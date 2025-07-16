暗号資産恐怖と貪欲指数とは？





暗号資産は価格変動が激しいため、投資家の行動は感情に左右されやすくなります。市場が上昇しているとき、非合理的な投資家は潜在的な利益を逃す恐怖に駆られて貪欲になる傾向があり、FOMO（Fear Of Missing Out）のために、上昇する価格を追いかけるために暗号資産を衝動的に購入する可能性があります。逆に、市場が下落している場合、非合理的な投資家は恐怖を経験し、下落が続くことを心配し、FUD（恐怖、不確実性、疑念）主導で損失を削減するために衝動的に売却する可能性があります。市場センチメントは市場を測定するために不可欠な指標であり、合理的な投資家は現在の市場動向や市場センチメントを評価するために暗号資産恐怖と貪欲指数を使用することができます。









暗号資産恐怖と貪欲指数は、暗号資産市場のセンチメントを測定するために使用される市場分析ツールです。複数のソースからの様々なデータの集計分析に基づいて、単一の数値を生成します。数値の範囲は0～100で、0は極度の恐怖、100は極度の貪欲を示します。この0～100の範囲の中で、指数はさらに4つのレベルに分けられます：0～24は極度の恐怖、25～49は恐怖、50～74は貪欲、75～100は極度の貪欲を示します。





出典：CoinMarketCap





この指数の出現は、投資家の投資判断や感情の調整を助けることを目的としています。市場が極端な恐怖に見舞われた場合、市場需要の減少や大幅な売り越しを意味することが多く、理想的な買い場となる可能性があります。一方、市場が極端な貪欲さを特徴とする場合、多くの場合、買われ過ぎを示し、売りの絶好の機会を提示する可能性があります。









暗号資産恐怖と貪欲指数は、以下の6つのデータの加重平均から算出されます。





暗号資産恐怖と貪欲指数 = ボラティリティ指数 * 25% + 市場取引量指数 * 25% + ソーシャルメディア指数 * 15% + 市場調査指数 * 15% + 優位指数 * 10% + Googleトレンド指数 * 10





2.1 ボラティリティ（25%）





ボラティリティは、30日間と90日間の暗号資産価格の平均から算出されます。一般的にボラティリティの上昇は、暗号資産市場における恐怖の高まりを示します。





2.2 市場取引量（25%）





市場の勢いを測るため、30日間と90日間の平均値を用いて市場取引量を測定します。この数値の増加は、市場の購買力の上昇を表します。





2.3 ソーシャルメディア（15%）





このデータは、ツイッターなどのプラットフォームでビットコインやその他の暗号資産に言及した投稿の数を指します。ソーシャルメディア指数が高いほど、投資家の市場へのエンゲージメントが高まっていることを示します。





2.4 市場調査（15％）





暗号資産に関する参加者の意見を収集するため、投票プラットフォーム上で毎週投票を実施します。市場調査は参加者の市場センチメントを間接的に反映します。





2.5 ドミナンス（10％）





ドミナンスとは、暗号資産市場全体に占めるビットコインの時価総額の割合を指します。





2.6 Google トレンド（10％）





Google トレンドはビットコインに関連する検索数を示します。検索数が大きいほど、市場の関心が高い可能性があります。