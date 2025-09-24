Riverとは何か？数十億ドル規模のオンチェーン銀行を支える技術基盤とトケノミクス

1) RiverはOmni-CDP技術を活用し、クロスチェーンでの担保設定とミントを実現します。これにより、ユーザーはあるチェーンで資産を預け、別のチェーンでネイティブにsatUSDを発行できます。
2) satUSDは過剰担保型のステーブルコインで、リアルタイム強制決済やオンチェーン裁定取引、5つのレイヤーからなるリスクコントロールのフレームワークによって常に1ドル相当の価値を保つよう設計され、無利子での発行をサポートします。
3) RIVERトークンの総供給量は1億枚で、その68%がコミュニティおよびエコシステムに割り当てられています。保有者はガバナンス権、利回りブースト、手数料割引の恩恵を受けられます。
4) Riverエコシステムは4つの柱で構築されています：Omni-CDPクロスチェーンシステム、Smart Vault利回り商品、River4FUNソーシャルマイニング、そしてスワップ機能。
5) ユーザーは「獲得」「スワップ」「ステーキング」「ミント」の4段階サイクルでエコシステムに参加し、レバレッジや流動性マイニングといった戦略を実行できます。
Riverは、複数のエコシステム間の流動性を接続し、新たな成長機会へと導くことを目的とした、初のチェーン抽象化型ステーブルコインシステムを構築しています。オムニチェーン型の担保付き債務ポジション（CDP）ステーブルコインであるsatUSDを基盤に、Riverはユーザーがあるチェーン上で資産を担保化し、別のチェーン上でステーブルコインを発行できるようにします。これにより、チェーンをまたいだネイティブな利回り獲得、レバレッジ戦略、そして拡張性の高い成長が可能となります。
RIVERはRiverエコシステムのネイティブトークンであり、総供給量は1億枚です。
割り当てカテゴリ
割合
目的の説明
エコシステムインセンティブ
40%
ユーザー報酬、流動性インセンティブ、エコシステム成長
準備金
21%
マーケットメイキング、マーケティング、プロトコル拡張
チーム
15%
コアチームへのインセンティブ
シード投資家
10%
シードラウンド資金調達
エアドロップ
5%
コミュニティ向けエアドロップ報酬
プレシード投資家
5%
早期投資家
パブリックセール
2%
パブリックトークン販売
アドバイザー
2%
プロジェクトアドバイザー
割り当てカテゴリ
ロックアップ期間
ベスティングスケジュール
エアドロップ
なし
即時完全アンロック
パブリックセール
なし
即時完全アンロック
エコシステムインセンティブ
なし
60か月にわたる線形ベスティング
準備金
なし
60か月にわたる線形ベスティング、6か月ごとにリリース
プレシード投資家
3か月
4か月目に10%アンロック、さらに6か月ロック、その後24か月にわたる線形ベスティング
シード投資家
3か月
4か月目に10%アンロック、さらに6か月ロック、その後24か月にわたる線形ベスティング
チーム
12か月
30か月にわたる線形ベスティング
アドバイザー
12か月
30か月にわたる線形ベスティング
1) プロトコルガバナンス：RIVER保有者は以下を含む主要なプロトコルパラメータに投票できます：
CDPシステム内での担保タイプとリスクパラメータ
ブロックチェーン展開や拡張に関する意思決定
satUSDインセンティブの発行スケジュール
トレジャリーの利用やエコシステム助成金の提案
2) 利回り向上とロイヤルティマルチプライヤー：ユーザーはRIVERをロックすることで、プロトコル活動全体でのリターンを増やすことができます
veRIVERメカニズム：RIVERをveRIVERとしてロックすることで、より高いsatUSD+利回りが得られる
流動性提供者への報酬：長期ステーカーは強化されたインセンティブを受け取れる
River4FUNマルチプライヤー：River4FUNに参加することで活動や貢献に1.2倍〜2倍のマルチプライヤーを獲得可能
3) 手数料削減と優先アクセス：RIVERをステーキングすると、プロトコルレベルで以下の特典が得られます：
Omni-CDP（Omnichain Collateralized Debt Position）はRiverの中核的な技術革新であり、業界初のクロスチェーンCDPシステムです。これはLayerZero OFT（Omnichain Fungible Token）標準の上に構築されています。このシステムは、従来のCDPの仕組みを根本的に再定義するものです。
従来のCDPフレームワークでは、ユーザーは担保設定からミントまでの全工程を同じブロックチェーン上で完結させる必要がありました。RiverのOmni-CDPはこの制約を取り払い、ユーザーが任意のソースチェーンに資産を預け、任意のターゲットチェーンでネイティブにsatUSDステーブルコインをミントできるようにします。
RiverのOmni-CDPシステムは、幅広い主要資産を担保としてサポートします：
Riverの大きな特徴は、無利子でのミントを可能にする仕組みです。多くのCDPプロトコルでは安定化手数料や利息の支払いが必要ですが、RiverではsatUSDを追加コストなしで発行できます。これによりユーザーの負担が大幅に軽減され、DeFiエコシステムへの参加が一層容易になります。
satUSDはBTC、ETH、BNB、そしてさまざまなLST（リキッドステーキングトークン）によって裏付けられた過剰担保型ステーブルコインです。ユーザーは資産を売却せずに流動性を解放でき、さらにsatUSDをステーキングすることでプロトコル収益を共有し利回りを得られます。
