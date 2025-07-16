ブロックチェーン業界が継続的に進歩する中で、単一のブロックチェーンが数億人、あるいは数十億人のユーザーをサポートするための限界が明らかになってきました。そして解決策は比較的複雑であり、業界の専門家たちはシャーディングやレイヤー2といったソリューションを次々と提案してきました。これらのソリューションは次第にモジュラー型ブロックチェーンへと進化してきています。 1. モジュラー型ブロックチェーンとは?ブロックチェーン業界が継続的に進歩する中で、単一のブロックチェーンが数億人、あるいは数十億人のユーザーをサポートするための限界が明らかになってきました。そして解決策は比較的複雑であり、業界の専門家たちはシャーディングやレイヤー2といったソリューションを次々と提案してきました。これらのソリューションは次第にモジュラー型ブロックチェーンへと進化してきています。 1. モジュラー型ブロックチェーンとは?
学ぶ/ブロックチェーン百科事典/人気コンセプト/モジュラー型ブロックチェーンとは？

モジュラー型ブロックチェーンとは？

2025/7/16MEXC
0m
共有する
#初級#業界最新ニュース
TIA
TIA$1.452+1.53%
OP
OP$0.7189+3.21%
Arbitrum
ARB$0.4257+2.08%
AltLayer
ALTLAYER$0.02817+1.84%
AptosLaunch Token
ALT$0.0004512-15.01%

ブロックチェーン業界が継続的に進歩する中で、単一のブロックチェーンが数億人、あるいは数十億人のユーザーをサポートするための限界が明らかになってきました。そして解決策は比較的複雑であり、業界の専門家たちはシャーディングやレイヤー2といったソリューションを次々と提案してきました。これらのソリューションは次第にモジュラー型ブロックチェーンへと進化してきています。

1. モジュラー型ブロックチェーンとは?


モジュラー型ブロックチェーンは、ブロックチェーンが直面するスケーラビリティ問題に対処する新しい構築設計ソリューションです。

モジュラー型ブロックチェーンの核となるコンセプトは、ブロックチェーンシステムをそれぞれ特定の機能を持つ独立したモジュールやコンポーネントに分解し、比較的独立して開発、テスト、導入、アップグレードできるようにすることです。現在、モジュラー型ブロックチェーンは主に、トランザクションの実行レイヤー、決済レイヤー、コンセンサスレイヤー、データ可用性レイヤーの4つの部分から構成されています。

モジュラー型ブロックチェーンは、様々なブロックチェーンの機能を独立したモジュールに分割し、各モジュールが特定の機能を担当します。例えるなら、モジュラー型ブロックチェーンはレゴブロックのようなもので、さまざまなブロックを選択して最終的に目的のブロックチェーンシステムを構築します。

2. モジュラー型ブロックチェーンのメリット


2.1 強力なスケーラビリティ


モジュラー型ブロックチェーンは、異なる機能を異なるレイヤーに分散します。この設計は、チェーンのスケーラビリティを高めるだけでなく、全体的な処理能力を向上させ、ブロックチェーンがより多くのトランザクションとデータを処理し、需要の増大に対応できるようにします。

2.2 高い柔軟性


モジュラー型ブロックチェーンは、様々なDAppシーンの要件を満たすために機能モジュールを柔軟に選択し組み合わせる能力を開発者に提供します。開発者は特定のニーズに応じて柔軟性の高いブロックチェーンシステムを設計することができ、同時に保守、管理、アップグレードをより適切に行うことができます。この柔軟性は、ブロックチェーンのパフォーマンス、安定性、ユーザー体験の向上に役立ちます。

2.3 開発の容易さ


モジュラー型ブロックチェーン開発により、開発者は新しいブロックチェーンシステムを迅速に構築し、必要に応じて拡張やアップグレードを行うことができます。要件に合った機能モジュールを選択することで、開発者は開発時間と複雑さを軽減し、開発効率を向上させることができます。このように開発プロセスが簡素化されることで、ブロックチェーン技術の普及と導入が加速します。

3. モジュラー型ブロックチェーンのデメリット


3.1 学習コストの増加


かつての統合型ブロックチェーンシステムに比べ、モジュラー型ブロックチェーンの構築には大きな課題があります。この複雑さは、ユーザーや開発者の学習難易度を高め、アプリケーションの採用や開発スピードに影響を与える可能性があります。

