MEXC学ぶ UGCクリエイター募集｜MEXCに参加して、あなたの才能でWeb3の世界を変えよう

ブロックチェーン、Web3、そして暗号資産に情熱をお持ちですか？

リサーチ、論理的思考、コンテンツ制作が得意ですか？

今すぐ MEXC学ぶ UGCクリエイタープログラム に参加し、言葉の力で世界中のWeb3愛好家とつながりましょう。暗号資産業界で最も影響力のある情報共有プラットフォームの構築を共に目指しましょう！

プラットフォームでは、業界のトレンドを分析し、ストーリー構築に参加できます。それだけでなく、報酬と成長の両方も得ることができます。

1. 私たちについて


MEXC学ぶ は、MEXCの公式コンテンツチャンネルであり、世界中のユーザーに対して、専門的かつ深い洞察力を持つ、わかりやすいコンテンツを提供することに尽力しています。その主な内容は以下の通りです：

  • 暗号資産投資ガイド & 教育資料
  • ブロックチェーン技術のトレンド
  • Web3プロジェクトの詳細なリサーチ
  • マクロ市場分析 & 規制動向に対する洞察
  • 話題テーマの速報 & 詳細の解説

MEXC学ぶ は、世界をリードする暗号資産の知識ハブを目指しており、日本語、英語、中国語を含む17以上の言語で発信され、グローバルなリーチと高いエンゲージメントを実現しています。

2. 私たちが求める人材


私たちは、以下のようなクリエイターを募集しています：

  • 暗号資産市場の動向に精通し、独自にリサーチ・分析ができる方
  • 論理的で明快な文章表現ができる方
  • 主要なナラティブ、プロジェクト構造、トケノミクス、オンチェーンエコシステムの基本を理解している方
  • （歓迎）暗号資産に関する執筆経験、またはメディア／リサーチ分野での経験をお持ちの方

3. コンテンツ形式と報酬


  • コンテンツの種類（固定フォーマットなし）：

プロジェクトリサーチ：L1/L2、DeFi、AI、GameFiなど
マーケット分析：BTC/ETH、ステーブルコイン、ミームコイン、政策規制など
教育系コンテンツ：トレード戦略、オンチェーンデータ、ウォレット活用法、セキュリティガイドなど
独自の分析その他価値あるWeb3関連コンテンツ

  • コラボレーションモデル：

記事の提出後、審査を経て掲載されます
優良なコンテンツを提供した投稿者は、長期ライターとして招待される可能性があります
すべての記事にコンテンツ作成者の名称、X（旧Twitter）アカウント、または100文字以内の簡単なプロフィールを掲載が可能です

  • 報酬

記事のクオリティ評価に応じて、MEXC先物ボーナスが支給されます
優れたコンテンツは、MEXCのトップページで特集され、世界中にプロモーションされる可能性があります

高品質なオリジナルコンテンツの投稿を奨励するため、MEXC学ぶでは、投稿ごとに「コンテンツスコア（10点満点）」と、公開後7日間のトラフィック実績（インプレッション数＋クリック数）に基づいて評価を行います。報酬はその結果に応じて最大100 USDT、さらに先物ボーナス最大100 USDTが配布されます。この2種類の報酬は重複して受け取ることができます。

投稿は以下の5つの観点から、それぞれ2点満点で評価されます：

評価項目
最大点数
評価基準
MEXCとの関連性
2
MEXC、関連製品、またはトレンドに関する内容か？内容は専門的かつ肯定的か？
テーマへの集中度
2
指定されたキーワードやテーマに沿い、1つのトピックを深く掘り下げているか？
明確さと論理構成
2
文章の構成が論理的で、明快で理解しやすいか？
教育的価値・拡散性
2
内容が分かりやすく、情報性があり、共有しやすいか？
創造性と独自性
2
独自の視点があり、例・図・比較などで信頼性を高めているか？


注意事項：選定する記事が当プラットフォームのコンテンツ方針に合致するよう、すべての投稿を品質・独自性・ユーザーへの価値の観点から慎重に審査いたします。基本要件を満たした投稿のうち、特に優れたもののみ採用いたします。なお、本イベントは先着順ではなく、要件を満たしていても必ず採用されるわけではありません。皆さまのご理解とご協力をお願いいたします。


4.2 コンテンツ報酬システム


🥇 Aグレード記事（8〜10点）


基本要件：

  • 完全なオリジナルであり、MEXC学ぶでの初公開であること。英語版は3,000語以上が必要です。
  • 深い分析、独自の洞察力、優れた論理展開を含むこと。

グレード
得点
報酬
A+

10
100 USDT

A

9
80 USDT

A−
8
60 USDT

🥈 Bグレード記事（6〜7点）


基本要件：

  • オリジナルコンテンツ。英語版で1,000～2,000語。
  • 正確かつ有益で、教育的な価値を持つこと。

グレード
得点
報酬
B+
7
50 USDT
B
6
30 USDT

🏅 トラフィックボーナス（公開後7日以内）

ランク
要件
先物ボーナス報酬
1位
30,000インプレッション以上 & 400クリック以上
100 USDT
2位
20,000インプレッション以上 & 200クリック以上
80 USDT
3位
10,000インプレッション以上 & 150クリック以上
60 USDT
4位
5,000インプレッション以上 & 80クリック以上
50 USDT
5位
3,000インプレッション以上 & 40クリック以上
30 USDT

4.3 補足事項


  • 全ての記事は80%以上オリジナルでなければなりません。盗用、AI生成、または大幅に書き換えられた内容は禁止されています。
  • 承認された記事はMEXC学ぶに筆者名付きで公開されます。
  • Aグレードの記事は、MEXC学ぶでの24時間の独占掲載後、筆者の個人メディアで再掲載可能です。
  • 先物ボーナスはMEXCから付与され、15日間有効です。USDT-M先物取引において証拠金や手数料・損失・資金調達手数料の相殺に利用できます。先物ボーナスで得た利益は出金可能です。

5. 参加方法


以下の内容を submission@mexc.com までメールでお送りください：

  • 簡単な自己紹介（暗号資産に関する経験を含む）
  • 執筆サンプルまたは記事リンク（言語は不問、英語が望ましい）
  • 月ごとの投稿可能頻度
  • 希望するコンテンツの種類（例：リサーチ、解説、チュートリアル、トレンドなど）

6. Web3を世界に広めよう


Web3のような急速に進化する業界において、優れたコンテンツはアイデアを広め、未来を形作る上で極めて重要な役割を果たします。

MEXC学ぶ UGCクリエイターチームに参加することで、世界中の優秀なライターたちとつながり、新たなトレンドを探求できます。そして、複雑なテーマを分かりやすく解説することで、より多くの人に暗号資産の知識を届けるという役割を担うことができます。

あなたの声を世界に届けましょう。Web3に、明快さと洞察、そしてインパクトをもたらしてください。

