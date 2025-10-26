Il prezzo in tempo reale di ZERA oggi è 0.02126737 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi ZERA a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di ZERA su MEXC ora.Il prezzo in tempo reale di ZERA oggi è 0.02126737 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi ZERA a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di ZERA su MEXC ora.

Maggiori informazioni su ZERA

Informazioni sul prezzo di ZERA

Sito web ufficiale di ZERA

Economia del token di ZERA

Previsioni del prezzo di ZERA

Guadagna

Airdrop+

Notizie

Blog

Learn

Logo ZERA

Prezzo di ZERA (ZERA)

Delistato

Prezzi in tempo reale di 1 USD in ZERA:

$0.02126737
$0.02126737$0.02126737
-5.90%1D
mexc
I dati di questi token provengono da terze parti. MEXC agisce esclusivamente come aggregatore di informazioni. Esplora altri token listati sul mercato MEXC spot!
USD
Grafico dei prezzi in tempo reale di ZERA (ZERA)
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-26 05:03:13 (UTC+8)

Informazioni sui prezzi di ZERA (ZERA) (USD)

Intervallo di variazione dei prezzi nelle 24 ore:
$ 0.02003521
$ 0.02003521$ 0.02003521
Min sulle 24h
$ 0.02278493
$ 0.02278493$ 0.02278493
Max sulle 24h

$ 0.02003521
$ 0.02003521$ 0.02003521

$ 0.02278493
$ 0.02278493$ 0.02278493

$ 0.04713878
$ 0.04713878$ 0.04713878

$ 0.01672797
$ 0.01672797$ 0.01672797

+1.91%

-5.99%

+1.84%

+1.84%

Il prezzo in tempo reale di ZERA (ZERA) è $0.02126737. Nelle ultime 24 ore, ZERA ha oscillato tra un minimo di $ 0.02003521 e un massimo di $ 0.02278493, evidenziando una volatilità di mercato attiva. Il prezzo più alto di sempre di ZERA è $ 0.04713878, mentre il suo prezzo più basso di sempre è $ 0.01672797.

In termini di performance a breve termine, ZERA è variato del +1.91% nell'ultima ora, del -5.99% nelle 24 ore e del +1.84% negli ultimi 7 giorni. Questo fornisce una rapida panoramica delle ultime tendenze dei prezzi e delle dinamiche di mercato su MEXC.

Informazioni sul mercato di ZERA (ZERA)

$ 21.25M
$ 21.25M$ 21.25M

--
----

$ 21.25M
$ 21.25M$ 21.25M

999.37M
999.37M 999.37M

999,374,940.0831957
999,374,940.0831957 999,374,940.0831957

L'attuale capitalizzazione di mercato di ZERA è $ 21.25M, con un volume di trading nelle 24 ore di --. La fornitura circolante di ZERA è 999.37M, con una fornitura totale di 999374940.0831957. La sua valutazione completamente diluita (FDV) è $ 21.25M.

Cronologia dei prezzi di ZERA (ZERA) USD

Durante la giornata di oggi, la variazione di prezzo di ZERA a USD è stata $ -0.00135633800917596.
Negli ultimi 30 giorni, la variazione di prezzo di ZERA in USD è stata di $ 0.
Negli ultimi 60 giorni, la variazione di prezzo di ZERA in USD è stata di $ 0.
Negli ultimi 90 giorni, la variazione di prezzo di ZERA in USD è stata di $ 0.

PeriodoVariazione (USD)Variazione (%)
Oggi$ -0.00135633800917596-5.99%
30 giorni$ 0--
60 giorni$ 0--
90 giorni$ 0--

Che cos'è ZERA (ZERA)

What Is ZERA?

ZERA is a zero-knowledge (ZK) privacy protocol on Solana that enables shielded balances, private transfers, and offline-capable peer-to-peer exchange for existing crypto assets (e.g., USDC, USDT, SOL + more). The project is developed by Zera Labs with the goal of providing cash-like privacy while remaining non-custodial and compatible with existing stablecoin rails.

At the protocol level, users deposit supported assets directly into the protocol and receive “cryptographic notes.” These notes can be transferred privately without the need for an internet connection and later withdrawn back to the same underlying asset. The direct-deposit architecture creates an unified, asset-agnostic anonymity set with clean composability for wallets, relayers, and dApps - without wrapped assets or AMM routing

How Does It Work?

ZERA’s core privacy layer is built on well-studied primitives:

  • Commitments & Nullifiers: Values are committed using Pedersen commitments; unique nullifiers prevent double-spends while keeping linkability hidden.

  • Zero-Knowledge Proofs: Transactions are proven with succinct zk-SNARKs (e.g., Groth16) so validators verify correctness without learning senders, receivers, or amounts.

