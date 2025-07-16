KiloEx は、多機能な分散型取引プラットフォームの構築に特化した革新的なブロックチェーンプロジェクトです。ユーザーにとって、シームレスで安全かつ効率的な暗号資産取引体験を提供します。基本的な取引機能に加え、KiloExはステーキング、流動性プール、報酬メカニズムを統合し、暗号資産愛好家や投資家に向けた総合的なサービスを提供しています。 暗号資産およびDeFiの分野において、トークンエコノミーはKiloEx は、多機能な分散型取引プラットフォームの構築に特化した革新的なブロックチェーンプロジェクトです。ユーザーにとって、シームレスで安全かつ効率的な暗号資産取引体験を提供します。基本的な取引機能に加え、KiloExはステーキング、流動性プール、報酬メカニズムを統合し、暗号資産愛好家や投資家に向けた総合的なサービスを提供しています。 暗号資産およびDeFiの分野において、トークンエコノミーは
学ぶ/人気トークンゾーン/プロジェクト紹介/KiloEx：革新...ットフォームの構築

KiloEx：革新的なトークンエコノミーを備えた分散型取引プラットフォームの構築

2025/7/16MEXC
0m
共有する
DeFi
DEFI$0.001698-0.70%
KiloEx
KILO$0.02753-8.14%
バイナンスコイン
BNB$1,258.08-1.32%

KiloEx は、多機能な分散型取引プラットフォームの構築に特化した革新的なブロックチェーンプロジェクトです。ユーザーにとって、シームレスで安全かつ効率的な暗号資産取引体験を提供します。基本的な取引機能に加え、KiloExはステーキング、流動性プール、報酬メカニズムを統合し、暗号資産愛好家や投資家に向けた総合的なサービスを提供しています。

暗号資産およびDeFiの分野において、トークンエコノミーはプロジェクトの成功を左右する重要な要素です。KiloExは革新的なトークンエコノミーモデルを通じて、長期的な持続可能性を確保し、ユーザーの参加を促し、流動性提供者を引き付けています。

1. KiloExのトークン構造


KiloExのトークンエコノミーは、KILOxKILOという2つの主要なトークンを中心に構築されています。各トークンは異なる機能を持ちながら、プラットフォームの安定したエコシステムを維持するために連携しています。

  • KILO：KiloExプラットフォームのネイティブユーティリティトークンであり、取引手数料の支払い、ガバナンスへの参加、ユーザー報酬などに使用されます。
  • xKILO：譲渡不可かつ流動性のないトークンであり、主に収益分配、インセンティブメカニズム、リスク管理に使用されます。

2. xKILOの主要機能


2.1 収益分配とリスク管理


xKILOは、KiloExの収益分配メカニズムの中核を担います。ユーザーがKILOをxKILOに変換することで、プラットフォーム収益の分配対象となります。特に、単一資産ステーキングプールに参加することで、xKILOおよびUSDT報酬、取引手数料の一部を獲得できます。

取引手数料の分配構成は以下の通りです：

  • 40％：プラットフォームの成長および運営に充当
  • 30％：xKILO保有者への報酬（長期保有と参加を奨励）
  • 30％：流動性プールへ、マーケットの安定性と取引の円滑化のために使用

2.2 ステーキングとVIP特典


xKILOをステーキングすることで、収益分配への参加だけでなく、取引手数料の割引や新しいプラットフォーム機能への優先アクセスなどのVIP特典が付与されます。この仕組みにより、長期保有とステーキングを促進し、健全なエコシステム形成を支援します。

2.3 柔軟な償還メカニズム


ステーキングしたxKILOは、カスタマイズ可能なオプションでKILOに償還することが可能です。ユーザーは償還率（50％ー100％）と償還期間（15日ー6か月）を自由に選択でき、市場状況や自身の投資目標に応じてKILOの報酬を戦略的に管理することができます。

