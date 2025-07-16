KiloEx：革新的なトークンエコノミーを備えた分散型取引プラットフォームの構築





暗号資産およびDeFiの分野において、トークンエコノミーはプロジェクトの成功を左右する重要な要素です。KiloExは革新的なトークンエコノミーモデルを通じて、長期的な持続可能性を確保し、ユーザーの参加を促し、流動性提供者を引き付けています。









KiloExのトークンエコノミーは、KILOとxKILOという2つの主要なトークンを中心に構築されています。各トークンは異なる機能を持ちながら、プラットフォームの安定したエコシステムを維持するために連携しています。





KILO ：KiloExプラットフォームのネイティブユーティリティトークンであり、取引手数料の支払い、ガバナンスへの参加、ユーザー報酬などに使用されます。

xKILO：譲渡不可かつ流動性のないトークンであり、主に収益分配、インセンティブメカニズム、リスク管理に使用されます。













xKILOは、KiloExの収益分配メカニズムの中核を担います。ユーザーがKILOをxKILOに変換することで、プラットフォーム収益の分配対象となります。特に、単一資産ステーキングプールに参加することで、xKILOおよびUSDT報酬、取引手数料の一部を獲得できます。





取引手数料の分配構成は以下の通りです：





40％：プラットフォームの成長および運営に充当

30％：xKILO保有者への報酬（長期保有と参加を奨励）

30％：流動性プールへ、マーケットの安定性と取引の円滑化のために使用









xKILOをステーキングすることで、収益分配への参加だけでなく、取引手数料の割引や新しいプラットフォーム機能への優先アクセスなどのVIP特典が付与されます。この仕組みにより、長期保有とステーキングを促進し、健全なエコシステム形成を支援します。









ステーキングしたxKILOは、カスタマイズ可能なオプションでKILOに償還することが可能です。ユーザーは償還率（50％ー100％）と償還期間（15日ー6か月）を自由に選択でき、市場状況や自身の投資目標に応じてKILOの報酬を戦略的に管理することができます。









xKILOは、取引手数料の分配以外にも、パートナーやユーザーへの報酬、プラットフォーム財務管理、その他特定の用途に使用される主要な報酬・インセンティブトークンとして機能します。









KiloExは、エコシステムユーティリティトークン「KILO」とエスクロートークン「xKILO」を基盤とし、総供給量は10億枚です。初期の循環供給量は21.17%です。これはTGE（トークン生成イベント）および初期ホワイトリストユーザーへのコミュニティエアドロップに基づいて決定されました。配布構成は以下の通りです：





27％ ：エコシステム向け（4年間にわたり直線的にリリース）

10％ ：忠実なユーザーへのエアドロップ

8％ ：将来のステーキング報酬用（4年間でリリース）

20％ ：チームおよび将来の拡張計画用（1年間のロックアップ後、3年間でリリース）

8％ ：プライベートセール用（1年間のロックアップ後、3年間でリリース）

10％ ：戦略的投資家向け（1年間のロックアップ後、3年間でリリース）

5％ ：アドバイザー向け（1年間のロックアップ後、3年間でリリース）

5％ ：流動性提供者向け

5% ：バイナンスウォレットを通じた限定TGEパブリックセール向け

2%：マーケティング用途として確保





今回のTGEエアドロップでは、KiloExは$KILOおよび$xKILOトークンの8.5%をBNBチェーン上で配布し、残りの1.5%は今後のエアドロップキャンペーンを通じて配布される予定です。 ローンチ初年度においては、チームおよび投資家向けのトークンはロックされたままとなり、公平かつコミュニティ主導のローンチプロセスが確保されます。













取引手数料の分配は、KiloExのトークンエコノミーモデルにおける重要な要素です。関係者にバランスよく手数料を分配することで、健全で安定したエコシステムを実現しています。





取引手数料の分配：トレーダーが支払った手数料は、プラットフォームのエコシステム、xKILO保有者、流動性プールに比例配分されます。このメカニズムにより、xKILO保有のインセンティブが強化されるとともに、将来的な開発資金の確保が実現します。





プラットフォーム財務と収益性：KiloExの財務管理設計により、市場を正確に予測したトレーダーは利益を得ることができ、予測を外したトレーダーには証拠金補填が行われます。この仕組みにより、公平かつ安定した取引環境が整えられ、十分な流動性プールも維持されます。









KiloExのトークンエコノミーモデルは、プラットフォームの持続可能性と長期的なユーザー参加を促すよう設計されています。KILOとxKILOの組み合わせにより、取引所における流動性とインセンティブが提供されるだけでなく、収益分配、リスク管理、柔軟な投資選択肢もユーザーに提供されます。分散型金融が進化を続ける中、KiloExの革新的なモデルは業界のベンチマークとなる可能性を秘めており、より多くのユーザー、流動性提供者、パートナーの参加によってプラットフォームの成長が加速すると期待されます。





免責事項：暗号資産取引にはリスクが伴います。本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。