アドレスの乗っ取りを防ぐ方法

2025/7/16
概要：被害者が非公式のソフトで暗号資産の受取先アドレスを送信したり、暗号資産の受取先アドレスをローカル上でコピー＆ペーストして、コピー前とコピー後のアドレスが矛盾している場合、このような状況をアドレスの乗っ取りと呼んでいます。

アドレスの乗っ取りを未然に防ぐにはどうすれば良いのでしょうか？


1. 公式ソースからダウンロードした第三者チャットツールを使用し、第三者プラットフォームでクラック版(無料体験版を不正改変することで、永続的に無料で使えるようにしたもの)、XX特定言語版などをダウンロードしないようにしてください。

2. すべての種類のブラウザを使用する場合、第三者プラグインは慎重にインストールし、公式ではないマーケットから信頼性の低いプラグインをインストールしないようにしてください。

3. 端末のOS（iOS/Android/Windows/macOS）のタイムリーなバージョンアップ、セキュリティパッチのタイムリーなインストール、ブラウザのタイムリーなバージョンアップ、ウイルス対策ソフトの導入、日々のスキャンやウイルス対策作業などを行うようにしてください。

アドレスが乗っ取られていることを確認する方法：


1. チャットソフトで、友人にアドレスを送信し、友人の端末で受信したアドレスと比較し、一致していない場合は乗っ取られていることになります。

2. 取引所から出金する際、ブラウザで二次アドレスの確認が行われます。 確認したアドレスがターゲットアドレスと同じかどうか確認してください、もし同じでなければブラウザが乗っ取られています。 また、検索エンジンにテスト出金アドレスを入力し、検索をクリックし、検索ページの検索されている言葉がテスト出金アドレスと同じ表記であるかを確認し、もし同じでなければ、ブラウザインタフェースが乗っ取られていることを確認することができます。

3. お使いのOSで、テスト用アドレスのコピーを作成し、メモ帳などにコピーして、コピーしたアドレスとターゲットアドレスを比較し、同じでなければ、クリップボードが乗っ取られています。

アドレスが乗っ取られた場合の対処法：


1. 第三者製のチャットソフトによってアカウントが乗っ取られていると判断した場合は、アンインストールし、公式のソースからダウンロードしてください。

2. ブラウザの乗っ取り問題だけだと判断した場合は、ブラウザに悪意のあるプラグインが入っているか、公式ではないブラウザをダウンロードした可能性が高いので、公式のソースからブラウザをダウンロードした場合は、安全かどうかわからないプラグインはアンインストールするか、わからない場合はすべてアンインストールするようにお願いします。 正規のブラウザでない場合は、ブラウザをアンインストールして、公式のソースからダウンロードしてください。

3. アドレスをコピー＆ペーストすると端末が乗っ取られる場合は、端末にウイルスソフトが入っている可能性が高いです。

4. 上記で解決しない場合は、システムの再インストールが必要です。システムの再インストールを行うと、すべてのデータが失われますので、慎重に作業を進め、オフラインの公式アフターセールスポイントでシステムの再インストールを行うことをお勧めします。


