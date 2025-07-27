VSYSとは？デジタル資産の概要

VSYSコインは、幅広い用途にわたるスケーラブルで高性能なクラウドデータベースサービスを提供することに焦点を当てたV Systems分散プラットフォームを支えるブロックチェーンベースの暗号通貨です。2019年1月にローンチされたVSYSは、ブロックチェーン分野における従来のデータベースおよびクラウドインフラの制約に対処するために開発されました。革新的なスーパーノードプルーフオブステーク（SPoS）コンセンサスアルゴリズムにより、VSYSトークンはユーザーが分散型アプリケーション（dApps）を効率的に展開し、デジタル資産を管理することを可能にし、開発者や企業にとってのセキュリティ、スケーラビリティ、コスト効率を確保します。

V Systemsコインは、オリジナルのプルーフオブステーク（PoS）コンセンサスメカニズムを発明したことで知られる著名なブロックチェーンアーキテクトであるSunny Kingによって2019年に設立されました。Sunny Kingのブロックチェーン技術と暗号学に関する豊富な経験は、プロジェクトのビジョン、つまり分散型クラウドデータベースのための堅牢でスケーラブルかつ安全なインフラを作り上げるという目標を支えています。このチームの使命は、高度なブロックチェーン技術を活用して、業界全体でデータが保存、管理、アクセスされる方法を変革することです。

設立以来、V Systemsはいくつかの重要なマイルストーンを達成しました。これには、2019年1月のメインネットの成功裏のローンチ、SPoSコンセンサスアルゴリズムの導入、そして金融（DeFi）、エンターテイメント、ソーシャルネットワーキングなど多様なアプリケーションをサポートするモジュール式クラウドプラットフォームの開発が含まれます。また、戦略的パートナーシップの確立と成長を続ける開発者コミュニティにより、VSYSトークンはブロックチェーンインフラの革新者としての地位を確立しています。

V Systemsエコシステムは、開発者、企業、エンドユーザーに包括的なソリューションを提供するために設計されたいくつかの相互接続された製品で構成されています：

メインプラットフォーム：分散型クラウドデータベース VSYSエコシステムの中核は、ユーザーが高スケーラビリティとセキュリティでdAppを展開・管理できる分散型クラウドデータベースプラットフォームです。SPoSコンセンサスによって強化されたこのプラットフォームは、迅速なトランザクション確定性と51％攻撃に対する強力な耐性を確保しています。現在、このプラットフォームはDeFi、エンターテイメント、ソーシャルメディアの多くのプロジェクトに使用されており、ブロックチェーンベースのクラウドサービスのリーディングソリューションとなっています。

スーパーノードプルーフオブステーク（SPoS）コンセンサス SPoSコンセンサスアルゴリズムはV Systemsの主要な革新であり、効率的で安全かつ省エネのブロック生成を実現しています。このメカニズムにより、トークン保有者は自分のVSYSをステーキングすることでネットワークガバナンスに参加し、報酬を得ることができます。これにより、ネットワークの安全性と分散性に貢献します。

モジュール式アプリケーション開発ツール V Systemsは、カスタムブロックチェーンアプリケーションの作成と展開を促進する一連の開発ツールとAPIを提供しています。これらのツールは迅速なプロトタイピングと統合をサポートし、開発者がさまざまな業界のニーズに合わせたソリューションを構築できるようにします。

これらのコンポーネントは、VSYSコインがネットワーク内のすべてのインタラクションを動かすユーティリティトークンとして機能し、持続可能で効率的なエコシステムを育むために共同で動作します。

ブロックチェーンおよびクラウドデータベース業界は、V Systemsが対応しようとしているいくつかの重要な課題に直面しています：

スケーラビリティとパフォーマンスのボトルネック 従来のブロックチェーンプラットフォームは、スループットの限界や高いレイテンシに悩まされ、大規模なアプリケーションの展開を妨げることがあります。これは、頑丈なdAppを構築しようとする開発者や企業に影響を与え、非効率さとコスト増加を引き起こします。既存のソリューションは時代遅れのコンセンサスメカニズムや硬直したアーキテクチャによって制約されています。 セキュリティとデータ整合性のリスク 分散環境でのデータのセキュリティと整合性を確保することは常に課題です。51％攻撃やデータ操作などの脆弱性は信頼性と信頼を損ない得るものです。一部のプラットフォームはこれらのリスクを軽減しようとしますが、それはしばしば性能または分散性の犠牲の上に成り立っています。 アプリケーション開発の複雑さ ブロックチェーンベースのアプリケーションを構築し統合することは複雑でリソース集約的であり、主流の開発者やビジネスでの採用を制限することがあります。このプロセスを簡素化する以前の試みは、モジュール性の欠如や開発者フレンドリーなツールの不足により不十分でした。

