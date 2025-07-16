MEXCアプリを使って現物または無期限先物を取引している多くのMEXCerの皆様は、しばしば市場の急変に直面します。適切なエントリーチャンスをつかむために、長時間にわたって市場を監視する必要があります。取引テクニックに精通したベテラントレーダーや先物取引の初心者にとって、これは間違いなく精神的に疲れるプロセスです。もしお使いの取引ソフトに、チャンスが来たときに速やかにエントリーできるようアラートしMEXCアプリを使って現物または無期限先物を取引している多くのMEXCerの皆様は、しばしば市場の急変に直面します。適切なエントリーチャンスをつかむために、長時間にわたって市場を監視する必要があります。取引テクニックに精通したベテラントレーダーや先物取引の初心者にとって、これは間違いなく精神的に疲れるプロセスです。もしお使いの取引ソフトに、チャンスが来たときに速やかにエントリーできるようアラートし
学ぶ/初心者向けガイド/ユーザーガイド/価格アラートの設定方法

価格アラートの設定方法

2025/7/16MEXC
0m
共有する
#初級#先物#初心者
ビットコイン
BTC$121,501.74-0.04%


MEXCアプリを使って現物または無期限先物を取引している多くのMEXCerの皆様は、しばしば市場の急変に直面します。適切なエントリーチャンスをつかむために、長時間にわたって市場を監視する必要があります。取引テクニックに精通したベテラントレーダーや先物取引の初心者にとって、これは間違いなく精神的に疲れるプロセスです。もしお使いの取引ソフトに、チャンスが来たときに速やかにエントリーできるようアラートしてくれるだけでなく、市場が停滞したり、コンソリデーションの状態にある時には他のことに集中できるような機能があれば、間違いなく取引プロセスの効率を高めることができます。この機能は、「価格アラート」として知られています。今日は、MEXCアプリの「価格アラート」機能の使い方を学びましょう。

価格アラートとは？


価格アラートは、MEXCアプリの現物・先物取引ページにある通知機能です。価格アラートを利用するロジックは以下の通りです： 価格アラートのトリガー条件を設定することで、価格があらかじめ設定された条件に達すると、MEXCアプリはアプリ内通知とプッシュ通知の両方で現在の価格水準をユーザー様に通知し、価格アラートを配信します。

トリガー条件


価格アラートを利用する際には、様々なトリガー条件を設定する必要があります。価格が異なる条件をトリガーすると、MEXCer様に通知が送信されます。しかし、異なるトリガー条件は異なる取引シナリオに適しています。これらのトリガー条件を使用するロジックと適用可能な取引シナリオを理解する必要があります。

現物取引


MEXCの現物取引では、価格アラートページを開くと、トリガー条件は1つしかありません。

価格設定


このタイプのトリガー条件を使用する場合、特定の取引ペアの市場価格が特定の価格レベルに達したかどうかを監視することを意味します。したがって、このインターフェースでは、トリガー条件として正確な価格を設定する必要があります。この時点で、一部のトレーダーは現在の価格レベルに基づいて市場に参入することを選択するかもしれません。


BTC/USDTを取引する際、31,000 USDTの価格アラートを設定するとします。その時点でBTC/USDTの市場価格が30,000 USDTの場合、該当する取引ペアが31,000 USDTに達すると、価格アラート通知を受け取ります。

先物取引


MEXC先物取引では、価格アラートページにアクセスすると、合計6つのトリガー条件が表示されます：

  • 価格上昇

  • 価格下落
　
  • 24時間内上昇

  • 24時間内下落

  • 5分内上昇

  • 5分内下落

1. 価格上昇/下落


この2つのトリガー条件のいずれかを使用する場合、特定の取引ペアの市場価格が特定の価格水準に達したかどうかを監視していることを意味します。したがって、このページでは、トリガー条件として、正確な価格を設定する必要があります。この時点で、トレーダーによっては、現在の市場価格を基準に価格へのエントリーを選択するかもしれません。


BTC/USDT無期限先物を取引する際、[価格上昇] を31,000USDTに設定するとします。BTC/USDT無期限先物の市場価格が30,000USDTの場合、BTC/USDT無期限先物の市場価格が31,000USDTに達すると、アラートが表示されます。


2. 24時間内上昇 / 下落


これら2つのトリガー条件のいずれかを使用する場合、特定の取引ペアのボラティリティレベルを観察していることを意味します。さらに、これら2つのトリガー条件は、期間、特に24時間の概念を導入しているため、24時間の変動範囲内でトリガーされた条件に基づいています。まとめると、このトリガー条件を設定する際には、特定のパーセンテージ値を設定する必要があります。


BTC/USDT無期限先物を取引する場合、[24時間内上昇] のパーセンテージ値を10%に設定するとします。BTC/USDT無期限先物の市場価格が30,000 USDTの場合、BTC/USDT無期限先物の市場価格が24時間以内に33,000 USDTに達すると、価格アラートを受信します。

