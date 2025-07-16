テザー（USDT）は米ドル（USD）にペッグされた暗号資産の一種で、暗号資産と法定通貨を事実上結びつけています。外国為替準備口座に保管され、法定通貨に裏打ちされた暗号資産の一形態です。テザーは当初2014年にテザー社によって発行され、米ドルに対して1:1のペッグを維持するように設計されています。つまり、発行されたUSDTトークン1つにつき、対応する米ドルが準備金として保有されています。これにより、テザー（USDT）は米ドル（USD）にペッグされた暗号資産の一種で、暗号資産と法定通貨を事実上結びつけています。外国為替準備口座に保管され、法定通貨に裏打ちされた暗号資産の一形態です。テザーは当初2014年にテザー社によって発行され、米ドルに対して1:1のペッグを維持するように設計されています。つまり、発行されたUSDTトークン1つにつき、対応する米ドルが準備金として保有されています。これにより、
テザー (USDT)とは？

テザー（USDT）は米ドル（USD）にペッグされた暗号資産の一種で、暗号資産と法定通貨を事実上結びつけています。外国為替準備口座に保管され、法定通貨に裏打ちされた暗号資産の一形態です。テザーは当初2014年にテザー社によって発行され、米ドルに対して1:1のペッグを維持するように設計されています。つまり、発行されたUSDTトークン1つにつき、対応する米ドルが準備金として保有されています。これにより、各USDTトークンは1米ドルの資金によって支えられています。USDTは市場で最も人気のあるステーブルコインの1つとなっており、時価総額では、利用可能な最初で最大のステーブルコインです。

1.テザー（USDT）の特徴


最も人気のあるステーブルコインの1つであるテザー（USDT）には、以下の特徴があります。

1) 価格変動が少なく、相対的に安定している： 前述の通り、USDTは米ドルに対して1:1の比率でペッグされています。これは、USDTが発行されるごとに、金融保証として同額の現金が準備されることを意味します。その結果、USDTの価格は他の暗号資産と比べて比較的安定しており、変動は限定的です。

2）セキュリティと信頼性：USDTはブロックチェーン技術を採用し、国際的なコンプライアンス基準や規制を遵守しながら、世界最高水準のセキュリティ対策を確保しています。

3) 公開される透明性： テザーは毎日外貨準備高を公表し、専門家の監査を受けています。USDTの流通はテザーの準備金と一致します。さらに、ユーザーはテザープラットフォーム上で資金を確認することができ、透明性を確保しています。

2.テザー（USDT）の主な用途


ステーブルコインとしてのUSDTの主な機能は、市場のボラティリティを緩和し、金融サービスのコストを削減し、様々な取引所における暗号資産間の交換媒体として機能することです。米ドルとのペッグにより、ブロックチェーンベースの送金とFXに似た取引の両方に使用できます。

1) 取引所での現物取引： 現物取引とは、USDTと他の暗号資産との取引を指します。MEXCのようなプラットフォームは何千もの暗号資産を取引用に提供していますが、その多くは法定通貨（米ドル、英ポンドなど）を使った直接購入には対応していません。その代わり、ユーザーはまずUSDTを購入し、それを他の暗号資産と交換します。

2) 容易な送金： ステーブルコインとして、USDTはその最小限の価格変動により広く普及し利用されており、しばしば送金の媒体として機能します。MEXCは、TRC20、ERC20、BEP20、MATIC、ALGO、Arbitrum Oneを含む複数のチェーンでのUSDT送金をサポートしており、それぞれ速度が異なります。ユーザーはMEXCプラットフォーム上で自分の好みに合った送金方法を選択することができます。

3) 暗号資産の下降リスクや市場のブラックスワンイベントのリスクを軽減する： 例えば、BTCを使用してETHを購入し、ブラックサーズデーと呼ばれる2020年3月12日に発生したような極端な市場状況を経験した場合、両方の資産で損失を被る可能性があります。しかし、USDTがあれば、市場の下落が予想されるときに暗号資産を速やかにUSDTに変換し、損失から資産を守ることができます。

3.テザー（USDT）の利点とリスク


1) USDTの利点


USDTの主な利点は、米ドルとの1:1のペッグにあり、各USDTトークンが1米ドルと等価であることを保証します。この機能により、投資家は暗号資産市場での取引や投資のために、法定通貨を暗号資産領域に移す便利な手段を得ることができます。さらに、保有資産の価値を保持することができるため、USDTは市場のボラティリティから保護するための信頼できるトークンとなっています。

2) USDTのリスク


USDTに関連する最も重大なリスクは、テザー社が債務超過、過剰発行、準備金不足などの問題に遭遇する可能性です。これは、暗号資産コミュニティにおける長年の懸念です。テザーの発行は完全に一元化されており、発行や償還、そして規制リスクや運用リスクは、すべてテザー社に集中しています。テザーはUSDTの準備金の100％を米ドルで保有することを約束しているにもかかわらず、テザーの準備金の内訳に関する2022年の監査四半期報告書によると、USDTは現金（または現金同等物）の1:1の比率で完全に裏付けられていません。監査によると、準備金の構成には50％の米国財務省証券、30％のコマーシャルペーパー、16％の通貨市場ファンドが含まれ、残りの4％はさらに明確になっていません。

4.まとめ


MEXCの公式ウェブサイトに表示されている情報によると、USDTは現在、時価総額で3位にランクされ、ステーブルコインの中でトップの地位を占めており、投資家の間で最も人気のある暗号資産となっています。ステーブルコインは、トレーダーが法定通貨に交換する必要性をなくし、暗号資産取引の利便性を高めています。テザーに関連するリスクに懸念が残っているにもかかわらず、過去数年間のUSDTの取引高は、一般の人々の信頼を反映しています。

免責事項：本資料は、投資、税務、法律、財務、会計、コンサルティング、またはその他の関連サービスに関する助言を提供するものではなく、いかなる資産の売買または保有を推奨するものでもありません。「MEXC 学ぶ」は、あくまでも参考として情報を提供するものであり、投資に関するアドバイスを提供するものではありません。投資を行う際には、リスクを十分に理解し、慎重に行ってください。ユーザーによるすべての投資行動は、当プラットフォームから独立しています。