2.4 プラットフォームの報酬とインセンティブ


xKILOは、取引手数料の分配以外にも、パートナーやユーザーへの報酬、プラットフォーム財務管理、その他特定の用途に使用される主要な報酬・インセンティブトークンとして機能します。

3. KiloExトークンの配布計画


KiloExは、エコシステムユーティリティトークン「KILO」とエスクロートークン「xKILO」を基盤とし、総供給量は10億枚です。初期の循環供給量は21.17%です。これはTGE（トークン生成イベント）および初期ホワイトリストユーザーへのコミュニティエアドロップに基づいて決定されました。配布構成は以下の通りです：

  • 27％：エコシステム向け（4年間にわたり直線的にリリース）
  • 10％：忠実なユーザーへのエアドロップ
  • 8％：将来のステーキング報酬用（4年間でリリース）
  • 20％：チームおよび将来の拡張計画用（1年間のロックアップ後、3年間でリリース）
  • 8％：プライベートセール用（1年間のロックアップ後、3年間でリリース）
  • 10％：戦略的投資家向け（1年間のロックアップ後、3年間でリリース）
  • 5％：アドバイザー向け（1年間のロックアップ後、3年間でリリース）
  • 5％：流動性提供者向け
  • 5%：バイナンスウォレットを通じた限定TGEパブリックセール向け
  • 2%：マーケティング用途として確保

今回のTGEエアドロップでは、KiloExは$KILOおよび$xKILOトークンの8.5%をBNBチェーン上で配布し、残りの1.5%は今後のエアドロップキャンペーンを通じて配布される予定です。 ローンチ初年度においては、チームおよび投資家向けのトークンはロックされたままとなり、公平かつコミュニティ主導のローンチプロセスが確保されます。


4. 取引手数料とプラットフォーム資金の流れ


取引手数料の分配は、KiloExのトークンエコノミーモデルにおける重要な要素です。関係者にバランスよく手数料を分配することで、健全で安定したエコシステムを実現しています。

  • 取引手数料の分配：トレーダーが支払った手数料は、プラットフォームのエコシステム、xKILO保有者、流動性プールに比例配分されます。このメカニズムにより、xKILO保有のインセンティブが強化されるとともに、将来的な開発資金の確保が実現します。

  • プラットフォーム財務と収益性：KiloExの財務管理設計により、市場を正確に予測したトレーダーは利益を得ることができ、予測を外したトレーダーには証拠金補填が行われます。この仕組みにより、公平かつ安定した取引環境が整えられ、十分な流動性プールも維持されます。

5. KiloExの長期ビジョン


KiloExのトークンエコノミーモデルは、プラットフォームの持続可能性と長期的なユーザー参加を促すよう設計されています。KILOとxKILOの組み合わせにより、取引所における流動性とインセンティブが提供されるだけでなく、収益分配、リスク管理、柔軟な投資選択肢もユーザーに提供されます。分散型金融が進化を続ける中、KiloExの革新的なモデルは業界のベンチマークとなる可能性を秘めており、より多くのユーザー、流動性提供者、パートナーの参加によってプラットフォームの成長が加速すると期待されます。

免責事項：暗号資産取引にはリスクが伴います。本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。


人気記事

Solanaでミームコインを作成する方法？完全初心者ガイド

Solanaでミームコインを作成する方法？完全初心者ガイド

暗号通貨の世界は、インターネットのジョークを数百万ドル相当の正当なデジタル資産に変えるミームコインの爆発的な成長を目撃しています。Solanaでミームコインを作成する方法を知りたい方は、正しい場所に来ました。この包括的なガイドでは、初期コンセプトからローンチ後のマーケティング戦略まで、Solanaブロックチェーンで独自のミームコインをローンチするすべてのステップをご案内します。楽しみのためでも真剣

Solanaステーキングの仕組みとは？完全なSOLステーキングガイド

Solanaステーキングの仕組みとは？完全なSOLステーキングガイド

Solanaステーキングは、暗号資産保有者に受動的収入を得る簡単な方法を提供すると同時に、業界最速のブロックチェーンの1つをサポートします。この包括的なガイドでは、基本的なメカニズムの理解からリターンの最大化まで、SOLトークンのステーキングについて知っておくべきすべてを説明します。暗号資産初心者でも、Solana保有資産を活用したい方でも、ステーキング報酬の仕組み、期待される年間利回り、信頼でき

