オンチェーン資産管理およびリステーキング（Restaking）がDeFiエコシステムの中核としてますます重要になる中、Fragmetricは、ソラナネットワーク上で高度にモジュール化され、構成可能なソリューションを先駆けて提供しています。FRAG-22資産規格とマルチアセット型リキッドステーキングモデルを導入することで、Fragmetricは統一されたステーキング体験と効率的な収益分配メカニズムをオンチェーン資産管理およびリステーキング（Restaking）がDeFiエコシステムの中核としてますます重要になる中、Fragmetricは、ソラナネットワーク上で高度にモジュール化され、構成可能なソリューションを先駆けて提供しています。FRAG-22資産規格とマルチアセット型リキッドステーキングモデルを導入することで、Fragmetricは統一されたステーキング体験と効率的な収益分配メカニズムを
学ぶ/人気トークンゾーン/プロジェクト紹介/Fragmetric ...リステーキングインフラ

Fragmetric (FRAG)：ソラナ上のモジュール型資産管理およびリステーキングインフラ

2025/7/16MEXC
0m
共有する
Fragmetric
FRAG$0.03095+0.03%
DeFi
DEFI$0.001694-1.68%
ソラナ
SOL$219.3-0.76%
TokenFi
TOKEN$0.01232+2.07%
JITO
JTO$1.55--%

オンチェーン資産管理およびリステーキング（Restaking）がDeFiエコシステムの中核としてますます重要になる中、Fragmetricは、ソラナネットワーク上で高度にモジュール化され、構成可能なソリューションを先駆けて提供しています。FRAG-22資産規格とマルチアセット型リキッドステーキングモデルを導入することで、Fragmetricは統一されたステーキング体験と効率的な収益分配メカニズムを実現し、ユーザーと開発者の双方にとって、より安全で柔軟な資産提携インフラを構築しています。

1. Fragmetricとは？


Fragmetricは、ソラナネットワーク上に構築されたモジュール型の資産管理プロトコルです。その使命は、SOLや主要なリキッドステーキングトークン (LST) を含むさまざまな種類のステーキング資産に対して、統一された流動性管理、報酬集約、およびモジュール型のガバナンス支援を提供することです。

このプロトコルは、2つの主要要素を中心に構成されています：

FRAG-22標準：Solana Token Extensionsに基づく資産管理フレームワークで、マルチアセットマッピングとモジュール型制御を実現します。
Frag Assets (例：fragSOL、fragJTO)：ユーザーがステーキング資産を預けることで受け取る代表トークン。これらのトークンは流動性があり、組み合わせ可能であり、自動的な利回りの再分配に対応しています。

Fragmetricは、標準化された資産フレームワークと自動化された報酬モデルを通じて、ステーキングにおける資本効率の向上、運用複雑性の軽減、DeFiにおける次世代の資産連携のための基盤インフラの提供を目指しています。

2. Fragmetricの商品メカニズムと主な機能


2.1 多様なステーキング資産への対応

ユーザーは、SOL（ネイティブトークン）や、JitoSOL、mSOL、bSOL、JTO などの各種LSTを含む、さまざまな資産をFragmetricにステーキングすることができます。

ステーキング後、ユーザーはステーキングしたポジションに相当するfrag資産（fragSOLなど）を受け取ります。これらのfrag資産は流動性があり、DeFiプロトコルでの取引、追加のステーキング、その他の収益を生み出す活動に使用することができます。

2.2 多様化された収益源

複数の収益源を統合することで、frag資産は保有者に複利収益の可能性を提供します。その主な収益源は以下の通りです：

PoSバリデーター報酬：従来のステーキングブロック報酬
MEV（最大抽出可能価値）収益：Jitoネットワークを介したMEV機会の統合
モジュール型ネットワークサービスインセンティブ (AVS)：Switchboard (オラクル) やPing Network (ノードインフラ) などの分散型サービスへの参加による報酬

2.3 FRAG-22モジュール型資産標準

FRAG-22 は、Fragmetricがソラナ上に導入したネイティブ資産標準で、Token Extensionsを使用して構築されており、以下の主な機能があります：

統一された資産表現：さまざまなステーキング資産をFrag資産にマッピングし、ポートフォリオ管理や統合を簡素化
プログラム可能な制御モジュール：転送フックを介して、送金・報酬およびパラメータの動的な管理を実現
報酬の自動追跡＆分配：従来の LST報酬システムにおける不整合を解消し、精度と公平性を向上
DeFi対応の構成可能性：標準化された資産モデルにより、DeFiプロトコル間の互換性と統合性を強化

