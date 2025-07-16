MEXC先物ボーナスを使用して無料で収益を獲得しよう！





MEXC取引所における先物ボーナスとは、プラットフォームがユーザー様に提供する特典や報酬の一種です。先物取引のポジション必要証拠金として使用できるほか、取引手数料や資金調達手数料の控除にも使用できます。MEXCプラットフォームの先物ボーナスには以下の特徴があります：





取引に使用可能：先物ボーナスは先物取引にのみ使用できます。先物ポジションの証拠金として使用したり、取引手数料、取引損失、資金調達手数料の控除にも使用できます。ただし、先物ボーナスで控除された取引手数料はキャッシュバックの対象にはならないことにご注意ください。





有効期限：異なるイベントから取得した先物ボーナスには、それぞれ異なる有効期限が設定されています。通常は15日間です。具体的な有効期限については、イベントルールまたはウォレット内の先物ボーナスに記載されている有効期限をご確認ください。複数の先物ボーナスを連続して獲得した場合、それらの有効期限は合算され、延長されます。





例えば、10月30日に有効期限が切れる100 USDTの先物ボーナスを元々持っているとします。この有効期限内に、11月5日に有効期限が切れる50 USDTの先物ボーナスを追加で受け取った場合、合計150 USDTの先物ボーナスの有効期限は11月5日まで延長されます。





有効期限までに使用されなかった残りのボーナスは、回収されます。有効期限後も先物ボーナスが使用中（例：オープンポジションの証拠金として使用されている）の場合、当該証拠金はすぐには回収されません。先物ボーナスが未使用の状態になった後に回収されます。





出金および振替不可：先物ボーナスは振替や出金ができません。先物ボーナスが完全に使用される前に、先物アカウントから資産を出金または振替を行うと、残りの未使用の先物ボーナスが失効します。ただし、先物ボーナスを使用した先物取引で得た利益は出金可能です。

















MEXC公式ホームページの上部ナビゲーションバーにある [先物 M-Day] をクリックし、イベントページに移動します。イベントページで [クイック登録] をクリックすることで、登録が完了します。イベント期間中に取引を継続し、ラッキー抽選会のルールに記載された取引条件を満たした場合、対応する追加チケットをシステムが自動的に付与します。追加登録の必要はありません。





イベント終了後、M-Dayページに戻って結果を確認できます。先物ボーナス報酬は精算期間中に配布されます。













MEXCアプリのホーム画面で、ショートカットメニューから [先物 M-Day] をタップすると、イベントページに移動します。イベントページで [クイック登録] をタップすることで、登録が完了します。イベント期間中に取引を継続し、ラッキー抽選会のルールに記載された取引条件を満たした場合、対応する追加チケットをシステムが自動的に付与します。追加登録の必要はありません。





イベント終了後、M-Dayページに戻って結果を確認することができます。先物ボーナス報酬は精算期間中に配布されます。

















先物ボーナスを受け取った後は、以下の手順でアカウント内の先物ボーナスの総額を確認できます。









MEXC公式ホームページの右上の [ウォレット] から [先物] を選択すると、先物アカウントの先物ボーナス残高が確認できます。

















MEXCアプリの下部にある [資産] をタップし、[先物取引] を選択すると、先物アカウントの先物ボーナス残高が確認できます。