先物取引におけるワンウェイモードとヘッジモードとは？

先物取引におけるワンウェイモードとヘッジモードとは？

MEXCで先物取引を行う際に、しばしば見落とされがちな重要な設定のひとつにポジションモードがあります。これは、同じ先物ペアでロングとショートの両方を同時に保有できるかどうかを決定するものです。MEXCはトレーダーに2つの選択肢を提供しています：ワンウェイモードと ヘッジモード。この2つのモードの基本的な違いを理解し、自身の戦略に合った方を選択することは、効果的なリスク管理やより複雑な取引アプローチ

MEXC先物デモ取引：リスクなしで取引スキルを向上

MEXC先物デモ取引：リスクなしで取引スキルを向上

暗号資産先物取引では、スキルや戦略を磨くために実際の資金を犠牲にすることが多くあります。多くの初心者は十分な準備をせずに実際の市場に参入し、注文ミスや不十分な戦略によって大きな損失を被ります。これに対応するため、MEXCは実際の市場環境を忠実に再現した包括的な先物デモ取引環境を提供しています。トレーダーはリスクなしで練習でき、取引スキルを磨き、戦略をテストし、実際の取引に自信を持って移行するための

関連記事

Solanaでミームコインを作成する方法？完全初心者ガイド

Solanaでミームコインを作成する方法？完全初心者ガイド

暗号通貨の世界は、インターネットのジョークを数百万ドル相当の正当なデジタル資産に変えるミームコインの爆発的な成長を目撃しています。Solanaでミームコインを作成する方法を知りたい方は、正しい場所に来ました。この包括的なガイドでは、初期コンセプトからローンチ後のマーケティング戦略まで、Solanaブロックチェーンで独自のミームコインをローンチするすべてのステップをご案内します。楽しみのためでも真剣

Solanaステーキングの仕組みとは？完全なSOLステーキングガイド

Solanaステーキングの仕組みとは？完全なSOLステーキングガイド

Solanaステーキングは、暗号資産保有者に受動的収入を得る簡単な方法を提供すると同時に、業界最速のブロックチェーンの1つをサポートします。この包括的なガイドでは、基本的なメカニズムの理解からリターンの最大化まで、SOLトークンのステーキングについて知っておくべきすべてを説明します。暗号資産初心者でも、Solana保有資産を活用したい方でも、ステーキング報酬の仕組み、期待される年間利回り、信頼でき

先物取引におけるワンウェイモードとヘッジモードとは？

先物取引におけるワンウェイモードとヘッジモードとは？

MEXCで先物取引を行う際に、しばしば見落とされがちな重要な設定のひとつにポジションモードがあります。これは、同じ先物ペアでロングとショートの両方を同時に保有できるかどうかを決定するものです。MEXCはトレーダーに2つの選択肢を提供しています：ワンウェイモードと ヘッジモード。この2つのモードの基本的な違いを理解し、自身の戦略に合った方を選択することは、効果的なリスク管理やより複雑な取引アプローチ

MEXC先物デモ取引：リスクなしで取引スキルを向上

MEXC先物デモ取引：リスクなしで取引スキルを向上

暗号資産先物取引では、スキルや戦略を磨くために実際の資金を犠牲にすることが多くあります。多くの初心者は十分な準備をせずに実際の市場に参入し、注文ミスや不十分な戦略によって大きな損失を被ります。これに対応するため、MEXCは実際の市場環境を忠実に再現した包括的な先物デモ取引環境を提供しています。トレーダーはリスクなしで練習でき、取引スキルを磨き、戦略をテストし、実際の取引に自信を持って移行するための

MEXCに新規登録
新規登録 ＆ 最大 10,000 USDT 先物ボーナス を獲得