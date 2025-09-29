ブロックチェーンやWeb3技術の急速な発展に伴い、ユーザーや開発者はより高性能で低コスト、そして高いスケーラビリティを実現するインフラをますます求めるようになっています。イーサリアムエコシステムにおける最も重要なスケーリングソリューションの一つとして、Polygon (POL)は継続的な技術アップグレードとトークン改善を通じて進化を遂げ、グローバル決済や現実資産 (RWA)のための優先的なブロックブロックチェーンやWeb3技術の急速な発展に伴い、ユーザーや開発者はより高性能で低コスト、そして高いスケーラビリティを実現するインフラをますます求めるようになっています。イーサリアムエコシステムにおける最も重要なスケーリングソリューションの一つとして、Polygon (POL)は継続的な技術アップグレードとトークン改善を通じて進化を遂げ、グローバル決済や現実資産 (RWA)のための優先的なブロック
Polygon (POL)とは？― グローバル決済と現実資産のためのブロックチェーン基盤

ブロックチェーンやWeb3技術の急速な発展に伴い、ユーザーや開発者はより高性能で低コスト、そして高いスケーラビリティを実現するインフラをますます求めるようになっています。イーサリアムエコシステムにおける最も重要なスケーリングソリューションの一つとして、Polygon (POL)は継続的な技術アップグレードとトークン改善を通じて進化を遂げ、グローバル決済や現実資産 (RWA)のための優先的なブロックチェーンインフラとなることを目指しています。

1. Polygonとは？


Polygonは、イーサリアムを基盤としたマルチチェーン拡張型エコシステムであり、イーサリアムのセキュリティを継承しつつ、ユーザーと開発者に低コストかつ高速なWeb3体験を提供することを目指しています。Polygonは2017年にMatic Networkとしてローンチされ、2021年にPolygonへと改称されました。モジュラー型アーキテクチャとEVM互換性を備えたPolygonは、現在では数百万のユーザーに利用され、数千の分散型アプリケーション（dApp）を支える主要なインフラへと成長しています。

Polygonの創業チームは、イーサリアムのスケーラビリティに特化した複数の起業家によって構成されており、その中の一人であるSandeep Nailwalは共同創設者であり、現在はPolygon財団のCEOを務めています。彼のリーダーシップのもと、Polygonは初期のサイドチェーン構想から進化し、世界で最も活発なブロックチェーンネットワークのひとつとなり、Web3インフラの革新を継続的に推進しています。また、「アグリゲーテッドネットワーク（AggLayer）」という長期ビジョンに沿って、Polygonコミュニティはトークンのアップグレード（MATIC → POL）を完了しました。アップグレード後のPOLは、Polygon PoSにおけるネイティブのGasおよびステーキング用トークンであるだけでなく、AggLayerを通じて価値の取り込みやインセンティブ配分といった、より幅広い機能を担うよう設計されています（具体的な仕組みは将来のコミュニティ合意によって決定されます）。

2. Polygonのコア技術とメカニズム


2.1 レイヤー2アーキテクチャ


Polygonはイーサリアムと並行して稼働し、トランザクションを「オフチェーン」で処理しつつ、定期的にその状態をイーサリアムメインネットに書き戻します。これにより効率性と安全性を両立しています。

2.2 コンセンサスメカニズムとトークンの役割


Polygonは修正型Proof-of-Stake（PoS）コンセンサスを採用。ネットワーク参加者はPOLトークン (Polygonのネイティブトークン) をステーキングしてトランザクション検証を行い、報酬を得ます。POLはERC-20トークンであり、取引手数料、ガバナンス、ネットワークセキュリティに使用されます。

2.3 AggLayerとzkEVM


Polygonはzk-RollupおよびzkEVM技術を統合し、スケーラビリティと効率を強化しています。AggLayerプロトコルは複数のZK証明を集約し、レイヤー1とレイヤー2間のシームレスな相互運用を実現します。

2.4 クロスチェーンブリッジ透明性の研究


コーネル大学の研究によると、イーサリアム–Polygon間のクロスチェーントランザクションは非常に高い透明性を持っています。入金の追跡可能性は99.65%、出金の追跡可能性は92.78%に達しました。これはクロスチェーンブリッジの検証可能性を示すとともに、今後の効率性とセキュリティ向上の基盤を提供します。

