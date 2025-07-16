MEXCでのブロック確認数の確認方法













簡単に言うと、どんな暗号資産が取引されたときも、その取引データは「データブロック」、または「ブロック」にパッケージ化されます。このブロックがメインチェーンに提出されると、取引は暫定的に確認されます。この確認プロセスが「ブロック確認」と呼ばれます。









ブロックがメインチェーンに提出されるたびに、取引データが一度確認されます。ブロック確認数とは、取引データが何回確認されたかを示す回数です。





例えば、





暗号資産の取引データを含むブロックは前のブロックの情報を引き継ぎます。したがって、確認された各ブロックも前のブロックの情報を引き継ぎ、後続のブロックも前のブロックの内容を引き継ぐ必要があります。通常、ブロック1の次のブロックはブロック2と呼ばれ、その次はブロック3、と続きます。この全体の確認プロセスを「ブロック確認」と呼び、確認されたブロックの数を「ブロック確認数」と呼びます。全てのブロックが確認されると取引が完了します。一般的に、「ブロック確認数」が高いほど、データ改ざんの可能性が低くなり、データセキュリティのレベルが高まります。









特定の暗号資産の入金に対するブロック確認の数を確認したい場合は、公式ウェブサイトのホームページで以下の手順を実行します。





ステップ1：[ウォレット] をクリックし、次に [入金] をクリックします。























注：

ERC20ネットワーク上でUSDTを入金または振替する場合、確認には96ブロック、つまり96のネットワーク確認が必要です。





















































ここで、ブロック確認に対応する数（ここでは「ネットワーク確認」と表示）を右側の画像で確認することができます。