3. 5分内上昇 / 下落


上記と同様に、これら2つのトリガー条件のいずれかを使用する場合、特定の取引ペアのボラティリティレベルを観察していることを意味します。ただし、このトリガー条件には 5 分間という期間があり、これは 24 時間よりもかなり短くなります。同様に、この条件は5分間の変動幅に基づいています。したがって、このトリガー条件を設定する際には、特定のパーセンテージ値を設定する必要があります。


BTC/USDT無期限先物を取引する場合、[5分内上昇]のパーセンテージ値を10%に設定するとします。BTC/USDT無期限先物の市場価格が30,000 USDTの場合、BTC/USDT無期限先物の市場価格が5分以内に33,000 USDTに達すると価格アラートを受信します。

価格アラートの設定方法


現物取引の価格アラート設定


1. MEXCアプリを起動し、トップページの[取引]をタップします。




3. 取引ペアを選択します。



4. アラート価格を設定し、[アラートを設定]をタップします。



現物ペアの市場価格がアラート条件となった場合


アラート価格が設定されると、アプリ内でアラート価格が通知されます。詳しくは、ホームページの [受信トレイ] をご覧ください。



価格アラート条件を削除したい場合

　
価格アラート条件が誤って設定されてしまい、削除して再設定したい場合は、ゴミ箱型のアイコンをタップしてください。


先物取引の価格アラート設定


1. MEXCアプリを起動し、トップページの[先物取引]をタップします。



2. [...]-[リマインダー]をタップし、価格アラート画面に入ります。



3. [アラートを追加する]をタップし、取引ペアを選択します。



4. [アラートタイプ]を選択します。



[価格上昇/下落]を選択した場合


  • [価格上昇]を例にすると、設定値（ここでは30,000USDT）を入力し、[アラートを設定する]をタップします。

  • 設定が完了すると、[アラートの作成に成功しました]というメッセージが表示されます。


[24時間内上昇/下落]を選択した場合


  • [24時間内上昇]を例にすると、設定値（ここでは10％）を設定したら、[アラートを設定する]をタップしてください。

  • 設定が完了すると、[アラートの作成に成功しました]というメッセージが表示されます。


[5分内上昇/下落]を選択した場合


  • [5分内上昇]を例にすると、設定値（ここでは10％）を設定したら、[アラートを設定する]をタップしてください。

  • 設定が完了すると、[アラートの作成に成功しました]というメッセージが表示されます。


先物取引ペアの公正価格が価格アラートを発動した場合


価格アラート条件が成立した場合、アプリ内で通知されるほか、モバイル端末にも通知されます。詳しくは、ホームページの[受信トレイ] をご覧ください。


価格アラート条件を削除したい場合


特定の価格アラートの条件が誤って設定されていると思われ、削除して再設定したい場合： 例えば、[5分内上昇] の条件を削除する場合、ゴミ箱型のアイコンをタップし、[ヒント]ポップアップの[削除]をタップします。


まとめ


「価格アラート」は、様々な取引シーンで活用できる非常に実用的な取引補助ツールです。MEXCアプリの先物取引セクションで、価格アラートを設定することにより、オープン価格、ポジションオープン、利益確定、損切りなどの目標を達成することができます。価格アラートには6つの種類があり、特定のニーズに基づいて臨機応変に使い分けることができます。例えば、特定の価格水準が気になる場合は、[価格上昇/下落] の条件が適しているかもしれません。日中または短期的な変動幅に注目している場合は、[24時間内上昇/下落] や [5分内上昇/下落] の条件の方が適しているかもしれません。前者は市場価格が設定された価格に達した時に価格アラートをトリガーし、後者は指定された時間内に市場価格が設定された価格に達しなければ価格アラートを受け取ることができません。

注意事項


  • 現在、価格アラートはウェブではご利用いただけません。

  • モバイル端末でのプッシュ通知は、ネットワークの問題により失敗する可能性があります。常に安定したインターネット接続を確保してください。

  • 通知のタイミングは、携帯電話の機種やOSの影響を受け、遅延する可能性があります。そのため、リスク管理には十分ご注意ください。また、MEXCアプリがモバイル端末のバックグラウンドで実行され、通知が有効になっていることを確認してください。

リスク警告：取引にはリスクが伴い、投資は慎重に行う必要があります。本コンテンツは投資アドバイスではありません。個人の投資目的、財務状況、リスク許容度に基づいて投資判断を行ってください。

