅牢でスケーラブルかつ安全なインフラを作り上げるという目標を支えています。このチームの使命は、高度なブロックチェーン技術を活用して、業界全体でデータが保存、管理、アクセスされる方法を変革することです。
設立以来、V Systemsはいくつかの重要なマイルストーンを達成しました。これには、2019年1月のメインネットの成功裏のローンチ、SPoSコンセンサスアルゴリズムの導入、そして金融（DeFi）、エンターテイメント、ソーシャルネットワーキングなど多様なアプリケーションをサポートするモジュール式クラウドプラットフォームの開発が含まれます。また、戦略的パートナーシップの確立と成長を続ける開発者コミュニティにより、VSYSトークンはブロックチェーンインフラの革新者としての地位を確立しています。
V Systemsエコシステムは、開発者、企業、エンドユーザーに包括的なソリューションを提供するために設計されたいくつかの相互接続された製品で構成されています：
VSYSエコシステムの中核は、ユーザーが高スケーラビリティとセキュリティでdAppを展開・管理できる分散型クラウドデータベースプラットフォームです。SPoSコンセンサスによって強化されたこのプラットフォームは、迅速なトランザクション確定性と51％攻撃に対する強力な耐性を確保しています。現在、このプラットフォームはDeFi、エンターテイメント、ソーシャルメディアの多くのプロジェクトに使用されており、ブロックチェーンベースのクラウドサービスのリーディングソリューションとなっています。
SPoSコンセンサスアルゴリズムはV Systemsの主要な革新であり、効率的で安全かつ省エネのブロック生成を実現しています。このメカニズムにより、トークン保有者は自分のVSYSをステーキングすることでネットワークガバナンスに参加し、報酬を得ることができます。これにより、ネットワークの安全性と分散性に貢献します。
V Systemsは、カスタムブロックチェーンアプリケーションの作成と展開を促進する一連の開発ツールとAPIを提供しています。これらのツールは迅速なプロトタイピングと統合をサポートし、開発者がさまざまな業界のニーズに合わせたソリューションを構築できるようにします。
これらのコンポーネントは、VSYSコインがネットワーク内のすべてのインタラクションを動かすユーティリティトークンとして機能し、持続可能で効率的なエコシステムを育むために共同で動作します。
ブロックチェーンおよびクラウドデータベース業界は、V Systemsが対応しようとしているいくつかの重要な課題に直面しています：
従来のブロックチェーンプラットフォームは、スループットの限界や高いレイテンシに悩まされ、大規模なアプリケーションの展開を妨げることがあります。これは、頑丈なdAppを構築しようとする開発者や企業に影響を与え、非効率さとコスト増加を引き起こします。既存のソリューションは時代遅れのコンセンサスメカニズムや硬直したアーキテクチャによって制約されています。
分散環境でのデータのセキュリティと整合性を確保することは常に課題です。51％攻撃やデータ操作などの脆弱性は信頼性と信頼を損ない得るものです。一部のプラットフォームはこれらのリスクを軽減しようとしますが、それはしばしば性能または分散性の犠牲の上に成り立っています。
ブロックチェーンベースのアプリケーションを構築し統合することは複雑でリソース集約的であり、主流の開発者やビジネスでの採用を制限することがあります。このプロセスを簡素化する以前の試みは、モジュール性の欠如や開発者フレンドリーなツールの不足により不十分でした。
V Systemsは、SPoSコンセンサス、モジュール式プラットフォームアーキテクチャ、包括的な開発ツールキットを通じてこれらの問題点に対処します。高度なブロックチェーン技術を活用することで、VSYSは安全でスケーラブルかつ開発者フレンドリーなソリューションを提供し、ユーザーが分散型クラウドデータベースとどのようにやり取りするかを変革します。
VSYSトークンの総発行量（総供給量）は52億8千万（5,280,000,000）トークンです。このトークンは新規トークン生成可能（インフレーションモデル）ながらバーンメカニズムも含んでおり、時間の経過とともに新しいトークンが生成されることもありますが、供給量を調整するために一部のトークンが破壊（バーン）される場合もあります。2025年7月時点で、循環供給量は約34億4291万5800 VSYSです。つまり、総供給量の約65％が現在流通しています：
流通比率 = 3,442,915,800 / 5,280,000,000 ≈ 65.2%
比例配分：
追加情報：
公式リソース：
V Systemsエコシステム内では、VSYSは複数の機能を持っています：
