RWA（現実資産）とは、現実世界で実際に価値を持つ資産のことです。暗号資産の文脈では、RWAは不動産、美術品、株式、債券などの資産を表し、ブロックチェーン技術によってトークン化されるものを指します。対応するトークンを所有することは、現実世界の資産の所有権を持つことを意味し、ブロックチェーン上でレンディング、売買、賃貸などの取引を行うことができます。 1. RWAが必要な理由 暗号資産と伝統的な金融RWA（現実資産）とは、現実世界で実際に価値を持つ資産のことです。暗号資産の文脈では、RWAは不動産、美術品、株式、債券などの資産を表し、ブロックチェーン技術によってトークン化されるものを指します。対応するトークンを所有することは、現実世界の資産の所有権を持つことを意味し、ブロックチェーン上でレンディング、売買、賃貸などの取引を行うことができます。 1. RWAが必要な理由 暗号資産と伝統的な金融
学ぶ/ブロックチェーン百科事典/人気コンセプト/現実資産（RWA）とは？

現実資産（RWA）とは？

2025/7/16MEXC
0m
共有する
#初級#業界最新ニュース
Allo
RWA$0.006092-4.90%
DeFi
DEFI$0.001695-1.51%
Compound
COMP$42.76+2.96%
AaveToken
AAVE$275.84+0.22%
TrueFiToken
TRU$0.02768+3.70%


RWA（現実資産）とは、現実世界で実際に価値を持つ資産のことです。暗号資産の文脈では、RWAは不動産、美術品、株式、債券などの資産を表し、ブロックチェーン技術によってトークン化されるものを指します。対応するトークンを所有することは、現実世界の資産の所有権を持つことを意味し、ブロックチェーン上でレンディング、売買、賃貸などの取引を行うことができます。

1. RWAが必要な理由


暗号資産と伝統的な金融の融合は避けられない傾向となっています。両者の橋渡し役として、RWAは市場でますます重要性が高まっています。RWAは伝統的な金融市場にさらなる機会と競争力をもたらせます。現実資産をトークン化することで、取引コストを効果的に削減し、資産の流動性と透明性を高め、世界経済の発展に新たな勢いを注入することが可能となります。

2. 現実資産をトークン化する方法


  • 資産選択： トークン化する現実世界の資産を特定
  • トークン仕様定義： トークンの種類、トークン標準、主要属性などを決定
  • ブロックチェーンを選択： 資産をトークン化するパブリックチェーンを決定
  • オフチェーンリソース統合： RWAトークンの基礎となる資産を検証するために、オラクルを使用して信頼できるオフチェーンデータを取得
  • トークン発行： スマートコントラクトをデプロイし、トークンを鋳造

3. 現実資産のメリット


3.1 伝統的な金融RWAは伝統的な金融市場での流動性を高め、取引コストを削減し、より多くの投資機会を生み出します。

3.2 暗号資産市場RWAは、現実資産をもとに暗号資産市場をサポートすることで、投資家の信頼を高め、市場価値を向上させます。特に分散型金融（DeFi）の領域では、RWAをデジタル形式で利用することにより、多様な資産タイプが市場に導入され、DeFi市場はより広がり、成長する機会を得ることができます。

3.3 資産の安全性：RWAはデジタル技術を利用して管理され、取引されるため、資産の透明性と安全性を向上させ、詐欺やリスクを効果的に減少させます。

3.4 参加へのハードルを下げる：RWAは資産を小さな単位に分割することで、多くの人が投資しやすくなります。これにより、さまざまな種類の人々が資産へのアクセスが可能になり、投資の機会が広がります。また、資産を様々な方法で利用できるようになり、その活用の幅も広がります。

4. 現実資産のデメリット


4.1 規制の課題：トークン化は関連当局からの法的規制と監視に直面しており、これがRWA分野の開発の速度と規模を制限する可能性があります。

4.2 所有権の問題：トークンを保有することが物理的な資産を所有することと同等であるか法的に明確ではないため、このあいまいさが資産の移転、販売、償還などの問題を引き起こす可能性があります。

