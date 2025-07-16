流動性に関する基礎知識





流動性は金融で広く使われる用語であり、文脈によってさまざまな意味をもちます。一般に、流動性は以下の概念に分けられます。

1) 資産の現金化の容易さ。つまり、既存の資産や財産を他の資産に変換することの容易さを指します。

2) 債務履行能力の高さ。ここで言う流動性が高いとは、企業が資産から十分なキャッシュフローを得ていることを意味します。

3) 市場における通貨供給の過不足。この用法は、マクロ経済の分野で使用され、通貨の総供給が総需要を上回れば、流動性が過剰であることになります。





暗号資産取引において、流動性は1) の「資産の現金化の容易さ」を指します。さらに、暗号資産市場の流動性は、オンチェーン流動性や中央集権型取引所の流動性などに分類されます。本記事では、中央集権型取引所の流動性に焦点を当てています。









流動性は金融取引において重要な概念であり、先述したように、既存の資産や財産を他の資産に変換する容易さを指します。暗号資産取引の文脈では、流動性とは特に、特定の暗号資産を法定通貨や他の暗号資産に変換する際の容易さを表します。





流動性は暗号資産市場において重要な役割を果たしています。ある暗号資産の流動性が高ければ、ユーザーの売買が市場に与える影響は最小限に抑えられ、価格の大幅な変動も避けられます。逆に、暗号資産の流動性が低いと、ユーザーの売買によって市場が大きく変動し、価格が大きく上下する可能性があります。さらに、流動性が高い市場では、通常、売買が容易になります。これは、流動性が市場参加者によって形成されるためであり、参加者が多いほど流動性は向上し、その結果、売買注文が増え、ユーザーが取引を執行しやすくなります。一方、流動性が低いということは、利用者の注文の執行が比較的困難であることを意味することが多いです。









一般的に流動性を評価する方法は2つあります。

価格差：これは最高の買値と最低の売値の価格差を指します。通常、この差が小さいほど流動性が高いことを示します。

市場の深さ：これは注文板内の買い注文と売り注文の数量に関係します。一般的に、買い注文と売り注文の数が多いほど流動性が高いことを示します。









流動性に直接影響を与える要因は取引高です。これに加えて、規制環境や市場感情といった間接的な要因もあります。間接的な要因は取引高の変動に影響を与え、最終的には流動性の変化につながります。





3.1 取引高





取引高は流動性に直接影響を与える要因です。取引高は買い注文と売り注文の数に比例します。取引高が大きければ大きいほど、買い注文と売り注文の数も増え、言い換えると市場参加者が増えることで、トークンの流動性が高まります。その結果、ユーザーは資産をより簡単に交換できるようになります。





取引所で取引を行うユーザーは、必然的にメイカーかテイカーのどちらかの役割を担います。メイカーは流動性を増加させ、テイカーは流動性を消費します。





3.2 市場感情





市場感情にはポジティブなものとネガティブなものがあります。ポジティブな反応は多くの場合、投資家の信頼を高め、「取り残されることへの恐怖 (FOMO)」によって市場取引を促し、市場の流動性を高めます。否定的な反応は悪影響を及ぼし、投資家の恐怖心を高め、市場取引を減少させ、流動性を低下させる可能性があります。