ローンチ時、VSYSコインの一部が流通し始め、残りは市場の安定と長期的な成長を確保するために設計されたリリーススケジュールに従って解放されます。インフレーションモデルにより、新しいトークンは時間とともに生成される可能性がありますが、バーンメカニズムは供給と需要のバランスを取るのに役立ちます。詳細なアンロックタイムラインやベスティングスケジュールについては、公式ホワイトペーパーをご覧ください。
VSYSは、委任ステーキングモデルを実装しており、トークン保有者は自分のV Systemsコインをスーパーノードに委任し、ネットワークの安全性に参加し、ステーキング報酬を得ることができます。ガバナンスはコミュニティ主導で、利害関係者がプロトコルの変更を提案・投票でき、分散型意思決定と継続的な改善を確保します。
VSYSトークンは、SPoSコンセンサスとモジュール式クラウドデータベースプラットフォームを通じて主要な課題に対処するブロックチェーンインフラ分野における革新的なソリューションです。成長を続けるエコシステムと開発者コミュニティにより、V Systemsはユーザーと企業が分散型データサービスとやり取りする方法を変革する大きな潜在能力を示しています。
1. ログイン1.1 携帯電話番号もメールアドレスも使用できない場合のログイン方法アカウントのログインパスワードを覚えている場合：ウェブサイト：公式ログインページで、ユーザー様のアカウントとパスワードを入力し、[ホーム] ページの右上にある [人型アイコン] - [セキュリティ] に進みます。モバイル認証またはメール認証右側の [変更] をクリックし、[セキュリティ認証のリセット] をクリックし、
ビットコインの送金は最初は複雑に見えるかもしれませんが、基本を理解すれば実際には非常にシンプルです。 このガイドでは、ビットコインを安全かつ効率的に送金するために知っておくべきすべてのことを説明します。 必要なツール、取引を段階的に完了する方法、および資金を保護するための重要な安全対策について学びます。 重要なポイント ビットコインを送金する前に、ビットコインウォレット、受取人のアドレス、および取
2025年に両資産が歴史的な評価額に達したことで、ビットコイン vs ゴールドの議論が激化しています。 ゴールドは1オンスあたり3,000ドルを超えて大幅に上昇し、ビットコインは100,000ドルを超えて取引されており、投資家はどちらの資産が本当にポートフォリオに値するのか疑問に思っています。 本ガイドでは、パフォーマンス、ボラティリティ、アクセシビリティ、投資ポテンシャルの観点から、ビットコイン
ビットコインは数セントから数万ドルまで上昇しましたが、物理的な裏付けのないデジタル通貨がどのようにして価値を持つのか、多くの人が疑問に思っています。 本記事では、固定供給量から機関投資家による採用の増加まで、ビットコインに価値をもたらす核心的な要因を説明します。 世界中の何百万人もの人々がBTCを正当な価値保存手段として見なす理由と、それが従来の通貨とどのように比較されるかを理解できるでしょう。
1. ログイン1.1 携帯電話番号もメールアドレスも使用できない場合のログイン方法アカウントのログインパスワードを覚えている場合：ウェブサイト：公式ログインページで、ユーザー様のアカウントとパスワードを入力し、[ホーム] ページの右上にある [人型アイコン] - [セキュリティ] に進みます。モバイル認証またはメール認証右側の [変更] をクリックし、[セキュリティ認証のリセット] をクリックし、
ビットコインの送金は最初は複雑に見えるかもしれませんが、基本を理解すれば実際には非常にシンプルです。 このガイドでは、ビットコインを安全かつ効率的に送金するために知っておくべきすべてのことを説明します。 必要なツール、取引を段階的に完了する方法、および資金を保護するための重要な安全対策について学びます。 重要なポイント ビットコインを送金する前に、ビットコインウォレット、受取人のアドレス、および取
2025年に両資産が歴史的な評価額に達したことで、ビットコイン vs ゴールドの議論が激化しています。 ゴールドは1オンスあたり3,000ドルを超えて大幅に上昇し、ビットコインは100,000ドルを超えて取引されており、投資家はどちらの資産が本当にポートフォリオに値するのか疑問に思っています。 本ガイドでは、パフォーマンス、ボラティリティ、アクセシビリティ、投資ポテンシャルの観点から、ビットコイン
ビットコインは数セントから数万ドルまで上昇しましたが、物理的な裏付けのないデジタル通貨がどのようにして価値を持つのか、多くの人が疑問に思っています。 本記事では、固定供給量から機関投資家による採用の増加まで、ビットコインに価値をもたらす核心的な要因を説明します。 世界中の何百万人もの人々がBTCを正当な価値保存手段として見なす理由と、それが従来の通貨とどのように比較されるかを理解できるでしょう。