4.3 固有のリスク：スマートコントラクトは脆弱性のリスクを持ち、暗号資産の世界の限定的な流動性と市場需要もRWAの発展を大きく制約します。

5. RWAの応用


CoinGeckoの最新のデータによると、RWAを基にしたトークン、RWAコンセプトトークンの市場全体の価値は現在77億ドルを超えています。これは昨年の同じ時期と比較して、市場価値が285％も増加したことを意味しています。

5.1 債権 (MKR, COMP, AAVE)


2021年から2023年にかけて、いくつかの従来のDeFiプロジェクトがRWA分野へと拡大しました。MakerDAOはRWA債権を通じて米国債に資金を割り当て、AAVEは現実資産の担保化サービスを導入し、Compoundの子会社は米国財務省債や政府機関証券などの超短期政府証券に投資しました。

5.2 レンディングの種類 (TRU)


TrueFiはオンチェーンのクレジットスコアリングによって駆動する無担保レンディングプロトコルで、借り手の資本効率と貸し手の収益を最大化することを目指しています。最近では、Trinityプロトコルがテストプラットフォーム上で発表され、立ち上げられました。この新プロトコルにより、ユーザーはトークン化されたRWAを担保にして、暗号資産のローンを受けることが可能になります。

5.3 合成資産 (SNX)


Synthetixは分散型の合成資産プロトコルで、ユーザーはSNXをステーキングすることでSynths（sUSDと呼ばれる合成資産）を鋳造できます。このプロトコルは合成ステーブルコインをサポートに加えて、外国為替、株式、商品、その他の資産の価格を追跡する機能を持っています。

5.4 不動産 (PRO)


Propyはブロックチェーン技術を基盤とした不動産プラットフォームで、暗号資産を使用して不動産の購入や販売をサポートし、これらをNFTの形で記録します。Propyのツールキットを使用すると、電子署名から支払いまで、取引のすべての部分を自動化し、ユーザーは安全かつ使いやすい環境で不動産取引を行うことができます。さらに、PropyはAI技術の導入により、不動産取引の効率を大幅に向上させます。

6. RWA関連トークンの購入方法


関連トークンを購入したい一般ユーザーにとって、取引所を使用するのが最も簡単な方法です。現在、MEXCではPRO、SNX、TRU、MKRなどのトークンに対して現物取引と先物取引を提供しています。今日からMEXCで取引を始めましょう。

ここでは、MKRの現物取引の方法を説明します。

MEXCアプリを開き、ホームページの上部にある検索バーをタップして [MKR] と入力し、「現物取引」のカテゴリーで MKR/USDT 取引ペアを選択してKラインチャートページに入ります。[購入] をタップし、[成行注文] モードで「数量」または「合計」を入力します。最後に、[MKR を購入] をタップして注文を行います。

MKRの現物を購入する他の方法として、[指値注文] 、[ストップリミット]、または [OCO] も選択できます。


免責事項：本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。

人気記事

Solanaはマイニングできる？SOLマイニングの真実

Solanaはマイニングできる？SOLマイニングの真実

Solanaの驚異的な速度と低い手数料について聞いたことがあり、SOLトークンを手に入れるためにSolanaをマイニングする方法を知りたいと思っているでしょう。すでにマイニングソフトウェアを探したり、ハードウェア要件を調べ始めているかもしれません。しかし、驚くかもしれませんが、実際にはSolanaのマイニングは不可能です。がっかりしてこのタブを閉じる前に、もう少しお付き合いください。なぜなら、So

Solanaでミームコインを作成する方法？完全初心者ガイド

Solanaでミームコインを作成する方法？完全初心者ガイド

暗号通貨の世界は、インターネットのジョークを数百万ドル相当の正当なデジタル資産に変えるミームコインの爆発的な成長を目撃しています。Solanaでミームコインを作成する方法を知りたい方は、正しい場所に来ました。この包括的なガイドでは、初期コンセプトからローンチ後のマーケティング戦略まで、Solanaブロックチェーンで独自のミームコインをローンチするすべてのステップをご案内します。楽しみのためでも真剣