3.2 限定的なテストと検証


イーサリアムやビットコインのような統合型ネットワークとは異なり、モジュラー型ネットワークの実際のテストは限定的です。成熟したチェーンは大規模なテストと検証を受けていますが、モジュラー型ネットワークが高トラフィックな現実世界の環境にスムーズに適応できるかどうかについては疑問が残ります。

3.3 開発初期段階


モジュラー型ブロックチェーンの開発はまだ初期段階にあります。モジュラー型ネットワークに対する市場からの関心は高いものの、これらのネットワークには現在、成熟したネットワークに必要な広範な実世界でのテストや検証が欠けています。モジュラー型ブロックチェーンはまだ開発の初期段階にあり、長期的な安定性と有効性はまだ不透明です。

4. モジュラー型ブロックチェーンの代表的なプロジェクト


4.1 Celestia (TIA)


Celestiaは稼働を開始した最初のモジュラー型ブロックチェーンネットワークであり、トランザクション履歴を保存し、データの可用性を提供するためのネットワークとして機能します。モジュラー型構造を採用したCelestiaは、開発者が特定のニーズに応じて異なる機能モジュールを選択し組み合わせることで、ブロックチェーン・ソリューションをカスタマイズすることを可能にします。

4.2 Omni Network (OMNI)


Omni Networkは、Op、Arb、zkS、StarkなどのRollupネットワークのインターオペラビリティを提供するために設計されたイーサリアムのインターオペラビリティインフラです。これは、イーサリアム上のすべてのロールアップネットワークとモジュラーアプリケーションのためのコアインフラとして機能し、シームレスで安全なクロスロールアップのユーザー体験を可能にします。Omniは安全かつ効率的で、グローバルに互換性のあるフレームワークを提供し、ユーザーと開発者のためにイーサリアムを単一の統一されたオペレーティングシステムとして提示します。

4.3 AltLayer (ALT)


AltLayerはOptimistic Rollups上に構築された一時的なスケーリングレイヤーで、イーサリアム、ソラナ、Polkadot、Cosmos、さらにはArbitrumやOptimismのようなレイヤー1やレイヤー2のソリューションと接続します。

AltLayerは複数のチェーンと仮想マシン（VM）をサポートしており、デフォルトでEVMとWASMをサポートしています。従って、AltLayerは単一のレイヤー1やレイヤー2ソリューションに限定されることなく、全てのEVMやWASM互換チェーンに対応するモジュール式でプラグイン可能なスケーリングソリューションとして機能します。

4.4 Dymension (DYM)


Dymensionは、ユーザーインターフェースの役割を果たすモジュラー型ブロックチェーンRollAppsで知られています。これらのRollAppsは、ゲームからDeFiやNFT市場まで、様々なアプリケーションをサポートしています。その中核となるのがDymension Hubで、サーバーのバックエンドに似ており、ネットワークアクションの調整、RollAppクエリの管理、システム全体の一貫性の維持を担っています。

4.5 Mantle Network (MNT)


Mantle Networkは、イーサリアムメインネットの処理能力を向上させ、コストを削減するために、モジュール式構造を使用して、Optimistic Rollupsと高度なデータ可用性を組み合わせたレイヤ2スケーリングソリューションです。

5. モジュラートークンの購入方法


MEXCは、TIA、OMNI、MNT、DYM、ALTなどのモジュラー型ブロックチェーン関連トークンを上場しています。これらの現物トークンはMEXCプラットフォームで購入できます。

TIAの購入を例に説明します。スマホでMEXCアプリを開き、上部の検索バーに「TIA」と入力し、「現物取引」で「TIA」を選択します。Kラインチャートのページで[購入]をタップします。注文種類を選択し、注文数量などを入力します。最後に[TIAを購入]をタップして購入完了です。


免責事項：本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。

人気記事

Solanaはマイニングできる？SOLマイニングの真実

Solanaはマイニングできる？SOLマイニングの真実

Solanaの驚異的な速度と低い手数料について聞いたことがあり、SOLトークンを手に入れるためにSolanaをマイニングする方法を知りたいと思っているでしょう。すでにマイニングソフトウェアを探したり、ハードウェア要件を調べ始めているかもしれません。しかし、驚くかもしれませんが、実際にはSolanaのマイニングは不可能です。がっかりしてこのタブを閉じる前に、もう少しお付き合いください。なぜなら、So

