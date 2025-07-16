現物注文のパラメーター変更方法





現物取引では、指値注文のパラメーター、すなわち価格と注文数量を変更することができます。注文パラメーターを変更すると、元の注文はキャンセルされ、システムは新しい注文を生成します。現在、この機能は現物取引の指値注文にのみ適用されます。









1. 現物取引ページの下部に「現在の注文」の欄があります。変更したい注文のペンシル型アイコンをクリックします。









2. ポップアップウィンドウに新しい価格と数量を入力し、[確認]をクリックします。













1. MEXCアプリのホームページで[取引]をタップし、下部の「現在の注文」の欄に移動します。変更したい注文の隣にあるペンシル型アイコンをタップします。













2. ポップアップウィンドウに新しい価格と数量を入力し、[確認]をタップします。