2.4 セキュリティアーキテクチャと監査

Fragmetricの重要な構成要素はすべて、Certoraおよび Quantstampによる監査と検証を受けています。これには、報酬分配システム、コントラクトの権限制御、モジュール間の資産ルーティングインフラなどが含まれ、堅牢なプロトコルセキュリティと透明性の高い資産管理を保証しています。

3. Fragmetricトケノミクス


FRAGは、Fragmetricプロトコルのネイティブガバナンストークンであり、総供給量は10億枚に固定されています。一度きりの初期発行であり、今後新たにトークンが発行される予定はありません。FRAGトークン保有者は、そのコアなガバナンスの役割に加え、FRAGをステーキングしてプロトコルの提案や投票に参加することができます。また、このトークンはエコシステム内で重要なインセンティブ機能も果たしています。FRAGをステーキングすると、エアドロップスコア（Fポイント）へのアクセス権が得られ、報酬の倍率ブーストが発生します。将来的には、FRAGは、モジュール開発者、ネットワーク参加者、および新しいActively Validated Services (AVS) の統合を奨励するためにも使用され、システム全体の価値と調整の中心的な原動力となるトークンとしての位置付けが確立される予定です。トークンの割り当てとロック解除の概要は、以下の通りです：


カテゴリー
割り当て
ベスティングスケジュール
コア貢献者
20%
1年間のクリフ + 2年間の線形ベスティング
初期投資家
22%
10%の初期リリース、残りは1年間のクリフ + 2年間のベスティング
財団
13%
4年間の線形ベスティング（四半期ごと）
コミュニティ＆エコシステム開発
30%
1/3を初期リリース、残りは4年間でロックアップ解除
エアドロップ
15%
段階的にリリースし、シーズン1で1.8%を割り当て



4. エアドロップ計画および上場状況


Fragmetric の最初のエアドロップイベント（シーズン1）は、2025年6月にスナップショットが撮影され、7月2日に請求受付が開始されました。エアドロップは、fragSOLやfragJTOなどの資産保有者を含む、アクティブなコミュニティメンバーに配布されました。このエアドロップは、FRAGトークンの初期配布における大きなマイルストーンとなっただけでなく、幅広いユーザーの参加を促進し、コミュニティのエンゲージメントを強化し、分散型ガバナンスの基盤を築くことを目的としたものでした。

同時に、FRAGトークンは2025年7月1日、MEXCを含む複数の取引所で正式に上場されました。初期流通量は約2億200万枚でした。プロトコルの進化とコミュニティの関与が深まるにつれ、FRAGの有用性は、基本的なガバナンスやステーキングにとどまらず、より幅広いエコシステムインセンティブやプロトコル間のコラボレーションにまで拡大することが期待されています。

*BTN-今すぐMEXCで取引&BTNURL=https://www.mexc.com/ja-JP/*

5. MEXCでFRAGトークンを購入する方法


Fragmetricは、FRAG-22規格とマルチアセットリステーキングモデルを通じて、資産効率、モジュール型ガバナンス、クロスイールド統合のための包括的なソリューションを提供しています。その革新性は、標準化および自動化されたメカニズムを用いて、資産の流動性と複合利回りのバランスを取ることにあります。Fragmetricは今後、より幅広いLST（リキッドステーキングトークン）およびAVS（アクティブバリデーションサービス）のサポートを拡大し、より広範なモジュール型開発者ネットワークと統合し、ソラナおよびマルチチェーンエコシステム全体にサービスを提供する、協調的な資産インフラを構築することを目指しています。

技術革新と現実世界における実用性を組み合わせたプロジェクトとして、Fragmetricはステーキング金融分野において明確な構造的優位性と長期的な可能性を秘めており、注目に値するプロジェクトです。

現在、FRAGトークンはMEXCに上場しています。ユーザー様は最低水準の手数料でトークンを取引できます。以下の手順で、MEXCでFRAGを購入できます：

1）MEXCアプリまたは公式ウェブサイトにアクセスし、ログインします。
2）検索バーに「FRAG」と入力し、現物または先物取引を選択します。
3）注文タイプを選び、数量・価格などの条件を入力して取引を完了させます。


さらに、MEXC Airdrop+イベントページにアクセスして、FRAGのエアドロップイベントに参加し、255,000 FRAG & 50,000 USDTを山分けできます！

免責事項：本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。

人気記事

Solanaでミームコインを作成する方法？完全初心者ガイド

Solanaでミームコインを作成する方法？完全初心者ガイド

暗号通貨の世界は、インターネットのジョークを数百万ドル相当の正当なデジタル資産に変えるミームコインの爆発的な成長を目撃しています。Solanaでミームコインを作成する方法を知りたい方は、正しい場所に来ました。この包括的なガイドでは、初期コンセプトからローンチ後のマーケティング戦略まで、Solanaブロックチェーンで独自のミームコインをローンチするすべてのステップをご案内します。楽しみのためでも真剣

