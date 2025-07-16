コピートレードでのトレーダーの選び方





コピートレードとは、経験豊富なトレーダーの取引をすべて複製する投資手法です。優れたトレーダーを選ぶことがユーザー様の戦略の成功において非常に重要です。













トレーダーの過去のパフォーマンスを評価する際には、短期的な高い収益だけに注目するのではなく、長期的な安定した収益も同様に重要です。短期的な収益は運に左右される可能性がある一方で、長期的に安定した収益はより信頼性の高い指標となります。









[トレーダーの詳細]ページでは、取引頻度や損益率などの主要データを分析し、トレーダーのスタイルがユーザー様の投資嗜好に合うかを判断することができます。









取引頻度：選択した期間内の1週間あたりの平均取引数です。 短期間に高頻度の取引を好むトレーダーもいれば、中長期的な戦略に重点を置くトレーダーもいます。 ユーザー様のリスク許容度に合った取引スタイルをお選びください。





損益率：総損失に対する総利益の割合です。高い勝率が必ずしも高い利益を保証するわけではありません。利益と損失の大きさも考慮する必要があります。トレーダーの利益が小さく、損失が大きい場合、勝率が良くても、パフォーマンスが低い可能性があります。





注記：勝率 = 損益がプラスの決済注文数 / 決済注文総数 × 100%









MEXCでは、トレーダー向けの多角的なランキング指標を提供しており、これにはROI、勝率、損益率、フォロワー数などが含まれます。一般的に、フォロワー数の多いトレーダーは、投資家からより信頼されている傾向にあります。また、新しいトレーダーを発見したり、ウォッチリストに追加したトレーダーをすべて表示することもできます。









トレーダーの過去のパフォーマンスは将来のリターンを保証するものではないことを忘れないでください。そのため、コピートレードの資金を慎重に配分し、利確と損切りの指値注文を設定して、資産の変動性を効果的に管理することをお勧めします。









トレーダーを選択する方法は、ウェブサイトとアプリの両方のプラットフォームで共通しています。ここでは、ウェブサイトを例に説明します。





ステップ1：ウェブ上でアカウントにログインし、[先物取引]-[コピートレード に移動します。









ステップ 2：トップトレーダー/全てのトレーダーまでスクロールします。最高投資収益率、最高損益額、最もフォロワーが多い、新しいトレーダーなどの基準で分類されたトレーダーを見ることもできます。









ステップ3：トレーダーカードでは、ROI、損益、勝率、取引ペア、取引頻度、利益分配率、フォロワー数などの主要な情報を確認できます。





ヒント：トレーダーカードの右上にある☆ボタンをクリックすると、そのトレーダーをウォッチリストに追加できます。









ステップ 4：トレーダーカードをクリックすると、トレーダーの詳細ページが表示され、トレーダーのパフォーマンス、累計損益、日々の取引パフォーマンス、フォロワーの損益、先物の優先順位、取引ペア、保有期間などの詳細情報を確認できます。





さらに、リードトレード統計をクリックすると、トレーダーの現在および過去の取引の詳細を確認できます。









トレーダーの成績比較：トレーダーの詳細ページの右上にあるVSボタンをクリックすると、トレーダーのパフォーマンス比較ページにアクセスできます。





ここでは、興味のある複数のトレーダーを追加し、基本情報および取引統計に基づいて比較することができます。また、最高のパフォーマンスをハイライトオプションにチェックを入れると、比較チャート内で最もパフォーマンスの高いデータが強調表示され、情報を直感的に分析しやすくなります。









ステップ 5：選択したトレーダーのカード上でコピートレードをクリックして、コピートレードのパラメータを設定し、コピートレードを開始します。コピートレード金額とアカウントの損切りを入力します。さらに詳細な設定を希望する場合は、その他の設定をクリックしてください。





選択したトレーダーがフォロワー数の上限に達している場合、コピートレードをクリックして受付枠のリマインダーを有効にします。有効にすると、プッシュ通知およびプラットフォーム通知で通知されます。









免責事項：本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。