Solanaでミームコインを作成する方法？完全初心者ガイド

Solanaでミームコインを作成する方法？完全初心者ガイド

暗号通貨の世界は、インターネットのジョークを数百万ドル相当の正当なデジタル資産に変えるミームコインの爆発的な成長を目撃しています。Solanaでミームコインを作成する方法を知りたい方は、正しい場所に来ました。この包括的なガイドでは、初期コンセプトからローンチ後のマーケティング戦略まで、Solanaブロックチェーンで独自のミームコインをローンチするすべてのステップをご案内します。楽しみのためでも真剣

Solanaステーキングの仕組みとは？完全なSOLステーキングガイド

Solanaステーキングの仕組みとは？完全なSOLステーキングガイド

Solanaステーキングは、暗号資産保有者に受動的収入を得る簡単な方法を提供すると同時に、業界最速のブロックチェーンの1つをサポートします。この包括的なガイドでは、基本的なメカニズムの理解からリターンの最大化まで、SOLトークンのステーキングについて知っておくべきすべてを説明します。暗号資産初心者でも、Solana保有資産を活用したい方でも、ステーキング報酬の仕組み、期待される年間利回り、信頼でき

先物取引におけるワンウェイモードとヘッジモードとは？

先物取引におけるワンウェイモードとヘッジモードとは？

MEXCで先物取引を行う際に、しばしば見落とされがちな重要な設定のひとつにポジションモードがあります。これは、同じ先物ペアでロングとショートの両方を同時に保有できるかどうかを決定するものです。MEXCはトレーダーに2つの選択肢を提供しています：ワンウェイモードと ヘッジモード。この2つのモードの基本的な違いを理解し、自身の戦略に合った方を選択することは、効果的なリスク管理やより複雑な取引アプローチ

関連記事

Bitlayer（BTR）とは？次世代ビットコインレイヤー2ソリューション解説

Bitlayer（BTR）とは？次世代ビットコインレイヤー2ソリューション解説

ビットコインは最も安全で分散化されたブロックチェーンネットワークとして確立されていますが、スケーラビリティとプログラマビリティの面での制約も次第に明らかになってきました。ビットコインのメインネットは、セキュリティと分散性において業界標準を築いた一方で、トランザクション処理速度とコスト効率が犠牲となり、承認時間の遅延や高額な手数料といった課題が発生しています。また、ビットコインは本来スマートコントラ

AI × ブロックチェーン × データサイエンス：CodattaがWeb3データエコノミーを変革する方法

AI × ブロックチェーン × データサイエンス：CodattaがWeb3データエコノミーを変革する方法

ブロックチェーンとAI技術の融合が加速する中、Codattaは革新的な分散型データプロトコルとして登場し、Web3の大きな課題の一つである「高品質なデータインフラの構築・管理・収益化」に取り組んでいます。AIが膨大で信頼性の高い検証可能なデータを必要とする中で、Codattaはデータ作成者とAI開発者をつなぎ、生の情報を価値ある資産裏付け型リソースへと変換するパーミッションレスのマーケットプレイス

LABUBU：トレンド玩具からミームへ、世界的ブームへの進化の軌跡

LABUBU：トレンド玩具からミームへ、世界的ブームへの進化の軌跡

Labubuをまだ持っていなくても、世界中で話題になっているこの文化現象を耳にしたことはあるでしょう。1. Labubuとは？Labubuは、ベルギー系中国人アーティスト Kasing Lung が2015年から手がけるMonstersシリーズの主人公で、その独特の「かわいいけれども凶暴」なルックスで世界中のファンを魅了しています。2019年には、Pop Martとの強力なタイアップが実現。ブライ

ブロックチェーン革命：Piネットワークが暗号資産の未来を形作る

ブロックチェーン革命：Piネットワークが暗号資産の未来を形作る

2025年を迎え、Piネットワークはチャンスと課題が交錯する重要な局面を迎えています。モバイルマイニングという野心的な実験として始まったこのプロジェクトは、今や世界中で最も話題になっているブロックチェーンプロジェクトの1つに成長しました。暗号資産の採用とコンセンサスメカニズムに対する革新的なアプローチにより、Piネットワークは従来のブロックチェーンインフラと主流ユーザー向けアプリとのギャップを埋め

MEXCに新規登録
新規登録 ＆ 最大 10,000 USDT 先物ボーナス を獲得