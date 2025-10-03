Espressoとは？100ノードで分断されたブロックチェーン世界を再結合する





1) Espressoは分散型BFTコンセンサスを採用し、接続されたすべてのブロックチェーンに対して6秒以内の高速なトランザクション確認を実現します。

2) グローバルな確認レイヤーとして、異なるチェーン同士が相互の検証済み状態をリアルタイムで参照でき、真のクロスチェーン・コンポーザビリティを可能にします。

3) Arbitrum、OP Stack、Polygon CDKを含む主要なロールアップ・フレームワークと互換性を持ちます。

4) イーサリアムの約15分かかる確認時間と比べ、Espressoは数秒での確認を可能にし、クロスチェーンの効率を大幅に向上させます。

5) 確認機能に加えて、分散型シーケンサーや低コストのデータ可用性レイヤーとしても機能します。









この断片化はさまざまな課題を引き起こします。ユーザーは頻繁にチェーンを切り替えて資産をブリッジする必要があり、開発者は複数のエコシステムにアプリケーションをリデプロイしなければなりません。その結果、流動性が分散し、資本効率が低下します。さらに重要なのは、アプリケーション同士がレゴブロックのように相互運用できるという、ブロックチェーンの本来の強みである「コンポーザビリティ」が、クロスチェーンの場面では十分に機能しなくなる点です。





























Espressoのワークフローは、5つの主要な段階に分けられます：





1) 送信：ロールアップの認可済みシーケンサーが、トランザクションのバッチをEspressoネットワークに送信します。

2) コンセンサス：EspressoのバリデータノードはHotShot BFTコンセンサスプロトコルを実行し、各ブロックについて約6秒で合意を形成します。

3) 制約：プロトコルレベルで、Espressoにより確認されたブロックのみがレイヤー1（例：イーサリアム）上で最終確認されます。

4) 可用性：確認済みのブロックは数秒以内に読み取り可能となり、ロールアップの最新状態を信頼性高く提供します。

5) インターオペラビリティ：他のチェーンやクロスチェーンブリッジ、メッセージングプロトコルはEspressoから情報を取得でき、統合されたすべてのネットワークにわたるリアルタイムの状態データにアクセス可能です。





この設計は、既存のブロックチェーンアーキテクチャを変更する必要がない点で特に優れています。Espressoは補完的なレイヤーとして機能し、エコシステム全体のインターオペラビリティを強化します。













Espressoは独自のHotShotコンセンサスプロトコルを活用しています。これは速度とスケーラビリティに特化して最適化されたBFTメカニズムです。レイテンシーを犠牲にして検閲耐性を優先するイーサリアムとは異なり、HotShotはサブ秒〜1秒レベルでの迅速な確認に焦点を当てています。





実際のテストでは、Espressoはすでに平均約6秒の確認時間を達成しており、さらにサブ秒レベルでの最終確認に向けた改善も進行中です。この確認速度の劇的な向上は、ユーザー体験にとって極めて重要です。イーサリアムでは確認に15分を要していたトランザクションも、Espressoではわずか数秒で確認されるようになりました。









既存の多くのロールアップは中央集権型シーケンサーに依存しており、単一障害点や信頼の前提が生じる可能性があります。Espressoは代替手段として、100ノードからなる分散型バリデータネットワーク（将来的にはさらに拡張し、パーミッションレスのプルーフ・オブ・ステークシステムへの移行を計画）を提供します。ロールアップは独自の中央集権型シーケンサーを運用する代わりに、この分散型ネットワークにシーケンシングを委任できます。





このアーキテクチャは、セキュリティと分散性を高めるだけでなく、共有シーケンシングの基盤も築きます。複数のロールアップが同一のシーケンサー群を利用できるようになり、アトミックなクロスチェーントランザクションの実現も可能です。









データ可用性は、ブロックチェーンのスケーラビリティにおける主要なボトルネックのひとつです。Espressoは確認サービスを提供するだけでなく、低コストのデータ可用性レイヤーとしても機能します。イーサリアム上に直接データを保存する場合と比べ、Espressoはわずかなコストで高いデータ可用性を保証し、アプリケーションのスケーラビリティ向上を支援します。





現在、Espressoネットワークのデータスループットは20MB/sに達しており、既存の多くのソリューションを大きく上回っています。













現在、最速のクロスチェーンブリッジはソルバーベースのモデルを採用しており、ユーザーが送信元チェーンで資産をロックすると、ソルバーが送信先チェーンで事前に資産を準備します。しかし、ソルバーには重大なリスクがあります。送信元チェーン上のトランザクションが取り消された場合、損失を被る可能性があるのです。そのため、ソルバーは長い確認期間を待つ（ユーザー体験に影響）か、このリスクを負担して手数料を高く設定するかを選択せざるを得ません。