  • Unified Pool: All notes share a common anonymity set. Optional relayers can submit withdrawals for users, helping further break the link between their network activity and identity.

The protocol is non-custodial; users retain control of their keys and notes. Because deposits/withdrawals map to the same underlying assets, accounting remains transparent at the reserve level while individual transfers stay private.

What Is the ZERA Token Used For?

ZERA is a value-accrual token tied to protocol activity. Its design centers on usage-driven, programmatic burns (i.e., a fraction of protocol volume triggers token burns executed by the program). This mechanism ties token supply reduction directly to adoption, while avoiding direct fees on private transactions.

This approach is intended to align stakeholders with protocol growth while minimizing regulatory complexity associated with fee collection or custody.

Founder & Origin

Led & founded by Hayden “Dax” Porter, a former MetaMask engineer with past roles at USAA and Twitter. The initiative began as a critical response to the state of the industry and a push toward “true digital cash” - prioritizing private, permissionless payments over speculation.

Initially charted as a multi-year PhD-by-publication from concept to product, the effort matured into Zera Labs in 2025, expanding the scope to a privacy-preserving cash layer and an extensible ZK ecosystem.

Privacy & Extensibility

  • Privacy + Compliance Posture: The protocol is non-custodial, does not require intermediate pegs, and avoids direct protocol fees. Reserves always remain fully backed by deposits, and optional relayers further reduce network-level linkability
  • Extensibility: The architecture is designed to add more collateral types and, over time, support cross-chain sources through adapter modules while preserving unified anonymity sets and burn accounting.

ZERA provides private, cash-like transfers for mainstream assets on Solana, couples usage to transparent token burns, and focuses on practical deployability: direct deposits, efficient ZK verification, and a developer-ready stack.

Welcome to the new Zero-knowledge Era.

MEXC è il principale exchange di criptovalute di cui si fidano oltre 10 milioni di utenti in tutto il mondo. È rinomato come l'exchange con la più ampia selezione di token, i listing più rapidi di token e le commissioni di trading più basse sul mercato. Iscriviti subito a MEXC per provare una liquidità di alto livello e le commissioni più competitive sul mercato!

Risorsa ZERA (ZERA)

Sito web ufficiale

Previsione del prezzo di ZERA (USD)

Quanto varrà ZERA (ZERA) in USD domani, la prossima settimana o il prossimo mese? Quale potrebbe essere il valore dei tuoi asset ZERA (ZERA) nel 2025, 2026, 2027, 2028, o anche tra 10 o 20 anni? Utilizza il nostro strumento di previsione dei prezzi per esplorare le previsioni a breve e lungo termine per ZERA.

Controlla subito la previsione del prezzo di ZERA!

ZERA in valute locali

Economia del token di ZERA (ZERA)

Comprendere l'economia del token di ZERA (ZERA) può fornire una visione più approfondita del suo valore a lungo termine e del suo potenziale di crescita. Da come vengono distribuiti i token a come è gestita la fornitura, l'economia del token rivela la struttura fondamentale dell'economia di un progetto. Scopri subito l'ampia economia del token ZERA!

Le persone chiedono anche: altre domande riguardo a ZERA (ZERA)

Quanto vale oggi ZERA (ZERA)?
Il prezzo in tempo reale di ZERA in USD è 0.02126737 USD, aggiornato in tempo reale con gli ultimi dati di mercato.
Qual è il prezzo attuale da ZERA in USD?
Il prezzo attuale di ZERA in USD è $ 0.02126737. Consulta Convertitore MEXC per una conversione accurata dei token.
Qual è la capitalizzazione di mercato di ZERA?
La capitalizzazione di mercato per ZERA è $ 21.25M USD. Capitalizzazione di mercato = prezzo attuale × fornitura circolante. Indica il valore di mercato totale e la posizione in classifica del token.
Qual è la fornitura circolante di ZERA?
La fornitura circolante di ZERA è 999.37M USD.
Qual è stato il prezzo più alto di sempre (ATH) di ZERA?
ZERA ha raggiunto un prezzo ATH di 0.04713878 USD.
Qual è stato il prezzo più basso di sempre (ATL) di ZERA?
ZERA ha visto un prezzo ATL di 0.01672797 USD.
Qual è il volume di trading di ZERA?
Il volume di trading in tempo reale nelle 24 ore per ZERA è -- USD.
ZERA salirà quest'anno?
ZERA potrebbe salire quest'anno a seconda delle condizioni di mercato e degli sviluppi del progetto. Consulta la previsione del prezzo di ZERA per un'analisi più approfondita.
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-26 05:03:13 (UTC+8)

Aggiornamenti importanti del settore di ZERA (ZERA)

