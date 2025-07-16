コピートレードとは、経験豊富なトレーダーの取引をすべて複製する投資手法です。優れたトレーダーを選ぶことがユーザー様の戦略の成功において非常に重要です。 1. トレーダーの適合性を評価する方法 1.1 過去のパフォーマンスを確認する トレーダーの過去のパフォーマンスを評価する際には、短期的な高い収益だけに注目するのではなく、長期的な安定した収益も同様に重要です。短期的な収益は運に左右される可能性があコピートレードとは、経験豊富なトレーダーの取引をすべて複製する投資手法です。優れたトレーダーを選ぶことがユーザー様の戦略の成功において非常に重要です。 1. トレーダーの適合性を評価する方法 1.1 過去のパフォーマンスを確認する トレーダーの過去のパフォーマンスを評価する際には、短期的な高い収益だけに注目するのではなく、長期的な安定した収益も同様に重要です。短期的な収益は運に左右される可能性があ
学ぶ/初心者向けガイド/コピートレード/コピートレードでのトレーダーの選び方

コピートレードでのトレーダーの選び方

2025/7/16MEXC
0m
共有する
#初級#先物#初心者

コピートレードとは、経験豊富なトレーダーの取引をすべて複製する投資手法です。優れたトレーダーを選ぶことがユーザー様の戦略の成功において非常に重要です。

1. トレーダーの適合性を評価する方法


1.1 過去のパフォーマンスを確認する


トレーダーの過去のパフォーマンスを評価する際には、短期的な高い収益だけに注目するのではなく、長期的な安定した収益も同様に重要です。短期的な収益は運に左右される可能性がある一方で、長期的に安定した収益はより信頼性の高い指標となります。

1.2 取引スタイルを分析する


[トレーダーの詳細]ページでは、取引頻度損益率などの主要データを分析し、トレーダーのスタイルがユーザー様の投資嗜好に合うかを判断することができます。


取引頻度：選択した期間内の1週間あたりの平均取引数です。 短期間に高頻度の取引を好むトレーダーもいれば、中長期的な戦略に重点を置くトレーダーもいます。 ユーザー様のリスク許容度に合った取引スタイルをお選びください。

損益率：総損失に対する総利益の割合です。高い勝率が必ずしも高い利益を保証するわけではありません。利益と損失の大きさも考慮する必要があります。トレーダーの利益が小さく、損失が大きい場合、勝率が良くても、パフォーマンスが低い可能性があります。

注記：勝率 = 損益がプラスの決済注文数 / 決済注文総数 × 100%

1.3 ランキングおよび指標の確認


MEXCでは、トレーダー向けの多角的なランキング指標を提供しており、これにはROI、勝率、損益率、フォロワー数などが含まれます。一般的に、フォロワー数の多いトレーダーは、投資家からより信頼されている傾向にあります。また、新しいトレーダーを発見したり、ウォッチリストに追加したトレーダーをすべて表示することもできます。


トレーダーの過去のパフォーマンスは将来のリターンを保証するものではないことを忘れないでください。そのため、コピートレードの資金を慎重に配分し、利確と損切りの指値注文を設定して、資産の変動性を効果的に管理することをお勧めします。

2. MEXCでトレーダーを選ぶ方法：ステップバイステップガイド


トレーダーを選択する方法は、ウェブサイトとアプリの両方のプラットフォームで共通しています。ここでは、ウェブサイトを例に説明します。

ステップ1：ウェブ上でアカウントにログインし、[先物取引]-[コピートレード に移動します。


ステップ 2：トップトレーダー/全てのトレーダーまでスクロールします。最高投資収益率、最高損益額、最もフォロワーが多い、新しいトレーダーなどの基準で分類されたトレーダーを見ることもできます。


ステップ3：トレーダーカードでは、ROI損益勝率取引ペア取引頻度利益分配率フォロワー数などの主要な情報を確認できます。

ヒント：トレーダーカードの右上にある☆ボタンをクリックすると、そのトレーダーをウォッチリストに追加できます。


ステップ 4：トレーダーカードをクリックすると、トレーダーの詳細ページが表示され、トレーダーのパフォーマンス累計損益日々の取引パフォーマンスフォロワーの損益先物の優先順位取引ペア保有期間などの詳細情報を確認できます。

さらに、リードトレード統計をクリックすると、トレーダーの現在および過去の取引の詳細を確認できます。


トレーダーの成績比較：トレーダーの詳細ページの右上にあるVSボタンをクリックすると、トレーダーのパフォーマンス比較ページにアクセスできます。

ここでは、興味のある複数のトレーダーを追加し、基本情報および取引統計に基づいて比較することができます。また、最高のパフォーマンスをハイライトオプションにチェックを入れると、比較チャート内で最もパフォーマンスの高いデータが強調表示され、情報を直感的に分析しやすくなります。


ステップ 5選択したトレーダーのカード上でコピートレードをクリックして、コピートレードのパラメータを設定し、コピートレードを開始します。コピートレード金額アカウントの損切りを入力します。さらに詳細な設定を希望する場合は、その他の設定をクリックしてください。

選択したトレーダーがフォロワー数の上限に達している場合、コピートレードをクリックして受付枠のリマインダーを有効にします。有効にすると、プッシュ通知およびプラットフォーム通知で通知されます。

