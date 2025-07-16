現実資産（RWA）とは？







RWA（現実資産）とは、現実世界で実際に価値を持つ資産のことです。暗号資産の文脈では、RWAは不動産、美術品、株式、債券などの資産を表し、ブロックチェーン技術によってトークン化されるものを指します。対応するトークンを所有することは、現実世界の資産の所有権を持つことを意味し、ブロックチェーン上でレンディング、売買、賃貸などの取引を行うことができます。









暗号資産と伝統的な金融の融合は避けられない傾向となっています。両者の橋渡し役として、RWAは市場でますます重要性が高まっています。RWAは伝統的な金融市場にさらなる機会と競争力をもたらせます。現実資産をトークン化することで、取引コストを効果的に削減し、資産の流動性と透明性を高め、世界経済の発展に新たな勢いを注入することが可能となります。









資産 の 選択 ： トークン化する現実世界の資産を特定

トークン仕様 の 定義 ： トークンの種類、トークン標準、主要属性などを決定

ブロックチェーンを 選択 ： 資産をトークン化するパブリックチェーンを決定

オフチェーン リソース の 統合 ： RWAトークンの基礎となる資産を検証するために、オラクルを使用して信頼できるオフチェーンデータを取得

トークンの発行： スマートコントラクトをデプロイし、トークンを鋳造









3.1 伝統的な金融：RWAは伝統的な金融市場での流動性を高め、取引コストを削減し、より多くの投資機会を生み出します。





3.2 暗号資産市場：RWAは、現実資産をもとに暗号資産市場をサポートすることで、投資家の信頼を高め、市場価値を向上させます。特に分散型金融（DeFi）の領域では、RWAをデジタル形式で利用することにより、多様な資産タイプが市場に導入され、DeFi市場はより広がり、成長する機会を得ることができます。





3.3 資産の安全性：RWAはデジタル技術を利用して管理され、取引されるため、資産の透明性と安全性を向上させ、詐欺やリスクを効果的に減少させます。





3.4 参加へのハードルを下げる：RWAは資産を小さな単位に分割することで、多くの人が投資しやすくなります。これにより、さまざまな種類の人々が資産へのアクセスが可能になり、投資の機会が広がります。また、資産を様々な方法で利用できるようになり、その活用の幅も広がります。









4.1 規制の課題：トークン化は関連当局からの法的規制と監視に直面しており、これがRWA分野の開発の速度と規模を制限する可能性があります。





4.2 所有権の問題：トークンを保有することが物理的な資産を所有することと同等であるか法的に明確ではないため、このあいまいさが資産の移転、販売、償還などの問題を引き起こす可能性があります。





4.3 固有のリスク：スマートコントラクトは脆弱性のリスクを持ち、暗号資産の世界の限定的な流動性と市場需要もRWAの発展を大きく制約します。









CoinGeckoの最新のデータによると、RWAを基にしたトークン、RWAコンセプトトークンの市場全体の価値は現在77億ドルを超えています。これは昨年の同じ時期と比較して、市場価値が285％も増加したことを意味しています。









2021年から2023年にかけて、いくつかの従来のDeFiプロジェクトがRWA分野へと拡大しました。MakerDAOはRWA債権を通じて米国債に資金を割り当て、AAVEは現実資産の担保化サービスを導入し、Compoundの子会社は米国財務省債や政府機関証券などの超短期政府証券に投資しました。









TrueFiはオンチェーンのクレジットスコアリングによって駆動する無担保レンディングプロトコルで、借り手の資本効率と貸し手の収益を最大化することを目指しています。最近では、Trinityプロトコルがテストプラットフォーム上で発表され、立ち上げられました。この新プロトコルにより、ユーザーはトークン化されたRWAを担保にして、暗号資産のローンを受けることが可能になります。









Synthetixは分散型の合成資産プロトコルで、ユーザーはSNXをステーキングすることでSynths（sUSDと呼ばれる合成資産）を鋳造できます。このプロトコルは合成ステーブルコインをサポートに加えて、外国為替、株式、商品、その他の資産の価格を追跡する機能を持っています。









Propyはブロックチェーン技術を基盤とした不動産プラットフォームで、暗号資産を使用して不動産の購入や販売をサポートし、これらをNFTの形で記録します。Propyのツールキットを使用すると、電子署名から支払いまで、取引のすべての部分を自動化し、ユーザーは安全かつ使いやすい環境で不動産取引を行うことができます。さらに、PropyはAI技術の導入により、不動産取引の効率を大幅に向上させます。









