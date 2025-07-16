モジュラー型ブロックチェーンとは？





ブロックチェーン業界が継続的に進歩する中で、単一のブロックチェーンが数億人、あるいは数十億人のユーザーをサポートするための限界が明らかになってきました。そして解決策は比較的複雑であり、業界の専門家たちはシャーディングやレイヤー2といったソリューションを次々と提案してきました。これらのソリューションは次第にモジュラー型ブロックチェーンへと進化してきています。









モジュラー型ブロックチェーンは、ブロックチェーンが直面するスケーラビリティ問題に対処する新しい構築設計ソリューションです。





モジュラー型ブロックチェーンの核となるコンセプトは、ブロックチェーンシステムをそれぞれ特定の機能を持つ独立したモジュールやコンポーネントに分解し、比較的独立して開発、テスト、導入、アップグレードできるようにすることです。現在、モジュラー型ブロックチェーンは主に、トランザクションの実行レイヤー、決済レイヤー、コンセンサスレイヤー、データ可用性レイヤーの4つの部分から構成されています。





モジュラー型ブロックチェーンは、様々なブロックチェーンの機能を独立したモジュールに分割し、各モジュールが特定の機能を担当します。例えるなら、モジュラー型ブロックチェーンはレゴブロックのようなもので、さまざまなブロックを選択して最終的に目的のブロックチェーンシステムを構築します。













モジュラー型ブロックチェーンは、異なる機能を異なるレイヤーに分散します。この設計は、チェーンのスケーラビリティを高めるだけでなく、全体的な処理能力を向上させ、ブロックチェーンがより多くのトランザクションとデータを処理し、需要の増大に対応できるようにします。









モジュラー型ブロックチェーンは、様々なDAppシーンの要件を満たすために機能モジュールを柔軟に選択し組み合わせる能力を開発者に提供します。開発者は特定のニーズに応じて柔軟性の高いブロックチェーンシステムを設計することができ、同時に保守、管理、アップグレードをより適切に行うことができます。この柔軟性は、ブロックチェーンのパフォーマンス、安定性、ユーザー体験の向上に役立ちます。









モジュラー型ブロックチェーン開発により、開発者は新しいブロックチェーンシステムを迅速に構築し、必要に応じて拡張やアップグレードを行うことができます。要件に合った機能モジュールを選択することで、開発者は開発時間と複雑さを軽減し、開発効率を向上させることができます。このように開発プロセスが簡素化されることで、ブロックチェーン技術の普及と導入が加速します。













かつての統合型ブロックチェーンシステムに比べ、モジュラー型ブロックチェーンの構築には大きな課題があります。この複雑さは、ユーザーや開発者の学習難易度を高め、アプリケーションの採用や開発スピードに影響を与える可能性があります。









イーサリアムやビットコインのような統合型ネットワークとは異なり、モジュラー型ネットワークの実際のテストは限定的です。成熟したチェーンは大規模なテストと検証を受けていますが、モジュラー型ネットワークが高トラフィックな現実世界の環境にスムーズに適応できるかどうかについては疑問が残ります。









モジュラー型ブロックチェーンの開発はまだ初期段階にあります。モジュラー型ネットワークに対する市場からの関心は高いものの、これらのネットワークには現在、成熟したネットワークに必要な広範な実世界でのテストや検証が欠けています。モジュラー型ブロックチェーンはまだ開発の初期段階にあり、長期的な安定性と有効性はまだ不透明です。













Celestiaは稼働を開始した最初のモジュラー型ブロックチェーンネットワークであり、トランザクション履歴を保存し、データの可用性を提供するためのネットワークとして機能します。モジュラー型構造を採用したCelestiaは、開発者が特定のニーズに応じて異なる機能モジュールを選択し組み合わせることで、ブロックチェーン・ソリューションをカスタマイズすることを可能にします。









Omni Networkは、Op、Arb、zkS、StarkなどのRollupネットワークのインターオペラビリティを提供するために設計されたイーサリアムのインターオペラビリティインフラです。これは、イーサリアム上のすべてのロールアップネットワークとモジュラーアプリケーションのためのコアインフラとして機能し、シームレスで安全なクロスロールアップのユーザー体験を可能にします。Omniは安全かつ効率的で、グローバルに互換性のあるフレームワークを提供し、ユーザーと開発者のためにイーサリアムを単一の統一されたオペレーティングシステムとして提示します。









AltLayerはOptimistic Rollups上に構築された一時的なスケーリングレイヤーで、イーサリアム、ソラナ、Polkadot、Cosmos、さらにはArbitrumやOptimismのようなレイヤー1やレイヤー2のソリューションと接続します。





AltLayerは複数のチェーンと仮想マシン（VM）をサポートしており、デフォルトでEVMとWASMをサポートしています。従って、AltLayerは単一のレイヤー1やレイヤー2ソリューションに限定されることなく、全てのEVMやWASM互換チェーンに対応するモジュール式でプラグイン可能なスケーリングソリューションとして機能します。









Dymensionは、ユーザーインターフェースの役割を果たすモジュラー型ブロックチェーンRollAppsで知られています。これらのRollAppsは、ゲームからDeFiやNFT市場まで、様々なアプリケーションをサポートしています。その中核となるのがDymension Hubで、サーバーのバックエンドに似ており、ネットワークアクションの調整、RollAppクエリの管理、システム全体の一貫性の維持を担っています。









Mantle Networkは、イーサリアムメインネットの処理能力を向上させ、コストを削減するために、モジュール式構造を使用して、Optimistic Rollupsと高度なデータ可用性を組み合わせたレイヤ2スケーリングソリューションです。









MEXCは、TIA、OMNI、MNT、DYM、ALTなどのモジュラー型ブロックチェーン関連トークンを上場しています。これらの現物トークンはMEXCプラットフォームで購入できます。





TIAの購入を例に説明します。スマホでMEXCアプリを開き、上部の検索バーに「TIA」と入力し、「現物取引」で「TIA」を選択します。Kラインチャートのページで[購入]をタップします。注文種類を選択し、注文数量などを入力します。最後に[TIAを購入]をタップして購入完了です。









免責事項：本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。