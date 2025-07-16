ブロックチェーン分野の初心者の多くは暗号資産に興味を持っていますが、暗号資産ウォレットについてはほとんど知りません。暗号資産ウォレットには、主にハードウェアウォレット（コールドウォレットとも呼ばれる）とソフトウェアウォレット（ホットウォレットとも呼ばれる）があり、その両者は様々な面で大きく異なります。この記事では暗号資産ウォレットに関連する内容を説明します。 1.暗号資産ウォレットの定義と特徴 まブロックチェーン分野の初心者の多くは暗号資産に興味を持っていますが、暗号資産ウォレットについてはほとんど知りません。暗号資産ウォレットには、主にハードウェアウォレット（コールドウォレットとも呼ばれる）とソフトウェアウォレット（ホットウォレットとも呼ばれる）があり、その両者は様々な面で大きく異なります。この記事では暗号資産ウォレットに関連する内容を説明します。 1.暗号資産ウォレットの定義と特徴 ま
暗号資産ウォレットとは？

ブロックチェーン分野の初心者の多くは暗号資産に興味を持っていますが、暗号資産ウォレットについてはほとんど知りません。暗号資産ウォレットには、主にハードウェアウォレット（コールドウォレットとも呼ばれる）とソフトウェアウォレット（ホットウォレットとも呼ばれる）があり、その両者は様々な面で大きく異なります。この記事では暗号資産ウォレットに関連する内容を説明します。


1.暗号資産ウォレットの定義と特徴


まず、暗号資産ウォレットがアドレスと秘密鍵を中心としたソフトウェアプログラムであるという点を理解しましょう。一つの面として分散型台帳では、公開鍵と秘密鍵のペアに依存して取引に署名し、その真正性を保証します。もう一つの面として、暗号通貨取引が発生した場合、暗号資産ウォレットはデジタル署名の鍵を提供し、取引の追跡と処理を容易にします。暗号資産ウォレットのセキュリティは、暗号化と分散型メカニズムの実装により確保されています。

重要なツールとして、暗号資産ウォレットはブロックチェーンネットワーク内の専用アカウントの記録を保持します。暗号資産を含むデジタル資産（現実世界の銀行口座と同様）を保管するのではなく、ユーザーの鍵（公開鍵と秘密鍵）を保管・記録します。そして、これらの鍵は特定のブロックチェーン上に置かれます。したがって、暗号資産をウォレット内で使用する場合、ウォレットアドレス（公開鍵と秘密鍵に基づいて生成された英数字のIDで構成される）と秘密鍵が一致しなければ、操作が許可されないことになっています。

例えば、誰かがあなたの暗号資産ウォレットから振替資金を受け取りたい場合、ウォレットアドレスだけを提供すればよく、秘密鍵は開示すべきではありません。秘密鍵は暗号資産にアクセスするための唯一のパスワードだからです。秘密鍵が他人に入手された場合、関連するウォレットのアクセス権を譲渡したのと同じことになり、ウォレット内の資金が直接的な脅威にさらされる可能性があります。

2.ソフトウェア暗号資産ウォレット（ホットウォレット）とハードウェア暗号資産ウォレット（コールドウォレット）の比較


ソフトウェア暗号資産ウォレットはホットウォレットとも呼ばれ、ブロックチェーン全体に接続することができます。例えば、MEXCでアカウントを作成し入金する場合、MEXCのホットウォレットに入金することを意味します。しかし、MEXCはユーザー様の資金の大半をコールドウォレットに振り替えます。

なぜ資産をハードウェア暗号資産ウォレット（コールドウォレット）に振替るのでしょうか？コールドウォレットはブロックチェーンに接続されておらず、オフラインで使用できるタイプのウォレットだからです。コールドウォレットは物理的な媒体のみを使用して鍵を保管するため、インターネット接続がなければ取引を行うことができません。このため、デジタル資産に対するハッキング攻撃の効果が大幅に弱まります。

このことから、コールドウォレットを使用することが、ユーザー様にとってより安全な暗号資産の「保管」方法であることは明らかです。このタイプのウォレットは長期投資家に適しています。少量の暗号資産を購入する初心者には、ホットウォレットの使用が一般的です。しかし、暗号資産額が大きい場合（数百万USDT以上の暗号資産を含む）、コールドウォレットを使用することをお勧めします。

3.まとめ


ブロックチェーン分野へ参入する第一歩として、暗号資産ウォレットを持つことは不可欠です。ブロックチェーンの世界では、ウォレットのニーモニックフレーズとキーのバックアップさえ忘れなければ、現実に銀行口座を失うというような苦い体験をする必要はありません。取引市場ではソフトウェア暗号資産ウォレット（ホットウォレット）が一般的ですが、セキュリティの面ではハードウェア暗号資産ウォレット（コールドウォレット）が優れています。ウォレットの種類に関わらず、暗号資産ウォレットの定義、基本原理、分類、機能を包括的に理解することで、より確実かつ便利に使用することができます。