クロスチェーンメッセージングは、ブロックチェーン間のインターオペラビリティの基盤です。既存のソリューションには、レイヤー1を経由して送信されるため数日かかるものや、WormholeやLayerZeroのように信頼された委員会に依存するものがあります。たとえこれらの委員会が誠実に運営されていても、トランザクションバッチの確認にはレイヤー1の確認を待つ必要があります。





Espressoは、トランザクションを数秒で確認することができ、メッセージングプロトコルがクロスチェーンメッセージを迅速かつ安全に検証できるようにします。信頼された実行環境（TEE）やゼロ知識証明（ZK証明）を用いる場合でも、これらのシステムは検証のために、確認済みトランザクションリストやMerkleルートを必要とします。Espressoは、まさにこの重要な要素を提供します。









一部の先進的なクロスチェーン設計では、ブロックチェーン同士が互いのメッセージを楽観的に受け入れ、決済時に不一致を解消する方式が採用されています。このアプローチでは、チェーン間での協調的な決済プロセスが必要であり、ゼロ知識証明（ZK）集約や交互に挿入された不正防止証明メカニズムに依存する場合があります。





ロールアップ運営者は、Espressoの高速ビザンチン障害耐性（BFT）確認と検証可能な状態証明を活用することで、決済を待たずに問題を検知しつつ、高い信頼性を持つ状態情報をリアルタイムで取得できます。これにより、集約型インターオペラビリティクラスタの設計は、より実用的かつ安全になります。









集約型インターオペラビリティクラスタと共有シーケンサーを組み合わせることで、クロスチェーンインターオペラビリティにおける究極の目標とされる完全同期型コンポーザビリティの実現が可能になります。このモデルでは、異なるチェーン上のスマートコントラクトが、あたかも単一のチェーン上で動作しているかのように、同一トランザクション内で互いに呼び出すことができます。





Espressoは、これら二つの主要コンポーネントを実現する上で中核的な役割を果たします。集約クラスタ向けの高速確認に加え、共有シーケンシングのための分散型インフラも提供します。









Espressoは、ブロックチェーン分野の多くのプロジェクトから注目を集めています。すでに20以上のチェーンがテストネットでEspressoの統合やテストを行っており、その例は以下の通りです：

汎用ロールアップ： RARI Chainや各種AppChain

アプリケーション特化型チェーン： 取引に特化したMolten Network、クロスチェーン実行に特化したt3rn

技術スタック統合：Arbitrum Orbit、OP Stack、Polygon CDK、Cartesiといった主要フレームワークが、いずれもEspresso統合を積極的に開発

さらに、ブロックチェーン自体に加えて、クロスチェーンブリッジ、ソルバーネットワーク、DEXアグリゲーターといった中核インフラプロジェクトも、Espressoの確認レイヤーを活用する方法を模索しています。









Espresso Systemsは、製品開発にとどまらず、ブロックチェーン業界全体における研究や標準化の推進にも取り組んでいます。彼らの主要な貢献の一つが、チェーン非依存型のクロスチェーンメッセージングプロトコルを実現する標準規格「CIRC（Coordinated Inter-Rollup Communication）」の提案です。また、インセンティブ互換性のある共有シーケンス市場の構築も模索しており、ロールアップが収益と主権を維持しながら、トランザクション順序付け権を透明性の高いオークションで提供できる仕組みを目指しています。





Mainnet 0のローンチにより、Espressoは正式に本番運用段階へ移行しました。しかし、これはあくまで始まりに過ぎません。チームの長期的なビジョンは、壁のないオープンなエコシステムとしての真の「無限の庭」を構築することです。そこでは、あらゆるチェーンが自由に相互運用し、制限なく革新を遂げられます。









ブロックチェーンの未来は、孤立したチェーンが断片的に存在する風景ではなく、シームレスに接続されたネットワークであるべきです。高速で信頼性が高く、中立的な確認レイヤーを提供することで、Espressoはこのビジョンの基盤となるインフラを構築しています。





ユーザーにとっては、よりスムーズなクロスチェーン体験とコスト削減につながります。開発者にとっては、クロスチェーンの複雑さに煩わされることなく、イノベーションに集中できる環境を提供します。業界全体にとっては、ブロックチェーン技術の真の大衆化に向けた新たな一歩となります。





TCP/IPプロトコルが異なるコンピュータネットワークを現代のインターネットに統合したように、Espressoは多様なブロックチェーンを統一された構成可能なエコシステムに結びつける中核プロトコルとなることを目指しています。マルチチェーンの世界において、Espressoの確認レイヤーはシステム全体を統合する不可欠な要素となる可能性が高いです。



