Lit Protocolとは？ Web3におけるプログラム可能なキー管理のための中核インフラ









1）Lit Protocolは、しきい値MPCとTEE技術を組み合わせ、分散型かつプログラム可能なキー管理を実現し、Web3インフラスタックの重要な欠落部分を補います。

2）Lit Actions機能により、開発者は署名プロセスに複雑なビジネスロジックを組み込むことができ、条件付き実行やWASMを用いた自動化取引の前例のない柔軟性を実現します。

3）LITKEYトークンは、ステーキングを通じてネットワークを保護し、サービス料金を支払い、プロトコルのガバナンスを促進することで、自己持続的な経済システムを構築します。

4）Vincentフレームワークは、AIエージェントに対するきめ細かい権限管理を提供し、ユーザー資産を安全に管理するという信頼の課題を解決します。

5）Lit Protocolエコシステムはすでに複数の領域に広がっており、クロスチェーン相互運用性、ユーザーデータ主権、DeFiを含みます。現在、$1億5,400万を超える資産を管理し、140万以上のウォレットにサービスを提供しています。

















Litのしきい値暗号アーキテクチャは、キーを検証可能で安全な状態に保ちます。ハードウェア層では物理的隔離と暗号的保護を実施し、キーシェアは分散型ネットワーク全体に分散して保存されます。これにより、開発者は中央管理者に依存することなく、ユニバーサルアカウントをプログラム的に制御できるようになりました。Lit SDKを通じて、データ暗号化、Web3アカウントの作成・管理、デジタル署名の生成、ブロックチェーン取引の実行、ほぼすべての署名または暗号化タスクを容易に実装できます。





これらの機能により、開発者は改ざん不可能で相互運用可能なアプリケーション、エージェント、プロトコルを構築し、ユーザーに完全な管理権を与えることができます。既存のLitエコシステム内ユースケースには、AI搭載エージェント、クロスチェーンDeFiソリューション、汎用ソルバー、ユーザー主権型プライベートアカウント、分散型データマーケットプレイスが含まれます。













LITKEYは、Nagaとして知られるLit v1メインネットのローンチに先立ち導入されます。初期段階では、エアドロップを通じて、アーリーアダプター、エコシステム構築者、テストネットノードオペレーター、その他のコミュニティメンバーを含む対象者に配布されます。エアドロップは特にエコシステム貢献者への報酬に重点を置き、The Ciphernaut's Pathに参加するユーザーへの追加配分も含まれます。













カテゴリー 説明 ロックアップ/リリースメカニズム 投資家 Lit投資家に割り当てられるトークン TGE後1年間ロック、その後4年間にわたり線形でリリース チーム Lit Protocol開発チームに予約されたトークン TGE後1年間ロック、その後4年間にわたり線形でリリース エコシステムエアドロップ エコシステム構築者、テストネットノードオペレーター、統合パートナー、タスク参加者に配布されるトークン - パブリックおよびプライベートセール 公開販売およびコミュニティ販売に割り当てられるトークン - エコシステムインセンティブ 助成金、ノード報酬とインセンティブ、エコシステム成長プログラム、プロトコルの継続的開発に使用されるトークン -













1）ワークトークン：ネットワークの保護とサービスプロバイダーへのインセンティブ





LITKEYの主な役割は、ワークトークンとしてネットワークを保護し、プロトコル参加者に報酬を与えることです。





ステーキングメカニズム：

ノードオペレーターはLitネットワークに参加するためにLITKEYをステークする必要があります。

ステーキングは経済的なコミットメントを意味し、オペレーターの信頼性とネットワークセキュリティへの長期的なサポートを示します。

これにより、オペレーターは稼働時間の維持、暗号タスクの正確な実行、プロトコルルールの遵守を促されます。





報酬分配：

LITKEYは、コアLit Protocolソフトウェアを実行するノードオペレーターに報酬を与えるために使用されます。

オペレーターは署名、暗号化、計算タスクを遂行することで報酬を得ます。

トークン報酬は、各オペレーターのネットワークへの相対的な貢献に基づいて割り当てられます。





2）支払いトークン：ネットワークサービス料金の支払い









ユースケース：

署名、暗号化、計算操作などのネットワークサービスの支払い。

ユーザーやアプリケーションが操作ごとに支払いを行い、ネットワークリソースを効率的に割り当て。

Lit Protocolのブロックチェーンコンポーネントのネイティブトークンとして、キー生成やステーキングなどのオンチェーン活動を可能にします。





3）プロトコルガバナンス





LITKEYはLit Protocolエコシステムのガバナンストークンとして、保有者が分散型オンチェーンガバナンスを通じてプロトコルの開発を導くことを可能にします。





ガバナンス権限：

トークン保有者はネットワークオペレーターの選定に中心的な役割を果たします。

エコシステム成長を促進するパートナーシップ、統合、ネットワーク拡張の取り組みに影響を与えることができます。

プロトコルの成熟に伴い、ガバナンスメカニズムは進化を続けます。

















Lit Protocol技術の中心にあるのは、しきい値マルチパーティ計算（Threshold MPC）です。この高度な暗号技術により、秘密鍵は単一のノード上に完全な形で存在することはありません。代わりに、鍵は複数の断片（キーシェア）に分割され、ネットワーク内の異なるノードに分散されます。署名や復号操作は、事前に定義されたしきい値のノードが合意に達した場合のみ実行されます。





