Fragmetric (FRAG)：ソラナ上のモジュール型資産管理およびリステーキングインフラ









Fragmetricは、ソラナネットワーク上に構築されたモジュール型の資産管理プロトコルです。その使命は、SOLや主要なリキッドステーキングトークン (LST) を含むさまざまな種類のステーキング資産に対して、統一された流動性管理、報酬集約、およびモジュール型のガバナンス支援を提供することです。





このプロトコルは、2つの主要要素を中心に構成されています：





FRAG-22標準：Solana Token Extensionsに基づく資産管理フレームワークで、マルチアセットマッピングとモジュール型制御を実現します。

Frag Assets (例：fragSOL、fragJTO)：ユーザーがステーキング資産を預けることで受け取る代表トークン。これらのトークンは流動性があり、組み合わせ可能であり、自動的な利回りの再分配に対応しています。





Fragmetricは、標準化された資産フレームワークと自動化された報酬モデルを通じて、ステーキングにおける資本効率の向上、運用複雑性の軽減、DeFiにおける次世代の資産連携のための基盤インフラの提供を目指しています。









2.1 多様なステーキング資産への対応









ステーキング後、ユーザーはステーキングしたポジションに相当するfrag資産（fragSOLなど）を受け取ります。これらのfrag資産は流動性があり、DeFiプロトコルでの取引、追加のステーキング、その他の収益を生み出す活動に使用することができます。





2.2 多様化された収益源





複数の収益源を統合することで、frag資産は保有者に複利収益の可能性を提供します。その主な収益源は以下の通りです：





PoSバリデーター報酬：従来のステーキングブロック報酬

MEV（最大抽出可能価値）収益：Jitoネットワークを介したMEV機会の統合

モジュール型ネットワークサービスインセンティブ (AVS)：Switchboard (オラクル) やPing Network (ノードインフラ) などの分散型サービスへの参加による報酬





2.3 FRAG-22モジュール型資産標準





FRAG-22 は、Fragmetricがソラナ上に導入したネイティブ資産標準で、Token Extensionsを使用して構築されており、以下の主な機能があります：





統一された資産表現：さまざまなステーキング資産をFrag資産にマッピングし、ポートフォリオ管理や統合を簡素化

プログラム可能な制御モジュール：転送フックを介して、送金・報酬およびパラメータの動的な管理を実現

報酬の自動追跡＆分配：従来の LST報酬システムにおける不整合を解消し、精度と公平性を向上

DeFi対応の構成可能性：標準化された資産モデルにより、DeFiプロトコル間の互換性と統合性を強化





2.4 セキュリティアーキテクチャと監査





Fragmetricの重要な構成要素はすべて、Certoraおよび Quantstampによる監査と検証を受けています。これには、報酬分配システム、コントラクトの権限制御、モジュール間の資産ルーティングインフラなどが含まれ、堅牢なプロトコルセキュリティと透明性の高い資産管理を保証しています。









FRAG は、Fragmetricプロトコルのネイティブガバナンストークンであり、総供給量は10億枚に固定されています。一度きりの初期発行であり、今後新たにトークンが発行される予定はありません。FRAGトークン保有者は、そのコアなガバナンスの役割に加え、FRAGをステーキングしてプロトコルの提案や投票に参加することができます。また、このトークンはエコシステム内で重要なインセンティブ機能も果たしています。FRAGをステーキングすると、エアドロップスコア（Fポイント）へのアクセス権が得られ、報酬の倍率ブーストが発生します。将来的には、FRAGは、モジュール開発者、ネットワーク参加者、および新しいActively Validated Services (AVS) の統合を奨励するためにも使用され、システム全体の価値と調整の中心的な原動力となるトークンとしての位置付けが確立される予定です。トークンの割り当てとロック解除の概要は、以下の通りです：





カテゴリー 割り当て ベスティングスケジュール コア貢献者 20% 1年間のクリフ + 2年間の線形ベスティング 初期投資家 22% 10%の初期リリース、残りは1年間のクリフ + 2年間のベスティング 財団 13% 4年間の線形ベスティング（四半期ごと） コミュニティ＆エコシステム開発 30% 1/3を初期リリース、残りは4年間でロックアップ解除 エアドロップ 15% 段階的にリリースし、シーズン1で1.8%を割り当て













Fragmetric の最初のエアドロップイベント（シーズン1）は、2025年6月にスナップショットが撮影され、7月2日に請求受付が開始されました。エアドロップは、fragSOLやfragJTOなどの資産保有者を含む、アクティブなコミュニティメンバーに配布されました。このエアドロップは、FRAGトークンの初期配布における大きなマイルストーンとなっただけでなく、幅広いユーザーの参加を促進し、コミュニティのエンゲージメントを強化し、分散型ガバナンスの基盤を築くことを目的としたものでした。





同時に、FRAGトークンは2025年7月1日、MEXCを含む複数の取引所で正式に上場されました。初期流通量は約2億200万枚でした。プロトコルの進化とコミュニティの関与が深まるにつれ、FRAGの有用性は、基本的なガバナンスやステーキングにとどまらず、より幅広いエコシステムインセンティブやプロトコル間のコラボレーションにまで拡大することが期待されています。













Fragmetricは、FRAG-22規格とマルチアセットリステーキングモデルを通じて、資産効率、モジュール型ガバナンス、クロスイールド統合のための包括的なソリューションを提供しています。その革新性は、標準化および自動化されたメカニズムを用いて、資産の流動性と複合利回りのバランスを取ることにあります。Fragmetricは今後、より幅広いLST（リキッドステーキングトークン）およびAVS（アクティブバリデーションサービス）のサポートを拡大し、より広範なモジュール型開発者ネットワークと統合し、ソラナおよびマルチチェーンエコシステム全体にサービスを提供する、協調的な資産インフラを構築することを目指しています。





技術革新と現実世界における実用性を組み合わせたプロジェクトとして、Fragmetricはステーキング金融分野において明確な構造的優位性と長期的な可能性を秘めており、注目に値するプロジェクトです。









