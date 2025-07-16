価格アラートの設定方法





MEXCアプリを使って現物または無期限先物を取引している多くのMEXCerの皆様は、しばしば市場の急変に直面します。適切なエントリーチャンスをつかむために、長時間にわたって市場を監視する必要があります。取引テクニックに精通したベテラントレーダーや先物取引の初心者にとって、これは間違いなく精神的に疲れるプロセスです。もしお使いの取引ソフトに、チャンスが来たときに速やかにエントリーできるようアラートしてくれるだけでなく、市場が停滞したり、コンソリデーションの状態にある時には他のことに集中できるような機能があれば、間違いなく取引プロセスの効率を高めることができます。この機能は、「価格アラート」として知られています。今日は、MEXCアプリの「価格アラート」機能の使い方を学びましょう。









価格アラートは、MEXCアプリの現物・先物取引ページにある通知機能です。価格アラートを利用するロジックは以下の通りです： 価格アラートのトリガー条件を設定することで、価格があらかじめ設定された条件に達すると、MEXCアプリはアプリ内通知とプッシュ通知の両方で現在の価格水準をユーザー様に通知し、価格アラートを配信します。









価格アラートを利用する際には、様々なトリガー条件を設定する必要があります。価格が異なる条件をトリガーすると、MEXCer様に通知が送信されます。しかし、異なるトリガー条件は異なる取引シナリオに適しています。これらのトリガー条件を使用するロジックと適用可能な取引シナリオを理解する必要があります。









MEXCの現物取引では、価格アラートページを開くと、トリガー条件は1つしかありません。









このタイプのトリガー条件を使用する場合、特定の取引ペアの市場価格が特定の価格レベルに達したかどうかを監視することを意味します。したがって、このインターフェースでは、トリガー条件として正確な価格を設定する必要があります。この時点で、一部のトレーダーは現在の価格レベルに基づいて市場に参入することを選択するかもしれません。





例





BTC/USDTを取引する際、31,000 USDTの価格アラートを設定するとします。その時点でBTC/USDTの市場価格が30,000 USDTの場合、該当する取引ペアが31,000 USDTに達すると、価格アラート通知を受け取ります。









MEXC先物取引では、価格アラートページにアクセスすると、合計6つのトリガー条件が表示されます：





価格上昇





価格下落





24時間内上昇





24時間内下落





5分内上昇





5分内下落









この2つのトリガー条件のいずれかを使用する場合、特定の取引ペアの市場価格が特定の価格水準に達したかどうかを監視していることを意味します。したがって、このページでは、トリガー条件として、正確な価格を設定する必要があります。この時点で、トレーダーによっては、現在の市場価格を基準に価格へのエントリーを選択するかもしれません。





例





BTC/USDT無期限先物を取引する際、[価格上昇] を31,000USDTに設定するとします。BTC/USDT無期限先物の市場価格が30,000USDTの場合、BTC/USDT無期限先物の市場価格が31,000USDTに達すると、アラートが表示されます。













これら2つのトリガー条件のいずれかを使用する場合、特定の取引ペアのボラティリティレベルを観察していることを意味します。さらに、これら2つのトリガー条件は、期間、特に24時間の概念を導入しているため、24時間の変動範囲内でトリガーされた条件に基づいています。まとめると、このトリガー条件を設定する際には、特定のパーセンテージ値を設定する必要があります。





例





BTC/USDT無期限先物を取引する場合、[24時間内上昇] のパーセンテージ値を10%に設定するとします。BTC/USDT無期限先物の市場価格が30,000 USDTの場合、BTC/USDT無期限先物の市場価格が24時間以内に33,000 USDTに達すると、価格アラートを受信します。









上記と同様に、これら2つのトリガー条件のいずれかを使用する場合、特定の取引ペアのボラティリティレベルを観察していることを意味します。ただし、このトリガー条件には 5 分間という期間があり、これは 24 時間よりもかなり短くなります。同様に、この条件は5分間の変動幅に基づいています。したがって、このトリガー条件を設定する際には、特定のパーセンテージ値を設定する必要があります。





例





BTC/USDT無期限先物を取引する場合、[5分内上昇]のパーセンテージ値を10%に設定するとします。BTC/USDT無期限先物の市場価格が30,000 USDTの場合、BTC/USDT無期限先物の市場価格が5分以内に33,000 USDTに達すると価格アラートを受信します。













































アラート価格が設定されると、アプリ内でアラート価格が通知されます。詳しくは、ホームページの [受信トレイ] をご覧ください。

















価格アラート条件が誤って設定されてしまい、削除して再設定したい場合は、ゴミ箱型のアイコンをタップしてください。

















































[価格上昇]を例にすると、設定値（ここでは30,000USDT）を入力し、[アラートを設定する]をタップします。





設定が完了すると、[アラートの作成に成功しました]というメッセージが表示されます。













[24時間内上昇]を例にすると、設定値（ここでは10％）を設定したら、[アラートを設定する]をタップしてください。





設定が完了すると、[アラートの作成に成功しました]というメッセージが表示されます。













[5分内上昇]を例にすると、設定値（ここでは10％）を設定したら、[アラートを設定する]をタップしてください。





設定が完了すると、[アラートの作成に成功しました]というメッセージが表示されます。













価格アラート条件が成立した場合、アプリ内で通知されるほか、モバイル端末にも通知されます。詳しくは、ホームページの[受信トレイ] をご覧ください。













特定の価格アラートの条件が誤って設定されていると思われ、削除して再設定したい場合： 例えば、[5分内上昇] の条件を削除する場合、ゴミ箱型のアイコンをタップし、[ヒント]ポップアップの[削除]をタップします。













「価格アラート」は、様々な取引シーンで活用できる非常に実用的な取引補助ツールです。MEXCアプリの先物取引セクションで、価格アラートを設定することにより、オープン価格、ポジションオープン、利益確定、損切りなどの目標を達成することができます。価格アラートには6つの種類があり、特定のニーズに基づいて臨機応変に使い分けることができます。例えば、特定の価格水準が気になる場合は、[価格上昇/下落] の条件が適しているかもしれません。日中または短期的な変動幅に注目している場合は、[24時間内上昇/下落] や [5分内上昇/下落] の条件の方が適しているかもしれません。前者は市場価格が設定された価格に達した時に価格アラートをトリガーし、後者は指定された時間内に市場価格が設定された価格に達しなければ価格アラートを受け取ることができません。









現在、価格アラートはウェブではご利用いただけません。





モバイル端末でのプッシュ通知は、ネットワークの問題により失敗する可能性があります。常に安定したインターネット接続を確保してください。





通知のタイミングは、携帯電話の機種やOSの影響を受け、遅延する可能性があります。そのため、リスク管理には十分ご注意ください。また、MEXCアプリがモバイル端末のバックグラウンドで実行され、通知が有効になっていることを確認してください。





リスク警告：取引にはリスクが伴い、投資は慎重に行う必要があります。本コンテンツは投資アドバイスではありません。個人の投資目的、財務状況、リスク許容度に基づいて投資判断を行ってください。