この設計は画期的なセキュリティレベルを提供します。ノードの一部が侵害されても、攻撃者は完全な秘密鍵を再構築できません。同様に重要なのは、プロセス全体が透明で検証可能であるため、ユーザーは自分のキーが常に安全であると確信できることです。









さらにセキュリティを強化するため、Lit ProtocolはMPCとTEE技術を革新的に組み合わせています。すべてのネットワークノードはTEE内で稼働し、ハードウェアレベルの隔離と暗号保護を提供します。ノードのOSが完全に侵害された場合でも、TEE内で処理される計算とデータは安全です。





この「多層防御」戦略により、攻撃者は複数の独立したセキュリティ層を同時に突破しなければならず、現実的にはほぼ不可能です。









ネットワーク拡大に伴い、従来のMPCシステムはパフォーマンスのボトルネックに直面することが多くなります。Lit Protocolは、Shadow Splicingと呼ばれる新技術を導入し、セキュリティを維持しながらほぼ線形のスケーラビリティを実現します。需要が急増した際も、ネットワークはセキュリティや性能を損なうことなくリアルタイムで水平スケールが可能です。













Lit ActionsはLit Protocolの最も革新的な機能の一つです。開発者は複雑なビジネスロジックを署名プロセスに直接組み込むことができます。このモデルでは、鍵は単なる「オン/オフスイッチ」ではなく、事前条件に基づいて意思決定を行うインテリジェントな実行者になります。





たとえば、特定の時間枠内でのみ署名を実行する、特定の取引額の範囲内で署名を実行する、定義されたオンチェーン条件を満たした場合にのみ署名を実行する、といったLit Actionを設計することができます。この機能により、自動取引、条件付き支払い、マルチシグウォレットなどに前例のない柔軟性がもたらされます。





Lit ActionsはすでにWebAssembly（WASM）をサポートしており、開発者は任意のプログラミング言語で複雑なロジックを書き、それを分散型ネットワーク内で安全に実行できます。









Lit Protocolの暗号化機能は、従来の静的暗号化をはるかに超えています。アクセス制御条件（Access Control Conditions, ACCs）を活用することで、データ所有者は誰がどの条件でデータを復号できるかを正確に定義できます。条件は次のようなものに基づくことができます：

オンチェーン状態（例：特定のNFTを保有している、一定のトークン残高を維持している）

時間的ルール（例：特定の日付以降にのみ復号可能になる）

マルチパーティ認可（例：複数の参加者の承認が必要）

複雑なビジネスロジックの組み合わせ

この柔軟性により、ユーザー所有のデータマーケットプレイス、プライバシーを保護するDeFiアプリケーション、規制遵守要件を満たす暗号化ソリューションの創出が可能になります。













Vincentは、Lit Protocol上に構築された画期的なフレームワークで、AIエージェントのために安全なキー管理と権限管理を提供するよう設計されています。AIエージェントが急速に進化する中で、ユーザー資産を安全に管理できるようにするという中心的な課題が浮上しています。





Vincentはこの課題に対し、きめ細かい権限管理を提供します。ユーザーはエージェントの操作範囲を正確に定義できます。例えば：

1日あたりの取引限度額

取り扱い可能なトークンの種類

許可されたインタラクション用のプロトコルホワイトリスト

時間枠制限

この設計により、ユーザーはAIエージェントの自動化能力を最大限に活用しつつ、資産の最終的な管理権を保持できます。













実際の応用例：

Emblem Vault： クロスチェーン操作を自律的に実行可能なスマートボールト。

Genius Bridge Protocol： 中央リレーを必要としないクロスチェーン流動性ソリューション。

Tria：意図駆動型のウォレット非依存決済プリミティブ。









複数のプロジェクトがLit Protocolを活用して、真にユーザーが管理するデータレイヤーを構築しています：

Verify (Fox Corp)： メディアコンテンツへの検証可能なアクセス制御を提供。

Streamr： 分散型データストリーミングネットワークを開発。

Beacon Protocol：AIモデルが安全にユーザー情報にアクセスできるプライベートデータレイヤーを構築。

これらのアプリケーションは、新しいインターネットのビジョンを示しています。そこではデータはオープンネットワーク上に保存されますが、アクセス権は完全にユーザーの管理下にあります。









Lit Protocolは単なる技術プロトコルではありません。それはインターネットインフラの進化における重要な一歩を表しています。キー管理と暗号操作をプログラム可能なネットワークサービスに変えることで、Lit Protocolは開発者に新たな可能性を切り開きます。





自律的なAIエージェントを駆動すること、真のクロスチェーン相互運用性を実現すること、ユーザー所有のデータマーケットプレイスを創出することなど、Lit Protocolはそれを可能にするための本質的なインフラを提供します。Web3エコシステムが成熟を続ける中で、分散型キー管理はますます多くのアプリケーションにとって中核的要件となるでしょう。