人気記事

Solanaでミームコインを作成する方法？完全初心者ガイド

Solanaでミームコインを作成する方法？完全初心者ガイド

暗号通貨の世界は、インターネットのジョークを数百万ドル相当の正当なデジタル資産に変えるミームコインの爆発的な成長を目撃しています。Solanaでミームコインを作成する方法を知りたい方は、正しい場所に来ました。この包括的なガイドでは、初期コンセプトからローンチ後のマーケティング戦略まで、Solanaブロックチェーンで独自のミームコインをローンチするすべてのステップをご案内します。楽しみのためでも真剣

Solanaステーキングの仕組みとは？完全なSOLステーキングガイド

Solanaステーキングの仕組みとは？完全なSOLステーキングガイド

Solanaステーキングは、暗号資産保有者に受動的収入を得る簡単な方法を提供すると同時に、業界最速のブロックチェーンの1つをサポートします。この包括的なガイドでは、基本的なメカニズムの理解からリターンの最大化まで、SOLトークンのステーキングについて知っておくべきすべてを説明します。暗号資産初心者でも、Solana保有資産を活用したい方でも、ステーキング報酬の仕組み、期待される年間利回り、信頼でき

先物取引におけるワンウェイモードとヘッジモードとは？

先物取引におけるワンウェイモードとヘッジモードとは？

MEXCで先物取引を行う際に、しばしば見落とされがちな重要な設定のひとつにポジションモードがあります。これは、同じ先物ペアでロングとショートの両方を同時に保有できるかどうかを決定するものです。MEXCはトレーダーに2つの選択肢を提供しています：ワンウェイモードと ヘッジモード。この2つのモードの基本的な違いを理解し、自身の戦略に合った方を選択することは、効果的なリスク管理やより複雑な取引アプローチ

MEXC先物デモ取引：リスクなしで取引スキルを向上

MEXC先物デモ取引：リスクなしで取引スキルを向上

暗号資産先物取引では、スキルや戦略を磨くために実際の資金を犠牲にすることが多くあります。多くの初心者は十分な準備をせずに実際の市場に参入し、注文ミスや不十分な戦略によって大きな損失を被ります。これに対応するため、MEXCは実際の市場環境を忠実に再現した包括的な先物デモ取引環境を提供しています。トレーダーはリスクなしで練習でき、取引スキルを磨き、戦略をテストし、実際の取引に自信を持って移行するための

関連記事

先物取引におけるワンウェイモードとヘッジモードとは？

先物取引におけるワンウェイモードとヘッジモードとは？

MEXCで先物取引を行う際に、しばしば見落とされがちな重要な設定のひとつにポジションモードがあります。これは、同じ先物ペアでロングとショートの両方を同時に保有できるかどうかを決定するものです。MEXCはトレーダーに2つの選択肢を提供しています：ワンウェイモードと ヘッジモード。この2つのモードの基本的な違いを理解し、自身の戦略に合った方を選択することは、効果的なリスク管理やより複雑な取引アプローチ

MEXC先物デモ取引：リスクなしで取引スキルを向上

MEXC先物デモ取引：リスクなしで取引スキルを向上

暗号資産先物取引では、スキルや戦略を磨くために実際の資金を犠牲にすることが多くあります。多くの初心者は十分な準備をせずに実際の市場に参入し、注文ミスや不十分な戦略によって大きな損失を被ります。これに対応するため、MEXCは実際の市場環境を忠実に再現した包括的な先物デモ取引環境を提供しています。トレーダーはリスクなしで練習でき、取引スキルを磨き、戦略をテストし、実際の取引に自信を持って移行するための

先物取引における利確と損切りの完全ガイド：初心者のための必須リスク管理と実践的ヒント

先物取引における利確と損切りの完全ガイド：初心者のための必須リスク管理と実践的ヒント

暗号資産市場では価格変動が非常に激しく、利益や損失が瞬時に生じる可能性があります。先物取引を行うトレーダーにとって、利確注文と損切り注文はリスク管理に欠かせないツールであると同時に、取引成功率を高め、感情に左右されない判断を行うための重要な手段となります。*BTN-先物取引の旅を始めよう&BTNURL&#61;https://www.mexc.com/ja-JP/futures/BTC_USDT*

利益最大化か強制決済か：資本効率を極限まで引き出す先物レバレッジ取引の核心

利益最大化か強制決済か：資本効率を極限まで引き出す先物レバレッジ取引の核心

暗号資産およびデリバティブ市場において、先物取引のレバレッジは非常に強力である反面、高リスクな取引手段です。比較的少額の資金で大きなポジションを保有できるため、利益を大きく増幅できる一方で、損失も同様に拡大し、最悪の場合は全額が強制決済される可能性があります。本ガイドでは、レバレッジ取引の仕組み、その利点と内在するリスク、実際の活用シナリオ、そして実証済みのリスクコントロール戦略について正確かつ詳

MEXCに新規登録
新規登録 ＆ 最大 10,000 USDT 先物ボーナス を獲得