Solanaステーキングの仕組みとは？完全なSOLステーキングガイド

Solanaステーキングの仕組みとは？完全なSOLステーキングガイド

Solanaステーキングは、暗号資産保有者に受動的収入を得る簡単な方法を提供すると同時に、業界最速のブロックチェーンの1つをサポートします。この包括的なガイドでは、基本的なメカニズムの理解からリターンの最大化まで、SOLトークンのステーキングについて知っておくべきすべてを説明します。暗号資産初心者でも、Solana保有資産を活用したい方でも、ステーキング報酬の仕組み、期待される年間利回り、信頼でき

先物取引におけるワンウェイモードとヘッジモードとは？

先物取引におけるワンウェイモードとヘッジモードとは？

MEXCで先物取引を行う際に、しばしば見落とされがちな重要な設定のひとつにポジションモードがあります。これは、同じ先物ペアでロングとショートの両方を同時に保有できるかどうかを決定するものです。MEXCはトレーダーに2つの選択肢を提供しています：ワンウェイモードと ヘッジモード。この2つのモードの基本的な違いを理解し、自身の戦略に合った方を選択することは、効果的なリスク管理やより複雑な取引アプローチ

関連記事

Bitlayer（BTR）とは？次世代ビットコインレイヤー2ソリューション解説

Bitlayer（BTR）とは？次世代ビットコインレイヤー2ソリューション解説

ビットコインは最も安全で分散化されたブロックチェーンネットワークとして確立されていますが、スケーラビリティとプログラマビリティの面での制約も次第に明らかになってきました。ビットコインのメインネットは、セキュリティと分散性において業界標準を築いた一方で、トランザクション処理速度とコスト効率が犠牲となり、承認時間の遅延や高額な手数料といった課題が発生しています。また、ビットコインは本来スマートコントラ

AI × ブロックチェーン × データサイエンス：CodattaがWeb3データエコノミーを変革する方法

AI × ブロックチェーン × データサイエンス：CodattaがWeb3データエコノミーを変革する方法

ブロックチェーンとAI技術の融合が加速する中、Codattaは革新的な分散型データプロトコルとして登場し、Web3の大きな課題の一つである「高品質なデータインフラの構築・管理・収益化」に取り組んでいます。AIが膨大で信頼性の高い検証可能なデータを必要とする中で、Codattaはデータ作成者とAI開発者をつなぎ、生の情報を価値ある資産裏付け型リソースへと変換するパーミッションレスのマーケットプレイス

LABUBU：トレンド玩具からミームへ、世界的ブームへの進化の軌跡

LABUBU：トレンド玩具からミームへ、世界的ブームへの進化の軌跡

Labubuをまだ持っていなくても、世界中で話題になっているこの文化現象を耳にしたことはあるでしょう。1. Labubuとは？Labubuは、ベルギー系中国人アーティスト Kasing Lung が2015年から手がけるMonstersシリーズの主人公で、その独特の「かわいいけれども凶暴」なルックスで世界中のファンを魅了しています。2019年には、Pop Martとの強力なタイアップが実現。ブライ

ブロックチェーン革命：Piネットワークが暗号資産の未来を形作る

ブロックチェーン革命：Piネットワークが暗号資産の未来を形作る

2025年を迎え、Piネットワークはチャンスと課題が交錯する重要な局面を迎えています。モバイルマイニングという野心的な実験として始まったこのプロジェクトは、今や世界中で最も話題になっているブロックチェーンプロジェクトの1つに成長しました。暗号資産の採用とコンセンサスメカニズムに対する革新的なアプローチにより、Piネットワークは従来のブロックチェーンインフラと主流ユーザー向けアプリとのギャップを埋め

MEXCに新規登録
新規登録 ＆ 最大 10,000 USDT 先物ボーナス を獲得