Riverエコシステムの中核ステーブルコインであるsatUSDは、単なるドルペッグトークンではなく、多機能な金融商品です。
過剰担保メカニズム：satUSDは過剰担保モデルを採用しており、すべてのトークンが十分な資産で裏付けられています。これにより価値維持の強固な基盤が構築されています。
オムニチェーン流通：LayerZero OFT標準上に構築されたsatUSDは、イーサリアム、BNBチェーン、Base、Arbitrum、Sonic、BOB、BSquared、Hemi、BEVM、Bitlayerといった複数のブロックチェーン間でネイティブに流通します。
satUSDは、複数の仕組みによって米ドルとの1:1ペッグを維持します：
リアルタイム強制決済システム：担保率が危険水準に達すると、システムが自動的に強制決済を実行し、プロトコルの健全性を確保します。
オンチェーン裁定取引メカニズム：satUSDの価格が$1を下回ると、アービトラージャーがsatUSDを買って担保に償還します。逆に$1を超えると、新しいsatUSDをミントして売却します。
5つのレイヤーからなるリスクコントロール：Riverはリカバリーモードを含む包括的な5つのレイヤーからなるリスクコントロールフレームワークを実装し、プロトコル全体の安定性を保護します。
ユーザーはsatUSDをステーキングすることでsatUSD+を受け取り、利回りが自動複利化されます。satUSD+の主な特徴：
プロトコル収益の共有：保有者はRiverプロトコルが生み出す収益の一部を受け取ります。
流動性の維持：satUSD+はステーキング中でもDeFi内で利用可能です。
柔軟な償還：satUSD+はいつでもsatUSDに償還可能です。
Riverの中核インフラであるOmni-CDPモジュールは、ユーザーに以下を可能にします：
持続可能なリターン：DeFiとCeDeFi戦略を組み合わせ、安定的な利回りを生成。
強制決済リスクがない：CDPとは異なり、Smart Vaultに預けられた資産は強制決済対象とならないため、安心して保有可能。
柔軟な戦略：ユーザーは自身のリスク許容度に応じて異なる戦略の組み合わせを選択可能。
機関投資家向けオプション：Riverは機関投資家向けにPrime Vaultも提供。CeffuおよびCoboによるカストディで、エンタープライズレベルのセキュリティと安定的な利回りソリューションを実現。
River4FUNは、ソーシャルメディアでの活動をオンチェーン報酬に変換する革新的なソーシャルマイニングシステムです。
X（旧Twitter）連携：ユーザーはXアカウントを紐付けし、投稿・リポスト・エンゲージメントを通じてRiverポイントを獲得。
ステーキングベースのマイニング：ユーザーは任意のトークンをステーキングしてRiverポイントを蓄積し、日次報酬を受け取る。
ガバナンス参加：コミュニティメンバーは提案に投票し、その参加によって報酬を得られる。
AI駆動の分配：River4FUNはAIエージェントを活用し、エンゲージメントレベルやコミュニティの勢いに基づいて報酬を配分、公平性と効率性を確保。
Riverは高性能なトークンスワップ機能を提供しており、その利点は以下の通りです：
Riverは、ユーザーが参加できる完全な価値循環システムを構築しており、4つの主要ステップ（Earn、スワップ、ステーキング、ミント）を通じて機能します。
ユーザーは、取引活動、提携アプリケーションの利用、タスクの完了、ソーシャルインタラクションの認証、River4FUNへの参加を通じて、Riverエコシステム内で報酬を獲得できます。これらすべての活動はトークン報酬に変換され、エコシステム全体で活用可能です。
獲得した報酬は、低スリッページかつ即時のスワップによって satUSD に変換できます。これにより、エコシステム内のどこでも利用可能な安定した価値基盤が提供されます。
satUSD をステーキングすると satUSD+ を受け取れます：
自動複利での利回り
DeFi 内での継続利用
いつでも柔軟に償還可能
プロトコル収益の分配に参加
対応する任意のチェーンに資産を預け入れることで、新しい satUSD を直接発行できます：
クロスチェーンブリッジ不要
効率的にポジションを拡大
Earn ステージに再循環
ユーザーは satUSD を活用して、さまざまなレバレッジ戦略を実行できます：
繰り返しのレンディングと借入によるリターンの増幅
保有資産を売却せずに流動性へアクセス
クロスチェーン裁定取引の機会
satUSD をパートナープロトコルにデプロイすることで、追加の報酬を獲得できます：
satUSD+ をステーキングすることで、投資家はプロトコル収益の一部を獲得でき、安定的かつ信頼性の高いリターンを求める人々に適しています。
Riverはチェーン抽象化技術を活用し、ブロックチェーン間の障壁を打ち破り、真に統合された金融エコシステムを構築しています。より多くのチェーンの統合、追加パートナーの参加、そして継続的なプロダクト改善により、Riverはあらゆる資産と機会を結ぶ架け橋となり、次世代のオンチェーン銀行になるというビジョンを推進しています。
安定した利回りを求める保守的な投資家、高レバレッジ戦略を追求する積極的なトレーダー、あるいはソーシャルエンゲージメントを通じて報酬を得たい日常のユーザーまで、Riverは多様なニーズに応えるプロダクトと機会を提供します。Web3の進化とともに、Riverのようなインフラプロトコルは、多様なエコシステムをつなぎ、流動性の価値を最大限に引き出す上でますます重要な役割を果たしていくでしょう。
免責事項：本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。