3. POLトークンのアップグレードと意義


3.1 背景


Polygonコミュニティは長期的な議論と広範なコンセンサスを経て、2024/9/4に既存のMATICトークンを正式にPOL（Polygon Ecosystem Token）へアップグレードしました。これにより、POLはPolygon PoSネットワークのネイティブのガスおよびステーキング用トークンとなりました。このアップグレードは単なるトークン名称の変更ではなく、Polygonがより効率的でマルチチェーンなエコシステムへ進化するうえで重要なマイルストーンです。Polygon公式ブログが2025/9/3に公開した声明によると、MATIC→POLのアップグレード開始からほぼ1年が経過し、ネットワーク上のMATICの99％がPOLへ正常に移行しており、現在はすべてのPolygon PoS上の取引がガストークンとしてPOLで実行されています。

3.2 アップグレードプロセス


  • 1:1スワップ：MATIC保有者は1:1の比率でPOLを受け取ります。
  • 自動移行：Polygon PoS上のユーザーは特別な操作を必要としません。イーサリアムやその他ネットワークでの移行は、公式Polygonポータルまたは取引所を通じて完了可能です。

3.3 POLの新しい位置付け：「第3世代ハイパープロダクティブトークン」


POLは「ハイパープロダクティブ」トークンと定義され、その特徴は以下の通りです：

  • クロスチェーン・ステーキングと検証：Polygon PoSだけでなく、AggLayer主権チェーンを含む複数のチェーンを保護し、多様な報酬を生成。
  • 拡張されたユーティリティとインセンティブ：取引手数料、バリデータ報酬などに使用され、ユーティリティと収益機会を拡大。
  • ガバナンスとコミュニティ強化：保有者はガバナンスやネットワーク進化に参加可能。コミュニティ財源がエコシステム成長を支援。
  • 持続可能なトークノミクス：ステーキング報酬、トークンバーン、エコシステムエアドロップを通じて長期的価値を維持し、参加を促進。

4. Polygonの技術ロードマップ


Polygonの最新開発計画「Gigagas」は、10万TPSの達成を目指し、Polygonをデフォルトの高速・低コスト・安全・スケーラブルな決済ネットワークとして確立することを狙います。Gigagasは単なる性能向上計画ではなく、実世界の決済や資産決済のためのインフラ構築に向けた戦略的ステップです。Gigagasの最初のマイルストーンとして、Polygonは暗号資産業界でも最も複雑な技術アップグレードのひとつであるHeimdallアップグレードを完了しました。

  • トランザクションの高速化：5秒未満で取引が確定。
  • 決済効率の改善：ステーブルコインを日常決済に利用可能。
  • 資産決済の最適化：トークン化資産の決済速度が伝統金融と同等に。

5. Polygonの成長：マイルストーンとエコシステム拡大


Polygonの歩みは数々のマイルストーンと提携によって特徴づけられています：

  • リブランディングと拡張ビジョン：2021年にMatic NetworkからPolygonへと変更し、マルチチェーン拡張ビジョンを発表。
  • ZKスケーラビリティ強化：HermezとMirを買収し、zk-Rollup機能を強化。
  • 資金調達とエコシステム支援：2022年に$4億5千万を調達し、助成金を通じてエコシステムの成長を支援。
  • 企業・業界での採用：ディズニー、Google Cloud、スターバックス、Mastercard、インドのJioなどと提携し、実世界での活用を推進。
  • ガバナンスのアップグレード：Polygon 2.0でコミュニティガバナンス構造を強化。

6. 結論


Polygonはイーサリアムのスケーリングソリューションから、グローバルな価値レイヤーへと進化を遂げています。POLへのアップグレード、Gigagasロードマップ、Heimdallアップグレード、AggLayerやzk技術の革新によって、Polygonは高速・低コスト・安全なオンチェーン体験を提供し、ステーブルコイン、実世界資産、グローバル決済の本格的な普及を牽引しています。