詳細については、「MEXCコピートレードのチュートリアル（ウェブ）」および「MEXCコピートレードのチュートリアル（アプリ）」をご参照ください。

免責事項：本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。


人気記事

Solanaでミームコインを作成する方法？完全初心者ガイド

Solanaでミームコインを作成する方法？完全初心者ガイド

暗号通貨の世界は、インターネットのジョークを数百万ドル相当の正当なデジタル資産に変えるミームコインの爆発的な成長を目撃しています。Solanaでミームコインを作成する方法を知りたい方は、正しい場所に来ました。この包括的なガイドでは、初期コンセプトからローンチ後のマーケティング戦略まで、Solanaブロックチェーンで独自のミームコインをローンチするすべてのステップをご案内します。楽しみのためでも真剣

Solanaステーキングの仕組みとは？完全なSOLステーキングガイド

Solanaステーキングの仕組みとは？完全なSOLステーキングガイド

Solanaステーキングは、暗号資産保有者に受動的収入を得る簡単な方法を提供すると同時に、業界最速のブロックチェーンの1つをサポートします。この包括的なガイドでは、基本的なメカニズムの理解からリターンの最大化まで、SOLトークンのステーキングについて知っておくべきすべてを説明します。暗号資産初心者でも、Solana保有資産を活用したい方でも、ステーキング報酬の仕組み、期待される年間利回り、信頼でき

先物取引におけるワンウェイモードとヘッジモードとは？

先物取引におけるワンウェイモードとヘッジモードとは？

MEXCで先物取引を行う際に、しばしば見落とされがちな重要な設定のひとつにポジションモードがあります。これは、同じ先物ペアでロングとショートの両方を同時に保有できるかどうかを決定するものです。MEXCはトレーダーに2つの選択肢を提供しています：ワンウェイモードと ヘッジモード。この2つのモードの基本的な違いを理解し、自身の戦略に合った方を選択することは、効果的なリスク管理やより複雑な取引アプローチ

MEXC先物デモ取引：リスクなしで取引スキルを向上

MEXC先物デモ取引：リスクなしで取引スキルを向上

暗号資産先物取引では、スキルや戦略を磨くために実際の資金を犠牲にすることが多くあります。多くの初心者は十分な準備をせずに実際の市場に参入し、注文ミスや不十分な戦略によって大きな損失を被ります。これに対応するため、MEXCは実際の市場環境を忠実に再現した包括的な先物デモ取引環境を提供しています。トレーダーはリスクなしで練習でき、取引スキルを磨き、戦略をテストし、実際の取引に自信を持って移行するための

関連記事

先物取引におけるワンウェイモードとヘッジモードとは？

先物取引におけるワンウェイモードとヘッジモードとは？

MEXCで先物取引を行う際に、しばしば見落とされがちな重要な設定のひとつにポジションモードがあります。これは、同じ先物ペアでロングとショートの両方を同時に保有できるかどうかを決定するものです。MEXCはトレーダーに2つの選択肢を提供しています：ワンウェイモードと ヘッジモード。この2つのモードの基本的な違いを理解し、自身の戦略に合った方を選択することは、効果的なリスク管理やより複雑な取引アプローチ

MEXC先物デモ取引：リスクなしで取引スキルを向上

MEXC先物デモ取引：リスクなしで取引スキルを向上

暗号資産先物取引では、スキルや戦略を磨くために実際の資金を犠牲にすることが多くあります。多くの初心者は十分な準備をせずに実際の市場に参入し、注文ミスや不十分な戦略によって大きな損失を被ります。これに対応するため、MEXCは実際の市場環境を忠実に再現した包括的な先物デモ取引環境を提供しています。トレーダーはリスクなしで練習でき、取引スキルを磨き、戦略をテストし、実際の取引に自信を持って移行するための

先物取引における利確と損切りの完全ガイド：初心者のための必須リスク管理と実践的ヒント

先物取引における利確と損切りの完全ガイド：初心者のための必須リスク管理と実践的ヒント

暗号資産市場では価格変動が非常に激しく、利益や損失が瞬時に生じる可能性があります。先物取引を行うトレーダーにとって、利確注文と損切り注文はリスク管理に欠かせないツールであると同時に、取引成功率を高め、感情に左右されない判断を行うための重要な手段となります。*BTN-先物取引の旅を始めよう&BTNURL&#61;https://www.mexc.com/ja-JP/futures/BTC_USDT*

利益最大化か強制決済か：資本効率を極限まで引き出す先物レバレッジ取引の核心

利益最大化か強制決済か：資本効率を極限まで引き出す先物レバレッジ取引の核心

暗号資産およびデリバティブ市場において、先物取引のレバレッジは非常に強力である反面、高リスクな取引手段です。比較的少額の資金で大きなポジションを保有できるため、利益を大きく増幅できる一方で、損失も同様に拡大し、最悪の場合は全額が強制決済される可能性があります。本ガイドでは、レバレッジ取引の仕組み、その利点と内在するリスク、実際の活用シナリオ、そして実証済みのリスクコントロール戦略について正確かつ詳

MEXCに新規登録
新規登録 ＆ 最大 10,000 USDT 先物ボーナス を獲得