V Systemsは、SPoSコンセンサス、モジュール式プラットフォームアーキテクチャ、包括的な開発ツールキットを通じてこれらの問題点に対処します。高度なブロックチェーン技術を活用することで、VSYSは安全でスケーラブルかつ開発者フレンドリーなソリューションを提供し、ユーザーが分散型クラウドデータベースとどのようにやり取りするかを変革します。

VSYSトークンの総発行量（総供給量）は52億8千万（5,280,000,000）トークンです。このトークンは新規トークン生成可能（インフレーションモデル）ながらバーンメカニズムも含んでおり、時間の経過とともに新しいトークンが生成されることもありますが、供給量を調整するために一部のトークンが破壊（バーン）される場合もあります。2025年7月時点で、循環供給量は約34億4291万5800 VSYSです。つまり、総供給量の約65％が現在流通しています：

流通比率 = 3,442,915,800 / 5,280,000,000 ≈ 65.2%

比例配分：

総供給量： 52億8千万 VSYS コイン

52億8千万 VSYS コイン 循環供給量： 34億4千万 VSYS （総供給量の約65％）

34億4千万 VSYS （総供給量の約65％） 非循環（ロック中、予約済み、未発行）： 約18億4千万 VSYS （総供給量の約35％）

追加情報：

V Systemsトークンはインフレーションモデルを採用しているため、総供給量は時間とともに増加する可能性がありますが、バーンメカニズムによって一部のインフレーションが相殺されます。

非循環供給量の正確な内訳（例：チーム、財団、ステーキング、準備金）は利用可能な検索結果には詳細が記載されていません。具体的な割り当て（チーム、エコシステム、ステーキング報酬など）については、公式のVSYSホワイトペーパーやトークノミクスの文書をご覧ください。これらは現在の検索結果には含まれていません。

公式リソース：

V Systemsエコシステム内では、VSYSは複数の機能を持っています：

トランザクション手数料： ネットワーク上のトランザクション処理およびスマートコントラクトの実行に使用されます。

ネットワーク上のトランザクション処理およびスマートコントラクトの実行に使用されます。 ステーキングと報酬： トークン保有者はV Systemsトークンをステーキングしてネットワークコンセンサスに参加し、報酬を得ることができます。

トークン保有者はV Systemsトークンをステーキングしてネットワークコンセンサスに参加し、報酬を得ることができます。 ガバナンス： VSYS保有者はプロトコルアップグレードやネットワーク提案に投票し、プラットフォームの将来方向性に影響を与えることができます。

ローンチ時、VSYSコインの一部が流通し始め、残りは市場の安定と長期的な成長を確保するために設計されたリリーススケジュールに従って解放されます。インフレーションモデルにより、新しいトークンは時間とともに生成される可能性がありますが、バーンメカニズムは供給と需要のバランスを取るのに役立ちます。詳細なアンロックタイムラインやベスティングスケジュールについては、公式ホワイトペーパーをご覧ください。

VSYSは、委任ステーキングモデルを実装しており、トークン保有者は自分のV Systemsコインをスーパーノードに委任し、ネットワークの安全性に参加し、ステーキング報酬を得ることができます。ガバナンスはコミュニティ主導で、利害関係者がプロトコルの変更を提案・投票でき、分散型意思決定と継続的な改善を確保します。

VSYSトークンは、SPoSコンセンサスとモジュール式クラウドデータベースプラットフォームを通じて主要な課題に対処するブロックチェーンインフラ分野における革新的なソリューションです。成長を続けるエコシステムと開発者コミュニティにより、V Systemsはユーザーと企業が分散型データサービスとやり取りする方法を変革する大きな潜在能力を示しています。