Orario (UTC+8)TipoInformazioni
10-25 15:47:08Aggiornamenti del settore
Dati: Gli indirizzi holding tra 100 e 10.000 ETH hanno accumulato 218.000 ETH durante l'ultima settimana
10-25 13:34:16Aggiornamenti del settore
Il Conteggio Settimanale delle Transazioni di x402 Protocol Aumenta del 492,63% Settimana su Settimana
10-25 06:10:28Aggiornamenti del settore
Dati: Il numero di Bitcoin che si risvegliano dopo più di 7 anni di inattività ha raggiunto un nuovo massimo storico quest'anno
10-24 21:49:00Aggiornamenti del settore
Alcuni token nell'ecosistema Base iniziano a salire, con PING, CLANKER e VIRTUAL che ottengono la maggiore attenzione
10-23 22:32:48Aggiornamenti del settore
L'Indice di Paura Crypto Sale a 27, il Mercato Passa da "Paura Estrema" a "Paura"
10-23 15:34:02Aggiornamenti del settore
I tassi di commissione attuali delle Crypto principali CEX e DEX indicano che il mercato è più ribassista sulle altcoin, mentre i tassi di Bitcoin sono tornati a livelli neutrali

Disclaimer

I prezzi delle criptovalute sono soggetti a elevati rischi di mercato e volatilità dei prezzi. Dovresti investire in progetti e prodotti che conosci e di cui comprendi i rischi connessi. Dovresti considerare attentamente la tua esperienza di investimento, la tua situazione finanziaria, gli obiettivi di investimento e la tolleranza al rischio e consultare un consulente finanziario indipendente prima di effettuare qualsiasi investimento. Questo materiale non deve essere interpretato come consulenza finanziaria. La performance passata non è un indicatore affidabile della performance futura. Il valore del tuo investimento può aumentare o diminuire e potresti non recuperare l'importo investito. Sei l'unico responsabile delle tue decisioni di investimento. MEXC non è responsabile per eventuali perdite che potresti subire. Per ulteriori informazioni, fai riferimento alle nostre Condizioni d'uso e Avviso di rischio. Tieni inoltre presente che i dati relativi alla suddetta criptovaluta qui presentata (come il suo attuale prezzo in tempo reale) si basano su fonti di terze parti. Sono presentati "così come sono" e solo a scopo informativo, senza dichiarazioni o garanzie di alcun tipo. Anche i collegamenti forniti a siti di terze parti non sono sotto il controllo di MEXC. MEXC non è responsabile dell'affidabilità e dell'accuratezza di tali siti di terze parti e dei loro contenuti.

HOT

Criptovalute di tendenza che stanno guadagnando una notevole attenzione sul mercato

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$111,420.09
$111,420.09$111,420.09

+0.03%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,946.39
$3,946.39$3,946.39

+0.34%

Logo Ping

Ping

PING

$0.05800
$0.05800$0.05800

-15.45%

Logo ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$7.4223
$7.4223$7.4223

+1.10%

Logo Solana

Solana

SOL

$194.18
$194.18$194.18

+1.19%

Volume massimo

Le criptovalute con il volume di trading più alto

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$111,420.09
$111,420.09$111,420.09

+0.03%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,946.39
$3,946.39$3,946.39

+0.34%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.6024
$2.6024$2.6024

+0.16%

Logo Solana

Solana

SOL

$194.18
$194.18$194.18

+1.19%

Logo DOGE

DOGE

DOGE

$0.19658
$0.19658$0.19658

+0.17%

Appena aggiunti

Criptovalute recentemente listate disponibili per il trading

Logo DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SNAPX

SNAPX

XNAP

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SILVER

SILVER

SILVER

$0.000000000000114
$0.000000000000114$0.000000000000114

+14.00%

Logo AstroVerse

AstroVerse

ASTRO

$0.109000
$0.109000$0.109000

+14,433.33%

Logo HODL

HODL

HODL

$0.4869
$0.4869$0.4869

+1,847.60%

Migliori guadagni

Le principali aumenti di criptovalute di oggi

Logo HODL

HODL

HODL

$0.4869
$0.4869$0.4869

+1,847.60%

Logo Pippin

Pippin

PIPPIN

$0.049800
$0.049800$0.049800

+97.92%

Logo OMNILABS

OMNILABS

OMNILABS

$0.0000000000749
$0.0000000000749$0.0000000000749

+62.47%

Logo QBOT AI TRADING

QBOT AI TRADING

QBOT

$0.0000000000000000000164
$0.0000000000000000000164$0.0000000000000000000164

+49.09%

Logo Truvia

Truvia

TRUVIA

$0.00004430
$0.00004430$0.00004430

+39.88%