Solanaステーキングの仕組みとは？完全なSOLステーキングガイド

Solanaステーキングの仕組みとは？完全なSOLステーキングガイド

Solanaステーキングは、暗号資産保有者に受動的収入を得る簡単な方法を提供すると同時に、業界最速のブロックチェーンの1つをサポートします。この包括的なガイドでは、基本的なメカニズムの理解からリターンの最大化まで、SOLトークンのステーキングについて知っておくべきすべてを説明します。暗号資産初心者でも、Solana保有資産を活用したい方でも、ステーキング報酬の仕組み、期待される年間利回り、信頼でき

先物取引におけるワンウェイモードとヘッジモードとは？

先物取引におけるワンウェイモードとヘッジモードとは？

MEXCで先物取引を行う際に、しばしば見落とされがちな重要な設定のひとつにポジションモードがあります。これは、同じ先物ペアでロングとショートの両方を同時に保有できるかどうかを決定するものです。MEXCはトレーダーに2つの選択肢を提供しています：ワンウェイモードと ヘッジモード。この2つのモードの基本的な違いを理解し、自身の戦略に合った方を選択することは、効果的なリスク管理やより複雑な取引アプローチ

MEXC先物デモ取引：リスクなしで取引スキルを向上

MEXC先物デモ取引：リスクなしで取引スキルを向上

暗号資産先物取引では、スキルや戦略を磨くために実際の資金を犠牲にすることが多くあります。多くの初心者は十分な準備をせずに実際の市場に参入し、注文ミスや不十分な戦略によって大きな損失を被ります。これに対応するため、MEXCは実際の市場環境を忠実に再現した包括的な先物デモ取引環境を提供しています。トレーダーはリスクなしで練習でき、取引スキルを磨き、戦略をテストし、実際の取引に自信を持って移行するための

関連記事

Solanaでミームコインを作成する方法？完全初心者ガイド

Solanaでミームコインを作成する方法？完全初心者ガイド

暗号通貨の世界は、インターネットのジョークを数百万ドル相当の正当なデジタル資産に変えるミームコインの爆発的な成長を目撃しています。Solanaでミームコインを作成する方法を知りたい方は、正しい場所に来ました。この包括的なガイドでは、初期コンセプトからローンチ後のマーケティング戦略まで、Solanaブロックチェーンで独自のミームコインをローンチするすべてのステップをご案内します。楽しみのためでも真剣

Solanaステーキングの仕組みとは？完全なSOLステーキングガイド

Solanaステーキングの仕組みとは？完全なSOLステーキングガイド

Solanaステーキングは、暗号資産保有者に受動的収入を得る簡単な方法を提供すると同時に、業界最速のブロックチェーンの1つをサポートします。この包括的なガイドでは、基本的なメカニズムの理解からリターンの最大化まで、SOLトークンのステーキングについて知っておくべきすべてを説明します。暗号資産初心者でも、Solana保有資産を活用したい方でも、ステーキング報酬の仕組み、期待される年間利回り、信頼でき

先物取引におけるワンウェイモードとヘッジモードとは？

先物取引におけるワンウェイモードとヘッジモードとは？

MEXCで先物取引を行う際に、しばしば見落とされがちな重要な設定のひとつにポジションモードがあります。これは、同じ先物ペアでロングとショートの両方を同時に保有できるかどうかを決定するものです。MEXCはトレーダーに2つの選択肢を提供しています：ワンウェイモードと ヘッジモード。この2つのモードの基本的な違いを理解し、自身の戦略に合った方を選択することは、効果的なリスク管理やより複雑な取引アプローチ

MEXC先物デモ取引：リスクなしで取引スキルを向上

MEXC先物デモ取引：リスクなしで取引スキルを向上

暗号資産先物取引では、スキルや戦略を磨くために実際の資金を犠牲にすることが多くあります。多くの初心者は十分な準備をせずに実際の市場に参入し、注文ミスや不十分な戦略によって大きな損失を被ります。これに対応するため、MEXCは実際の市場環境を忠実に再現した包括的な先物デモ取引環境を提供しています。トレーダーはリスクなしで練習でき、取引スキルを磨き、戦略をテストし、実際の取引に自信を持って移行するための

MEXCに新規登録
新規登録 ＆ 最大 10,000 USDT 先物ボーナス を獲得